Allerta Meteo, il grande diluvio è iniziato: cresce l’allarme per giovedì e venerdì, un mostro ciclonico di 980hPa minaccia l’Italia con alluvioni e tornado. Scatta l’allarme scuole chiuse

La natura ha rotto gli indugi con una violenza che non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti. In questa giornata di martedì 10 novembre, la Penisola si ritrova catapultata nel cuore pulsante di un’autentica crisi meteorologica, aprendo una delle settimane più delicate e temibili dell’intera stagione autunnale. Da meteorologo che monitora minuto dopo minuto i dati che affluiscono dai radar e dalle stazioni di rilevamento al suolo, devo documentare una situazione che è già di emergenza conclamata. Sin dalle prime ore del mattino, piogge torrenziali a carattere di nubifragio stanno martellando senza pietà l’alta Toscana e il crinale dell’Appennino tosco-emiliano, scaricando una quantità d’acqua impressionante in un lasso di tempo estremamente ridotto. I dati ufficiali del Centro Funzionale Regionale della Toscana certificano accumuli mostruosi: sulle Alpi Apuane sono già caduti tra i 200 e i 250mm di pioggia, una massa liquida spaventosa che ha mandato in crisi immediata il reticolo idrografico minore e i corsi d’acqua principali.

La situazione più allarmante si registra a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove il Torrente Baccatoio ha superato il secondo livello di allarme, provocando allagamenti diffusi che hanno invaso strade e scantinati, immortalati dagli scatti emblematici di Lore Rovazzi che testimoniano la drammaticità di queste ore. Diversi allagamenti stradali paralizzano la Versilia tra Camaiore, la stessa Pietrasanta e Massa, con la viabilità compromessa e la popolazione invitata alla massima cautela. Danni a Solaio, frazione di Pietrasanta (LU), a seguito dell’esondazione di un torrente: in zona caduti oltre 230mm di pioggia. Spostandoci più in quota, all’Abetone, a oltre milleottocento metri di altitudine, sono già caduti più di 200mm di pioggia con temperature ampiamente positive.

Questo evidenzia un paradosso stridente: proprio oggi, 10 novembre, entra ufficialmente in vigore il piano neve dell’ANAS con spazzaneve e spargisale schierati, ma sulle nostre montagne di neve non c’è traccia. Il richiamo subtropicale mantiene le temperature così alte da far piovere fino a vette inaudite, persino a tremila metri in Abruzzo, trasformando le vette in trampolini di lancio per piene fluviali immediate. Al contempo, lo stivale vive una spaccatura termica impressionante. Nel catino padano l’aria fredda rimane intrappolata a valle, inchiodando le massime ad appena +10°C a Verona, Padova, Parma, Brescia, Treviso, Venezia, Trieste e Udine, e addirittura a +9°C tra Bologna, Ferrara e Ravenna colpite da una pioggia battente. Al contrario, l’impetuoso richiamo meridionale ha già acceso i motori al Meridione, dove si toccano punte precoci di +26°C a Palermo e Catania, e ben +25°C a Cagliari. Questa divergenza non è altro che la miccia termodinamica pronta a innescare il disastro nei giorni a venire.

L’estate di San Martino cancellata: la leggenda del mantello e la cruda realtà atmosferica

Per comprendere appieno l’anomalia di questo novembre, dobbiamo confrontarci con la memoria storica e culturale del nostro continente. Nell’immaginario popolare, l’estate di San Martino rappresenta l’archetipo della tregua benevola, una parentesi di luce e calore incastonata nel grigiore autunnale. La tradizione affonda le sue radici nell’anno 335 dopo Cristo, alle porte di Amiens, nell’antica Gallia. Il protagonista è Martino di Tours, un giovane soldato della cavalleria imperiale romana che, imbattutosi in un mendicante seminudo e morente per il gelo sferzante, sguainò la spada e divise in due il proprio pesante mantello militare per condividerlo con il misero. Secondo l’agiografia cristiana, quel gesto di compassione disarmante spinse il cielo a spalancarsi: la pioggia cessò all’istante, le raffiche di tramontana caddero e un sole caldo inondò la terra con il tepore di una primavera tardiva.

Nel mondo rurale, l’11 novembre è divenuto nei secoli il capodanno contadino. In questa data si celebravano i riti dell’abbondanza con il proverbiale assaggio del vino novello e delle caldarroste, si chiudevano i conti della semina e scadevano i contratti di mezzadria, costringendo i mezzadri non riconfermati a fare San Martino, ovvero a caricare tutte le proprie masserizie sui carri per trasferirsi altrove. Dal punto di vista scientifico, il mito poggia sulla reale ricorrenza statistica di una temporanea espansione verso nord dell’alta pressione, un promontorio anticiclonico che agisce da scudo contro le burrasche atlantiche garantendo cieli limpidi e brezze gradevoli.

Quest’anno, tuttavia, la tradizione viene letteralmente cancellata dalla storia barica. Nonostante i termometri siano destinati a salire vertiginosamente in molte aree, non ci troveremo affatto dinanzi alla proverbiale tregua dell’anticiclone. L’alta pressione è totalmente assente dal Mediterraneo, rimpiazzata da una vasta ferita depressionaria alimentata da correnti d’aria oceanica che si fondono con calde masse d’aria nordafricana. Non ci sarà sole, non ci sarà luce dorata, bensì una sequenza ininterrotta di perturbazioni violente, cieli plumbei, raffiche tempestose e precipitazioni alluvionali che renderanno questa ricorrenza una delle più burrascose degli ultimi decenni.

Il monsone italiano e l’innesco del libeccio: la genesi di una furia oceanica

L’atmosfera italiana sta entrando in un regime circolatorio del tutto paragonabile a un monsone italiano. Quando utilizziamo questa metafora meteorologica, ci riferiamo all’instaurarsi di un canale di correnti stazionarie, calde e cariche di una quantità mostruosa di umidità, capaci di soffiare senza sosta per giorni e giorni dai mari del sud verso le nostre catene montuose. L’innesco di questa circolazione è guidato dal progressivo sprofondamento di una profonda saccatura atlantica che, scavalcando la Penisola Iberica, si tuffa nel bacino occidentale del nostro mare.

Il vero protagonista di questo schema barico sarà il vento di libeccio. Se già in queste ore lo scirocco sta iniziando a risalire l’Adriatico e il Tirreno, tra mercoledì e giovedì la rotazione delle correnti richiamerà un impetuoso flusso da sud-ovest. Il libeccio scavalcherà il canale di Sardegna e il Tirreno con raffiche che al largo supereranno i cento o centoventi chilometri orari, caricandosi di vapore acqueo da un mare che conserva ancora un surplus di calore accumulato durante i mesi estivi. Quando questo gigantesco fiume d’aria calda e satura impatterà ad angolo retto contro le pareti rocciose dell’Appennino settentrionale e delle Alpi, l’effetto stau, ovvero il sollevamento orografico forzato della colonna d’aria, comprimerà l’umidità generando una condensazione istantanea e parossistica. È la formula chimica e fisica perfetta per le precipitazioni torrenziali a ciclo continuo, un meccanismo a catena che non si esaurisce finché il flusso marino non cessa di alimentare la macchina nuvolosa.

Il ciclone da 980 hPa e la trappola barica tra Costa Azzurra e Liguria

Le proiezioni sinottiche per la seconda parte della settimana confermano uno scenario di eccezionale severità. Un vero e proprio ciclone mediterraneo, derivato dall’isolamento del vortice atlantico, andrà a posizionare il proprio minimo depressionario tra la Costa Azzurra e il golfo ligure. I modelli numerici evidenziano la caduta della pressione al suolo fino a valori impressionanti di 980-985 hPa, un baratro barometrico che per latitudine e stagione assume i connotati di una vera e propria ciclogenesi esplosiva.

A rendere esplosivo il quadro dinamico è il contrasto con il bordo orientale della Penisola e il settore ionico, dove la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa grazie alla tenuta di un’area di alta pressione sui Balcani. Questo divario di oltre venti o venticinque ettopascal concentrato in poche centinaia di chilometri origina un gradiente barico spaventoso. In meteorologia, il gradiente di pressione agisce come un pendio scosceso: più le isobare sono compresse e vicine tra loro, maggiore è la violenza con cui l’aria viene risucchiata verso il minimo depressionario. Ci attendiamo venti di tempesta con furiose mareggiate che flagelleranno i litorali esposti della Sardegna occidentale, della Liguria, della Toscana, del Lazio e della Campania, strappando ormeggi e provocando ingenti danni alle infrastrutture costiere.

Allerta Meteo, Giovedì 12 e venerdì 13 novembre da incubo: temporali V-shaped, alluvioni e scuole chiuse

Il momento culminante di questa drammatica sequenza atmosferica si consumerà tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quarantotto ore di massima allerta idrogeologica che rischiano di rievocare lo spettro delle grandi alluvioni della nostra storia. La dinamica barica in arrivo presenta inquietanti analogie con gli assetti che produssero l’alluvione di Firenze del 1966 e il disastro di Genova del 2011, quando una campana depressionaria bloccata a ovest continuò a pompare temporali autorigeneranti sulle stesse medesime vallate.

Nelle ore clou di giovedì e venerdì, il violentissimo flusso di libeccio e scirocco entrerà in collisione diretta con masse d’aria più fredda e densa nei bassi strati, innescando pericolose linee di convergenza. È lungo queste linee che prendono vita i temutissimi temporali autorigeneranti a mesoscala di tipo V-shaped. Visti dall’occhio del satellite, questi mostri convettivi presentano una conformazione a freccia: la punta della V rimane ancorata sul mare o sulla costa dove riceve linfa ininterrotta dal flusso caldo, mentre i bracci si allargano verso l’entroterra montuoso. A differenza di un comune temporale estivo che scarica la sua energia e si dissipa in un’ora, la cella V-shaped si autorigenera costantemente sul posto, scaricando piogge continue con intensità di cinquanta o cento millimetri all’ora per molte ore consecutive.

In questa fase critica, il rischio alluvioni raggiungerà livelli apicali su Liguria e Toscana, già duramente colpite, per poi estendersi prepotentemente all’alto Piemonte, alla Lombardia e alle regioni centrali tirreniche. Le autorità di protezione civile sono già mobilitate e, di fronte a un quadro predittivo così severo, si profila quasi inevitabile la decisione di molti sindaci di procedere con ordinanze per le scuole chiuse sia giovedì che venerdì, al fine di limitare gli spostamenti ed evitare che i cittadini si trovino intrappolati lungo arterie stradali esondabili o minacciate da colate detritiche.

Allarme meteo internazionale: la furia d’acqua su Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia

L’avanzata del ciclone non si limiterà a colpire i versanti tirrenici, ma scatenerà una sferzata d’acqua impressionante anche sul comparto nord-orientale e oltreconfine. Il flusso di libeccio e scirocco risalirà a gran velocità l’intero bacino adriatico, canalizzandosi come in un imbuto verso l’alto Adriatico. Qui le masse d’aria umida andranno a schiantarsi contro la cerchia delle Prealpi Giulie e l’altopiano del Carso, trasformando il Friuli Venezia Giulia nel vero catino d’acqua della Penisola. Città come Trieste, Gorizia e Udine vivranno giorni di maltempo feroce, con precipitazioni torrenziali e continue che rischiano di saturare i bacini dell’Isonzo e del Tagliamento.

Ma la preoccupazione meteo assume una dimensione europea estendendosi pesantemente alla Slovenia e alla Croazia. La configurazione orografica dei Balcani nord-occidentali, con le Alpi Dinariche a ridosso del mare, provocherà un effetto di sbarramento eccezionale. Le mappe di precipitazione totale accumulata evidenziano accumuli mostruosi che potrebbero agevolmente superare i duecento e trecento millimetri di pioggia tra l’ovest della Slovenia, la valle dell’Isonzo, le Alpi Giulie e l’intera penisola dell’Istria, estendendosi alla baia del Quarnaro e alla Dalmazia settentrionale. Si profilano piene devastanti per i fiumi sloveni, con frane lungo le gole montane e allagamenti costieri estesi nei porti croati come Fiume e Pola per l’effetto combinato di marea eccezionale, onde di tempesta e apporti fluviali parossistici.

Rischio tornado e violente raffiche di vento tra Liguria, Toscana, Lazio, Veneto e Romagna

La violenza dell’energia convettiva in transito sul mare non provocherà soltanto precipitazioni estreme, ma aprirà la strada a una marcata minaccia vorticosa. L’eccezionale shear verticale del vento, ossia la variazione netta di velocità e direzione delle correnti d’aria dalla superficie marina ai cinquemila metri di quota, fornirà l’ingrediente decisivo per la rotazione delle correnti ascensionali all’interno delle nubi temporalesche.

In questo contesto, il pericolo di tornado o trombe d’aria marine capaci di effettuare il landfall, ossia di toccare terra penetrando sulla terraferma, si farà altissimo tra giovedì e venerdì. I settori a più alta vulnerabilità saranno le coste di Liguria e Toscana, dove le supercelle marine possono scagliarsi contro il litorale con raffiche rotanti distruttive. Ma l’allarme coinvolge in prima persona anche il Lazio e l’area metropolitana di Roma, dove tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina risaliranno linee temporali cariche di grandine, downburst e possibili fenomeni vorticosi lungo i litorali da Civitavecchia a Fiumicino fino all’Agro Pontino.

Sul versante opposto della Penisola, la convergenza tra lo scirocco in risalita e i venti più freschi nord-orientali in uscita dalla pianura padana genererà un asse di instabilità severa tra il Veneto e la Romagna. Lungo la fascia costiera tra Venezia, Chioggia, Ravenna e Rimini, non si possono escludere locali ma intensi vortici tornadici capaci di provocare danni gravissimi a strutture urbane, tetti e alberature, accompagnati da spaventose tempeste di fulmini.

L’inganno del foehn al Sud e la polvere del Sahara: picchi di 32°C sotto cieli di piombo

Mentre il Centro-Nord e l’alto Adriatico lotteranno contro l’assedio dell’acqua, il Mezzogiorno e le Isole Maggiori vivranno una realtà climatica opposta, ma non per questo meno anomala o priva di insidie. La violenta risalita di correnti dall’entroterra magrebino solleverà un’imponente coltre di sabbia del Sahara. Le particelle microscopiche di polvere minerale invaderanno la media troposfera, dipingendo il cielo di una tonalità giallastra, ocra e lattiginosa. Il sole sarà oscurato da questa cappa plumbea e soffocante, togliendo qualunque parvenza di serenità all’atmosfera.

Sotto questo tetto di polvere, l’orografia giocherà un ruolo decisivo creando una spaccatura termica impressionante dovuta all’effetto foehn, o vento di caduta. Là dove le correnti meridionali scavalcano le vette montuose per precipitare verso il mare lungo i versanti sottovento, l’aria si comprime e si riscalda adiabaticamente. È così che tra giovedì e venerdì assisteremo a picchi termici sconcertanti: la fascia tirrenica della Sicilia vedrà i termometri impennarsi verso valori di +30/+32°C tra Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando e Milazzo. Allo stesso modo, il nord-est della Sardegna, protetto dal massiccio del Gennargentu, toccherà i +29/+30°C tra Olbia, Sassari e Alghero. Il foehn appenninico scalzerà l’aria fredda anche lungo il medio e basso Adriatico, spingendo le temperature su valori tardo-estivi di +26/+28°C tra Abruzzo, Molise e Puglia, con Bari e Pescara che vivranno giornate calde e secche.

Al contrario, tutte le zone direttamente affacciate verso sud e prive di barriere orografiche a protezione, come la Campania con Napoli e Salerno, la costa tirrenica calabrese, la Sicilia ionica e il golfo di Cagliari, rimarranno intrappolate in un clima fresco, umido, denso di nebbie salmastre e nubi basse, accompagnato da venti sferzanti e un mare tempestoso in costante burrasca.

La svolta del weekend e il ritorno dell’inverno: irrompe la bora, crollo termico e rischio gelate

La tempesta non si placherà all’improvviso, e le piogge continueranno a flagellare molte aree d’Italia anche nella prima parte di sabato 14 novembre. Tuttavia, nel corso del fine settimana, l’assetto euro-mediterraneo subirà una metamorfosi repentina e spettacolare. Con la traslazione del centro ciclonico verso l’area balcanica, il richiamo sciroccale verrà bruscamente interrotto, aprendo la porta d’ingresso alle masse d’aria artica continentale in discesa dalla Russia e dal nord-est europeo.

A partire dal pomeriggio di venerdì sul Nord-Est e in modo massiccio nella giornata di sabato, farà il suo impetuoso ingresso la bora nel golfo di Trieste, spazzando la pianura padana e le coste adriatiche con raffiche gelide e taglienti. L’irruzione fredda provocherà un vero e proprio crollo delle temperature, cancellando in poche ore le anomalie calde del Sud e facendo precipitare i valori ben al di sotto delle medie del periodo su tutto il Nord e lungo la dorsale adriatica. L’Appennino fungerà da possente scudo orografico: il freddo dilagherà nella pianura padana e fino alla Puglia, mentre il versante tirrenico rimarrà più riparato dal gelo, pur risentendo di un sensibile calo termico.

Con il ritorno del freddo invernale, la quota neve subirà un tracollo spettacolare: se a metà settimana pioveva oltre i 2.400 metri, tra sabato e domenica i fiocchi di neve torneranno a imbiancare le Alpi orientali e l’Appennino tosco-emiliano, marchigiano e abruzzese fin verso gli 800–1.000 metri, regalando i primi scorci invernali di stagione. Nella notte tra sabato e domenica 15 novembre, il rasserenamento del cielo e la cessazione del vento nei bassi strati favoriranno una fortissima inversione termica, aprendo la strada a estese gelate al suolo nella pianura padana e nelle valli interne del Centro, sancendo il passaggio fulmineo dall’alluvione al ghiaccio.

Uno sguardo al lungo termine: una nuova perturbazione atlantica all’orizzonte

Chi spera che il freddo del weekend porti una duratura stabilizzazione atmosferica è destinato a rimanere deluso. Volgendo lo sguardo alla terza decade di novembre, le proiezioni modellistiche a lungo termine mostrano un oceano Atlantico tutt’altro che domato. Già a partire dall’inizio della prossima settimana, una nuova imponente saccatura oceanica sembra pronta a sprofondare verso l’Europa occidentale, riproponendo il medesimo schema barico con una nuova ciclogenesi nel Mediterraneo e un rinnovato richiamo di correnti sciroccali cariche di precipitazioni abbondanti sulle medesime regioni del Centro-Nord. Monitoreremo costantemente l’evoluzione giorno per giorno, ma ora ogni attenzione deve concentrarsi sulla drammatica allerta di giovedì e venerdì: il mostro autunnale è in arrivo e la prudenza dovrà essere assoluta.

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