L’Istituto Reale di Meteorologia (IRM) del Belgio ha emesso un’allerta meteo gialla per quasi tutto il Paese a causa delle forti piogge previste nei prossimi giorni. Gli accumuli potrebbero raggiungere localmente i 120mm entro venerdì 20 novembre. Di fronte al rischio di alluvioni, il Servizio pubblico federale Affari interni ha attivato il numero di emergenza 1722. “Fino a venerdì compreso, diverse aree interessate da piogge o rovesci si alterneranno sul Belgio. Nelle prossime 24 ore, le precipitazioni potrebbero superare i 25mm in diverse province, e localmente raggiungere i 40mm”, spiega l’Istituto Reale di Meteorologia.