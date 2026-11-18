L’attuale situazione meteorologica sull’Italia, in questa giornata di mercoledì 18 novembre, ci regala una breve pausa apparente dopo i tantissimi giorni di maltempo estremo che hanno messo in ginocchio diverse aree del Paese. Veniamo infatti da settimane di piogge torrenziali e piogge alluvionali che hanno causato pesanti allagamenti, imposto numerose evacuazioni e lasciato sfollati in Toscana, in Liguria, in Emilia Romagna e, più in generale, su gran parte del Nord e delle regioni tirreniche. Oggi, tuttavia, viviamo una fase di transizione molto particolare, dominata da fitte nebbie e da una marcata inversione termica che, in Pianura Padana e nel Nord Italia, sta ingaggiando un vero e proprio braccio di ferro con il Favonio.

Questi forti venti di caduta dai quadranti occidentali, tra ponente e libeccio, stanno generando un’incredibile altalena termica, con le temperature letteralmente sulle montagne russe. Nel cuore della Pianura Padana la coltre nebbiosa persiste tenacemente per tutto l’arco della giornata, mantenendo un clima rigido e prettamente invernale: registriamo infatti temperature massime di appena +6°C e +7°C nel cuore del Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna e in Veneto. Spostandoci di poco, in altre zone di pianura, nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio è riuscita a superare i +10°C e i +12°C. Ma il vero spettacolo termico si osserva salendo di quota o avvicinandosi ai rilievi: sulle Prealpi e nelle zone pedemontane, dove il Favonio soffia asciutto e mite, spiccano picchi anomali di +15°C e +18°C. Emblematico è il caso della provincia di Torino, dove a Carmagnola si battono i denti con +7°C, mentre a pochi chilometri di distanza, ad Avigliana, si gode di un clima mite con +17°C. Lo stesso scenario si ripete nell’astigiano: nelle zone più vicine al confine con la Liguria si toccano i +18°C, mentre la città di Asti resta bloccata sotto una cappa fredda a +8°C.

Il vento di garbino accende la primavera fuori stagione tra l’Adriatico e il Sud

Il contrasto termico diventa ancora più clamoroso se ci spostiamo verso il versante orientale della Penisola, dove si consuma uno sbalzo termico impressionante tra la Romagna e le Marche. Sulla costa romagnola, località come Rimini e Gabicce Mare non riescono a superare i +11°C e i +12°C. Oltrepassando il confine marchigiano, l’ingresso impetuoso del Garbino, il caldo vento di caduta dall’Appennino, fa schizzare i termometri: a Senigallia, Fano e Pesaro si registrano valori quasi estivi di +22°C e +23°C. Questo vento secco e caldo soffia in modo vigoroso su tutte le regioni adriatiche, regalando un assaggio di primavera fuori stagione.

In Abruzzo, le previsioni meteo odierne sono state perfettamente confermate con gli effetti di questo vento occidentale che ha portato i termometri a segnare temperature massime di +25°C e picchi di +26°C in località come San Benedetto del Tronto, Pescara e Montesilvano, con l’aria mite che si estende sulle coste per effetto del Garbino che soffia già oggi ad oltre 100km/h in moltissime località. Anche in Molise e in tutto il resto del Meridione il clima risulta eccezionalmente mite. In Sicilia stiamo assistendo a una giornata caldissima, con picchi che raggiungono agilmente i +26°C a Catania, a Palermo e a Siracusa. Anche in Sardegna il clima si mantiene decisamente tiepido e gradevole. Tuttavia, questo respiro mite non è altro che il richiamo prefrontale di un enorme sistema perturbato che si sta avvicinando minacciosamente al Mediterraneo.

Il fiume atmosferico e l’origine del ciclone Veronica: come nascono i nomi delle tempeste

Questa situazione di caldo anomalo al Sud e di forti venti al Centro-Nord è provocata dall’incedere di un vasto e profondo fiume atmosferico in arrivo direttamente dall’Oceano Atlantico. Si tratta di un’enorme “autostrada” di aria carica di umidità che attraversa il continente europeo per gettarsi nel bacino del Mediterraneo, alimentando una grande tempesta. Questo vortice depressionario è stato ufficialmente denominato ciclone Veronica.

È interessante spiegare come viene attribuita questa nomenclatura: a differenza degli uragani americani, in Europa i nomi delle aree di bassa e alta pressione vengono assegnati dall’Istituto di Meteorologia della Libera Università di Berlino (Freie Universität Berlin). Attraverso il programma “Adotta un vortice”, chiunque può acquistare il diritto di dare il proprio nome a un sistema barico, contribuendo così a finanziare il monitoraggio meteorologico dell’università. Il ciclone Veronica, con il suo minimo di bassa pressione particolarmente profondo stimato intorno ai 995hPa sul cuore del nostro Paese, si abbatterà con estrema violenza sull’Italia proprio nella giornata di domani, giovedì 19 novembre, portando un carico di maltempo che non ammette assolutamente distrazioni.

Allarme della Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare per giovedì 19 novembre

Di fronte alla gravità della dinamica atmosferica, le autorità competenti si sono già mobilitate. L’Aeronautica Militare ha diramato un severo avviso, lanciando l’allarme per ben dodici regioni italiane che si troveranno sulla traiettoria principale della perturbazione. Parallelamente, le sezioni regionali della Protezione Civile hanno emanato i rispettivi bollettini di criticità: è stato già ufficializzato l’allarme arancione in Emilia Romagna, mentre allerte di livello importante riguardano la Lombardia, la Liguria e molte altre regioni del Nord e della fascia tirrenica.

L’allerta meteo per domani assume connotati di assoluta emergenza, tanto che molte amministrazioni locali stanno correndo ai ripari in via precauzionale. Come abbiamo già ampiamente documentato in un articolo dedicato ai provvedimenti comunali, moltissimi Sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole, un’ordinanza necessaria per limitare gli spostamenti e tutelare la sicurezza di studenti e cittadini durante le ore più critiche del passaggio perturbato.

Piogge alluvionali e nubifragi: la mappa delle precipitazioni estreme

La giornata di giovedì 19 novembre sarà campale sul fronte idrogeologico. Il ciclone Veronica affonderà il suo nucleo freddo sui nostri mari, innescando una fenomenologia molto violenta. Fin dalle prime ore del mattino, ci attendiamo piogge alluvionali che colpiranno in modo accanito l’arco alpino, le Prealpi, l’Appennino settentrionale, la Liguria e l’alta Toscana, con accumuli che nelle zone alpine e prealpine più esposte potrebbero superare ampiamente la soglia critica dei 100mm in pochissime ore.

In base alle nostre previsioni, tra le principali città i centri urbani più colpiti dalle precipitazioni abbondanti saranno Grosseto, dove cadranno circa 60mm di pioggia in poche ore, seguita da Perugia con oltre 45mm appaiata a Trieste. Anche La Spezia e Viareggio saranno sferzate dai nubifragi, con picchi superiori ai 40mm. Questo scenario ripropone un elevatissimo rischio idrogeologico per territori purtroppo già duramente provati dalle continue perturbazioni atlantiche dei giorni scorsi.

Raffiche distruttive da record e mareggiate devastanti

Oltre all’acqua, il vero pericolo dell’allerta meteo di domani sarà rappresentato dai venti di burrasca. Il violento richiamo ciclonico attiverà furiosi venti di libeccio, scirocco e ponente che, fin dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, spazzeranno il Mar Tirreno, la Sardegna e le coste occidentali della Penisola per poi estendersi prepotentemente verso sud. La furia eolica registrerà raffiche spaventose e potenzialmente distruttive. Sull’Appennino e nelle zone interne si attendono i valori più estremi: a Potenza si raggiungeranno i 113km/h, seguita a ruota da Viterbo con folate eccezionali di 100km/h. Anche L’Aquila sarà sferzata da raffiche impetuose vicine ai 95km/h, mentre lungo le aree costiere e tirreniche città come Catanzaro e Fiumicino subiranno la violenza di venti fino a 85km/h. L’intero sistema costiero occidentale e della Sardegna nord-orientale andrà incontro a mareggiate devastanti, con onde alte svariati metri che si abbatteranno sui litorali esposti. Nelle zone interne, su Alpi e Appennini, il vento supererà diffusamente i 160km/h.

Sbalzi termici estremi: caldo anomalo al Sud e crollo delle temperature al Nord

Mentre il Nord Italia vivrà una giornata dal sapore prettamente autunnale e a tratti invernale, il passaggio del ciclone Veronica esaspererà il divario termico da Nord a Sud, innescando per giovedì 19 novembre un’incredibile bolla di calore anomalo sulle regioni meridionali e sulle coste adriatiche. Nelle città settentrionali le temperature massime faticheranno a salire: a Bolzano non si andrà oltre i +9°C, mentre a Trento e Varese i termometri si fermeranno intorno ai +10°C. Totalmente opposto lo scenario al Meridione, dove i venti infuocati di scirocco e libeccio richiamati dal minimo depressionario faranno esplodere una vera e propria giornata estiva. In Sicilia si sfioreranno i +30°C, con Siracusa che raggiungerà l’impressionante picco di +28°C, mentre a Catania, Messina e Palermo le massime schizzeranno a +27°C. Anche la Calabria vivrà una giornata caldissima con +25°C a Reggio Calabria. Le fiammate calde risaliranno con forza anche le regioni orientali, spingendo la colonnina di mercurio su valori vicinissimi ai +28°C sulle coste adriatiche, con Pescara e Bari che registreranno massime diffuse oltre i +25°C. Un calore eccezionale che, scontrandosi con l’aria fredda in discesa dal Nord Europa, fornirà ulteriore energia distruttiva ai temporali in arrivo nel corso della serata e della notte successiva, in rapida estensione anche al Sud.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: