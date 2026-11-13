Previsioni Meteo, la prossima settimana l’Atlantico fa la voce grossa: venti impetuosi, fiumi atmosferici e il ritorno (alla grande!) della neve

Dopo un fine settimana di tempesta, la meteorologia italiana non troverà pace. Analizzando le mappe sinottiche per la prossima settimana, quella che inizierà lunedì 16 novembre e si concluderà domenica 22 novembre, emerge un quadro dinamico e a tratti estremo. Sebbene non ci si possa ancora sbilanciare con millimetrica precisione per il weekend del 21 e 22 novembre (a 10 giorni di distanza l’attendibilità previsionale subisce un fisiologico calo), la tendenza da lunedì 16 fino a venerdì 20 appare invece delineata in modo inequivocabile e dipinge una situazione di grande, grandissima criticità per ampi settori del nostro Paese. Assisteremo a un poderoso rinforzo del flusso zonale atlantico: l’anticiclone delle Azzorre resterà schiacciato a latitudini molto basse, permettendo al “nastro trasportatore” delle perturbazioni oceaniche di puntare dritto verso il cuore del Mar Mediterraneo.

Piogge torrenziali e venti impetuosi: l’allarme per il versante tirrenico

I principali modelli matematici di simulazione atmosferica delineano scenari allarmanti, specialmente per le giornate di martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre. L’Italia sarà spazzata da una circolazione occidentale caratterizzata da venti di Ponente e Libeccio letteralmente impetuosi, che provocheranno mareggiate distruttive sulle coste esposte. Ma il pericolo maggiore arriverà dal cielo: questi venti, carichi di umidità raccolta sorvolando il mare, andranno a impattare contro la barriera appenninica. Si attiverà così il micidiale effetto “stau” orografico, che produrrà piogge torrenziali, ancora una volta, al Nord e su tutte le regioni tirreniche. Le cumulate pluviometriche si preannunciano molto intense in Liguria, in Toscana, nel Lazio e in Campania. Questo è il dato che preoccupa maggiormente i previsori e la Protezione Civile: queste precipitazioni estreme andranno infatti a insistere su un territorio già duramente provato e saturato da un punto di vista idrogeologico dopo i nubifragi dei giorni precedenti. Il rischio di nuove frane, esondazioni e smottamenti si manterrà ai massimi livelli per tutti i 5 giorni lavorativi prossima della settimana.

Il miracolo termodinamico: la formazione del cuscinetto freddo

Dal punto di vista termico, l’Italia vivrà una situazione dicotomica molto affascinante. Le temperature si manterranno ancora mediamente elevate al Centro e al Sud per gran parte della settimana, a causa della provenienza oceanica e mite delle correnti (seppur senza toccare i picchi roventi registrati in questi giorni di Scirocco). L’eccezione, clamorosa e spettacolare, riguarderà il Nord Italia, e in modo particolare il Piemonte. Proprio grazie all’impetuosa irruzione della Bora attesa in queste ore sul Nord-Est, le masse d’aria gelida scivoleranno e si incastreranno nei bassi strati della Pianura Padana occidentale, bloccate dalla cerchia alpina. Si formerà così il famoso “cuscinetto freddo” (o cuscino termico padano), uno strato di aria densa e gelida radente il suolo che sarà fondamentale per l’evoluzione meteo successiva.

Torna la neve a bassa quota sulle Alpi nord-occidentali

Questo cuscino freddo padano creerà i presupposti per 1 evento invernale in piena regola. Quando la violenta perturbazione atlantica busserà alle porte del Nord-Ovest nella giornata di martedì 17 novembre, l’aria mite e umida in quota scorrerà sopra questo strato gelido preesistente al suolo. Il risultato sarà la genesi di copiose nevicate a quote inusualmente basse per la circolazione atlantica. Potremo avere nevicate abbondanti, a tratti sotto forma di vera e propria bufera, a partire dagli 800 e 900 metri di quota, con accumuli davvero molto abbondanti (anche superiori ai 40 o 50cm freschi) già oltre i 1.000 metri di altitudine. Si tratterà di 1 quota neve molto, ma molto più bassa rispetto a quella osservata in questo turbolento fine settimana, dove la neve è sì tornata sulle Alpi, ma confinata ad altissima quota: nel picco dell’avvezione calda di Scirocco della giornata di ieri, in montagna sulle Alpi pioveva in forma liquida addirittura a 2.500 metri di altitudine, comportandosi esattamente come è tipico delle classiche, calde e umide sciroccate autunnali. Da martedì 17, invece, il Nord-Ovest assaporerà un nuovo anticipo di inverno.

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