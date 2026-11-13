Allerta Meteo, Italia spaccata in due tra l’irruzione della fredda Bora a Trieste e i violenti nubifragi sulle Tirreniche: allarme rosso per il weekend

Oggi, venerdì 13 novembre, la nostra penisola si trova intrappolata in una morsa meteorologica davvero particolare e unica, figlia di una configurazione atmosferica bloccata proprio nel cuore del Mediterraneo. A partire da martedì 10 novembre, precipitazioni di portata alluvionale hanno iniziato a flagellare in modo pesantissimo la Liguria, la Toscana, l’Emilia Romagna e ampi settori del Centro e del Nord Italia. La situazione di massima criticità si registra in questo momento proprio tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, territori segnati da frane, vasti smottamenti, allagamenti urbani e fiumi in piena che minacciano gli argini.

Fortunatamente, la macchina della Protezione Civile sta funzionando e non si registrano vittime, ma i dati pluviometrici sono spaventosi: sul crinale dell’Appennino tosco-emiliano, tra le province di Lucca e Modena, ma anche tra Massa-Carrara, Parma, Reggio Emilia, Pistoia e Bologna, sono caduti oltre 600mm di pioggia in poco più di 3 giorni. Si tratta di una quantità d’acqua impressionante che i bacini idrografici faticano a smaltire. Grandi piogge hanno messo in ginocchio anche La Spezia e, spostandoci verso l’interno della Toscana, si vive una situazione critica a Sansepolcro, nell’Aretino. In queste ore, i forti temporali si stanno estendendo con irruenza alle Marche e al resto del Centro Italia, per poi scivolare verso il meridione.

I nubifragi in Campania e le piogge verso il Sud

Il fronte freddo della perturbazione sta agendo come una vera e propria lama, innescando temporali a mesoscala di rara potenza. Piove in modo molto forte a Salerno e lungo tutta la costiera amalfitana, con accumuli giornalieri che hanno già superato i 70mm tra Salerno, Vietri e Amalfi, innescando una situazione particolarmente critica per la tenuta dei versanti montuosi a picco sul mare. Il maltempo non risparmia l’entroterra: piove in modo incessante anche ad Avellino, a Benevento e su quasi tutta la Campania. Piogge sparse e rovesci intermittenti stanno bagnando anche la Sardegna. Una situazione di grande criticità si rileva pure all’estremo Nord-Est, in Friuli Venezia Giulia, dove piove in modo forte e continuo da ormai più giorni, specialmente a Trieste e lungo tutte le zone di confine tra Slovenia e Croazia. Il terreno è ormai saturo al 100% in quasi tutte le regioni esposte al flusso umido occidentale.

Lo scontro termico: entra la Bora, crollano le temperature

L’elemento meteorologicamente più affascinante e al contempo pericoloso di questa giornata è lo scontro titanico tra masse d’aria di estrazione completamente opposta. Puntuale come da nostre precedenti e precise previsioni, nel primo pomeriggio di venerdì 13 novembre è entrata la Bora sul Golfo di Trieste. L’irruzione di quest’aria fredda continentale ha generato un vero e proprio tracollo termico. In questo momento, Trieste è la città più fredda d’Italia, facendo registrare appena +6°C in riva al mare, in pieno giorno. Spostandoci di pochi chilometri verso ovest, troviamo +9°C a Udine, +12°C a Pordenone, +12°C a Venezia e +13°C a Bologna e Ferrara. Ma l’orografia italiana gioca scherzi meravigliosi: più ci spostiamo verso il Nord-Ovest, più i venti di ricaduta dalle Alpi (il famoso effetto Föhn o Favonio) comprimono l’aria riscaldandola. Ed ecco che troviamo +14°C a Verona e a Parma, +15°C a Brescia e a Bergamo, +16°C a Milano, per toccare addirittura +17°C a Novara e a Torino. Il sole è tornato a splendere in Liguria, spazzando via le nubi, e le temperature sono letteralmente schizzate verso l’alto: abbiamo +20°C a Genova e fino a +21°C tra Savona e Imperia.

L’anomalia rovente al Sud prima del grande crollo

Se il Nord-Est batte i denti, il Sud Italia sta vivendo una parentesi climatica che ha il sapore di fine estate, alimentata dai caldi e umidi venti di Scirocco richiamati dalla bassa pressione. Nel primo pomeriggio di questo venerdì di metà novembre, i termometri misurano valori eccezionali: abbiamo +24°C a Bari e Foggia, e ben +25°C a Reggio Calabria, a Messina e a Crotone. Il picco del caldo si tocca in Sicilia, con +27°C a Catania e a Siracusa, e +26°C a Palermo. Si tratta di temperature decisamente elevate per la metà del mese, ma l’aria calda si fa sentire anche nelle zone colpite dai nubifragi: abbiamo +21°C a Napoli e a Roma. Questa bolla di calore anomalo, tuttavia, ha le ore contate e verrà spazzata via dal maltempo del fine settimana.

Le previsioni per il weekend: escalation di temporali

L’allerta meteo rimarrà ai massimi livelli per le prossime 48 ore. Questa sera assisteremo ad una violenta recrudescenza dei fenomeni: avremo forti piogge e temporali autorigeneranti dalla Campania meridionale alla Basilicata, fino alla Calabria tirrenica, dove pioverà in modo particolarmente forte soprattutto nel Cosentino. Al Centro, il maltempo si accanirà sull’Abruzzo. La giornata di domani, sabato 14 novembre, vedrà i fenomeni più estremi concentrarsi all’estremo Sud. Sarà un sabato di forti piogge e intensi temporali in Calabria, in Basilicata, e in alcune zone di Abruzzo e Molise. Contemporaneamente, una nuova e profonda perturbazione atlantica si affaccerà da ovest, riportando un po’ di pioggia in Sardegna e in Piemonte. Proprio questo nuovo sistema frontale, nella serata di sabato, colpirà duramente la Sardegna e la Corsica.

La giornata più campale sarà dopodomani, domenica 15 novembre: il fronte si abbatterà con inaudita violenza sulle regioni tirreniche, provocando piogge a carattere di nubifragio e temporali stazionari su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Si prevedono piogge molto intense da Firenze a Roma, ma le situazioni di massimo rischio riguarderanno Napoli e Salerno, rendendo la Campania la regione più colpita d’Italia. Nel pomeriggio di domenica, il maltempo svalicherà l’Appennino estendendosi alle regioni adriatiche, riportando la pioggia anche in Puglia. L’afflusso di aria più fresca farà crollare le temperature su tutto il Meridione, ponendo fine alla lunga e anomala sciroccata.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: