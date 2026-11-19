La giornata odierna, giovedì 19 novembre, è inequivocabilmente contrassegnata da una fase di forte maltempo che sta tenendo sotto scacco gran parte del nostro territorio nazionale. Il vero responsabile di questo repentino guasto atmosferico è il ciclone Veronica, un vortice ciclonico profondo e ben organizzato proveniente dall’Atlantico che si è abbattuto sull’Italia con estrema ferocia. Fin dalle prime ore della mattinata, questa intensa perturbazione ha provocato piogge torrenziali sulle regioni del nord, accanendosi in maniera particolarmente violenta sulla Liguria, su gran parte della Toscana e sul comparto del nord-est. Si è trattato di precipitazioni molto abbondanti che hanno saturato rapidamente i terreni, ma fortunatamente la dinamicità dell’atmosfera ha evitato il ristagno dei fenomeni.

Infatti, con il passare delle ore e l’inoltrarsi del pomeriggio, stiamo assistendo a un progressivo seppur parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche nei settori nord-occidentali. Il sole è finalmente tornato a splendere, regalando ampie schiarite, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia-Romagna, sulla costa della Liguria e persino su buona parte del territorio della Toscana. In queste zone le uniche eccezioni sono rappresentate da isolati annuvolamenti che portano ancora delle deboli piogge residue limitatamente alle sole zone appenniniche. Tuttavia, questo rasserenamento non deve trarre in inganno, perché il maltempo continua a imperversare altrove. Al nord-est sta ancora piovendo in modo abbondante, specialmente in Friuli-Venezia Giulia e in alcune aree del Veneto orientale. Anche le regioni tirreniche centro-meridionali sono sotto l’influsso diretto del fronte perturbato: rovesci di forte intensità stanno colpendo il Lazio e la Campania, mentre molte nubi compatte e minacciose si estendono coprendo i cieli tra la Basilicata, la Calabria tirrenica e l’intero territorio della Sardegna.

Venti distruttivi e piogge intense: tutti i dati impressionanti

Se le precipitazioni hanno fatto scattare l’allerta meteo in numerose province, l’elemento di gran lunga più distruttivo e pericoloso di questa violenta ondata di maltempo è senza dubbio il vento. Sull’Italia stanno infatti infuriando venti impetuosi che stanno causando disagi alla circolazione e danni legati alle mareggiate. Per comprendere la portata di questo evento, basta analizzare i dati pluviometrici e anemometrici delle ultime ore. Sul fronte delle piogge, le stazioni meteorologiche hanno registrato accumuli di assoluto rilievo: sono caduti ben 60mm di pioggia nella città della Spezia, mentre intensi nubifragi hanno allagato diverse città della Toscana, con picchi notevoli a Grosseto dove si sono superati abbondantemente i 50mm di accumulo pluviometrico.

Ma, come anticipato, è l’impeto di Eolo a rubare la scena. Un furioso flusso di correnti occidentali sta spazzando i nostri bacini con raffiche impressionanti, degne delle tempeste oceaniche. L’arcipelago toscano è attualmente una delle aree più colpite da questa burrasca: si registrano raffiche estreme che hanno toccato i 115km/h sull’isola di Gorgona, i 109km/h sull’isola di Capraia e i 100km/h sulla splendida Isola del Giglio. Questo muro di vento non risparmia l’entroterra, anzi, sui crinali esposti l’accelerazione orografica crea effetti spaventosi: lungo l’Appennino tosco-emiliano i sensori hanno rilevato bufere di vento con picchi oltre i 140km/h. In Sardegna il maestrale e il ponente soffiano a oltre 110km/h, scuotendo le coste occidentali. Anche al sud Italia la situazione non è da meno: tra le città più colpite spicca Benevento, dove l’anemometro ha superato agilmente gli 80km/h. In generale, il vento è molto forte ovunque, rendendo l’atmosfera decisamente turbolenta e pericolosa.

L’assenza di un blocco anticiclonico e lo sbalzo delle temperature

In questo scenario altamente burrascoso, c’è però una notizia positiva dal punto di vista della prevenzione idrogeologica: fortunatamente non abbiamo alcun anticiclone di blocco posizionato sui Balcani. Questa specifica configurazione sinottica permette alla perturbazione atlantica associata al ciclone Veronica di scorrere velocemente verso est, senza indugiare per troppo tempo sulle stesse regioni italiane. Grazie a questo rapido spostamento, nel corso delle prossime ore serali e notturne la situazione meteo tenderà a migliorare in modo più deciso su larga scala. Rimarranno attive delle piogge residue, legate unicamente al passaggio della coda del fronte freddo ciclonico, che insisteranno in modo localizzato al nord-est (in particolare sul capoluogo di Trieste) e lungo la fascia del medio e basso versante tirrenico.

Proprio tra la Campania e la Calabria assisteremo a precipitazioni che a tratti potranno risultare anche di forte intensità fino alla giornata di domani, venerdì 20 novembre. Tuttavia, la giornata di venerdì sarà caratterizzata non solo dalle precipitazioni, ma da un radicale cambiamento termico. Oggi e ieri abbiamo assistito a un caldo anomalo scatenato dal forte richiamo prefrontale sciroccale e di libeccio, che combinato con l’effetto di caduta del garbino ha fatto schizzare in alto i termometri. Abbiamo infatti registrato temperature eccezionali per il periodo, con valori diffusi di +25°C e perfino +26°C in svariate località delle regioni meridionali e lungo tutto il settore del medio e basso Adriatico. Al contrario, un clima già invernale si è fatto strada al nord Italia, dove un cuscino di aria più fredda ha mantenuto le temperature massime ancorate su valori rigidi, non riuscendo mai a superare i +10°C, i +11°C o al massimo i +12°C in pieno giorno. Domani, con la rotazione dei venti da nord che diverranno quindi di puro maestrale, questa situazione anomala rientrerà definitivamente, innescando un brusco calo termico su tutto il sud e spazzando via le ultime sacche di aria mite. Anche per la giornata di domani, l’elemento da tenere sotto stretta osservazione resterà il vento forte, che acuirà la sensazione di freddo a causa del fenomeno del wind chill.

Le previsioni per il weekend: la tregua e il ritorno della neve

Il respiro affannoso del maltempo concederà una momentanea pausa all’inizio del fine settimana. Dopodomani, sabato 21 novembre, l’Italia godrà di una giornata di tregua atmosferica. L’alta pressione tenterà una timida espansione, garantendo ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale e una generale, seppur temporanea, attenuazione dei venti. Sarà l’occasione ideale per fare la conta dei danni e per godersi qualche raggio di sole, con un’aria resa particolarmente tersa e pulita dal rimescolamento dei giorni precedenti.

Questa pace meteorologica sarà però solo un’illusione passeggera. Già dalla giornata di domenica 22 novembre, a chiusura del weekend, il quadro sinottico subirà un nuovo clamoroso ribaltone. Una nuova ondata di maltempo molto intensa e strutturata è pronta a lanciarsi sull’Italia, e questa volta avrà connotati decisamente più consoni all’imminente stagione invernale. Le temperature subiranno un ulteriore e generalizzato ribasso, creando le condizioni ideali per il ritorno dei fiocchi bianchi a quote di assoluto interesse. La neve scenderà abbondante sulle Alpi fino a spingersi attorno alla quota dei 1.000 metri, ma le proiezioni dei modelli matematici non escludono che localmente, nei fondovalle più riparati o in caso di precipitazioni di forte intensità, la dama bianca possa scendere anche a quote leggermente inferiori. Un chiaro segnale che l’autunno sta per cedere definitivamente il passo a una stagione ben più rigida.

Le tendenze a lungo termine su Meteo Web e il freddo in arrivo

L’ingresso della neve alpina sarà solo il preludio di un periodo estremamente dinamico. Dando uno sguardo alle proiezioni per i giorni successivi, scopriamo che inizierà una prossima settimana molto più movimentata dal punto di vista del freddo. Il flusso zonale rimarrà attivo, inviando verso il Mediterraneo una serie di nuove perturbazioni atlantiche. Ognuna di queste perturbazioni seguirà uno schema ben preciso: sarà preceduta da fisiologici richiami caldi prefrontali, i quali porteranno a rincari termici momentanei, sebbene con valori che non riusciranno minimamente a eguagliare quelli anomali registrati in questi ultimi giorni.

Subito dopo il passaggio di questi fronti, tuttavia, seguiranno delle repentine e incisive ondate di freddo polare marittimo, capaci di abbattere le colonnine di mercurio. Questo continuo afflusso di aria instabile e pungente trasformerà radicalmente lo scenario, soprattutto al nord Italia e sulle regioni del versante adriatico, dove si instaurerà di fatto un clima invernale. Considerando le dinamiche in gioco, possiamo affermare con assoluta certezza che siamo davvero molto vicini all’inverno meteorologico. Proprio per farvi trovare preparati a questi grandi stravolgimenti, oggi abbiamo già pubblicato gli ultimi aggiornamenti dettagliati delle previsioni meteo per l’inverno. Analizzando i complessi indici teleconnettivi e i principali modelli stagionali, abbiamo scoperto che ci sono tantissime sorprese in vista, con il freddo in arrivo che potrebbe fare la voce grossa già tra la fine del mese di novembre e l’inizio di dicembre. Guardando a lungo termine si muove qualcosa di veramente grosso sullo scacchiere emisferico, con probabili blocchi anticiclonici sull’Atlantico e discese di aria artica. Pertanto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati quotidianamente sulle pagine di MeteoWeb per non perdervi tutti i fondamentali aggiornamenti su questa avvincente evoluzione atmosferica.

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