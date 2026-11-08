Allerta Meteo, l’estate di San Martino cancellata da un ciclone esplosivo: alluvioni al Nord e tempesta di scirocco sull’Italia

La quiete che caratterizza questa giornata di domenica 8 novembre è soltanto un fragile velo ingannevole steso sulla nostra Penisola. Chi osserva il cielo sopra le nostre città scorge una coltre compatta di nubi grigie, ma le precipitazioni hanno concesso una tregua quasi ovunque, insistendo con una certa rilevanza soltanto sulla Puglia, dove rovesci sparsi continuano a bagnare la terra. L’aria che respiriamo è tersa, frizzante e pungente, intrisa di una severità tipicamente autunnale che sfuma quasi nei primi brividi invernali. I termometri registrano valori di due o tre gradi inferiori alle medie del periodo, imponendo cappotti pesanti e riscaldamenti accesi lungo tutto lo Stivale.

Tuttavia, dal punto di vista meteorologico, questa atmosfera fredda e apparentemente placida rappresenta soltanto il preludio a una delle configurazioni più violente e pericolose che l’autunno mediterraneo possa concepire. Nei prossimi giorni, proprio in coincidenza con la ricorrenza dell’11 novembre, l’atmosfera ribalterà completamente le sue carte, scatenando un’ondata di maltempo estremo destinata a riscrivere la climatologia di questo mese.

La suggestione dell’estate di San Martino tra storia, fede e memoria contadina

Nella memoria collettiva e nella tradizione popolare europea, l’estate di San Martino rappresenta una sorta di tregua benevola, un miracolo laico e religioso insieme, capace di sospendere per qualche giorno l’inesorabile avanzata dei rigori invernali. La leggenda affonda le sue radici nell’inverno rigido dell’anno 335 dopo Cristo, quando il giovane soldato Martino, originario della Pannonia e al servizio delle legioni romane in Gallia, cavalcava avvolto nel suo pesante mantello militare nei pressi di Amiens. Incontrato un mendicante tremante e intirizzito dal gelo, Martino non esitò a sguainare la spada, tagliando a metà la propria clamide per donarne una parte a quel povero disgraziato. La narrazione agiografica vuole che, all’istante, le nubi si squarciarono, il vento gelido cadde e il sole cominciò a scaldare la terra con un tepore quasi estivo, a testimonianza del compiacimento divino per quel gesto di pura carità.

Nel mondo rurale, questa suggestione meteorologica ha assunto nei secoli un valore pragmatico e fondamentale. Per le antiche comunità contadine, l’11 novembre non era soltanto la celebrazione liturgica della sepoltura del Santo, ma segnava il vero e proprio capodanno agricolo. Si concludevano le fatiche nei campi, le scorte per i mesi freddi erano stipate nei granai, scadevano i contratti agrari di mezzadria dando origine alla celebre espressione fare San Martino per indicare un trasloco forzato, e soprattutto si spillava il vino novello dalle botti per brindare insieme alle caldarroste. Dal punto di vista sinottico, questa tradizione poggia su basi statistiche concrete, poiché nella prima decade di novembre il bacino del Mediterraneo sperimenta frequentemente la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre o di matrici subtropicali, foriere di giornate limpide, miti e stabili. Ma quest’anno, la sinottica atmosferica ha deciso di stracciare i proverbi antichi, preparando una trappola ciclonica che spazzerà via ogni parvenza di serenità.

L’illusione infranta: l’irruzione del ciclone atlantico e la tempesta di scirocco

L’analisi dei modelli matematici non lascia spazio a dubbi: l’estate di San Martino non esisterà. Al posto del sole benevolo e delle atmosfere dorate, il Mediterraneo occidentale si prepara a diventare il teatro di uno scontro termodinamico tra masse d’aria di natura radicalmente opposta. Una vasta e profonda saccatura di origine nord-atlantica sprofonderà con veemenza verso la Penisola Iberica e il Nord Africa, isolando un vero e proprio ciclone atlantico con valori barici al suolo impressionanti, inferiori ai 990hPa. La genesi di questo vortice depressionario fungerà da gigantesca pompa idrovora: incuneandosi sui mari occidentali, innescherà una furiosa risalita di correnti meridionali che attraverseranno tutto il bacino da sud verso nord.

Sarà una mega-sciroccata di proporzioni ragguardevoli. Lo scirocco non soffierà come semplice brezza, ma come un autentico fiume d’aria calda e satura di umidità oceanica e tropicale, sollevando tempeste di vento sul Tirreno, sullo Ionio e sull’Adriatico. Questa potente configurazione a campana ciclonica sbarrerà la strada a qualunque tentativo di rimonta anticiclonica, incanalando un treno di perturbazioni che si abbatteranno a più riprese sull’Italia. Il contrasto tra l’aria fredda preesistente nei bassi strati e l’impetuoso richiamo subtropicale genererà sistemi frontali occlusi e stazionari, carichi di un potenziale pluviometrico che desta la massima preoccupazione per la tenuta idrogeologica di vaste aree del Paese.

L’inganno termico al Sud: oltre +25°C tra cieli lattiginosi e sabbia del Sahara

Uno degli aspetti più singolari e insieme inquietanti di questa evoluzione meteorologica riguarderà le nostre regioni meridionali. A un primo e distratto sguardo alle tabelle dei valori termici, qualcuno potrebbe cadere nell’errore grossolano di scambiare l’impennata dei termometri per l’arrivo dell’estate di San Martino. Tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, le colonnine di mercurio schizzeranno verso l’alto in modo eclatante su gran parte del Mezzogiorno, superando agilmente la soglia dei +25°C in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con punte persino superiori nelle vallate interne e lungo i versanti tirrenici soggetti a compressione favonica.

Eppure, questa non sarà affatto una fase estiva o gradevole, bensì un incubo di opacità e pesantezza atmosferica. Non ci sarà traccia di cielo azzurro né di sole splendente. Il violento getto meridionale richiamato direttamente dall’entroterra algerino e libico caricherà nei medi e bassi strati troposferici una concentrazione ciclopica di sabbia del Sahara. L’atmosfera assumerà tinte giallastre, ocra e spettrali, con cieli densamente coperti e una visibilità ridotta da una caligine densa e asfissiante. A completare questo scenario apocalittico ci saranno le raffiche tempestose di scirocco, che flagelleranno i litorali esposti con furiose mareggiate, rendendo il mare impraticabile e soffiando a oltre ottanta o novanta chilometri orari. Un calore finto, pesante, polveroso e privo di qualunque fascino poetico, che nulla ha a che spartire con la luce cristallina della tradizione sanmartiniana.

Allerta alluvioni al Nord e sulle regioni tirreniche: l’evoluzione da martedì a venerdì

Se il Meridione vivrà la morsa del vento e della sabbia, il Nord Italia e i settori tirrenici del Centro dovranno fronteggiare una prolungata situazione di allerta meteo per piogge alluvionali. La configurazione barica descritta possiede tutte le caratteristiche classiche dei grandi eventi alluvionali autunnali: un profondo perno depressionario stazionario a ovest e una barriera orografica alpina e appenninica che funge da ostacolo insormontabile per i venti meridionali, costringendo le masse d’aria a scaricare masse d’acqua smisurate sempre sulle medesime zone.

Il deterioramento delle condizioni atmosferiche comincerà a farsi sentire in maniera vigorosa già tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, quando i primi fronti caldi e instabili risaliranno dal mar Ligure e dal Tirreno. Le precipitazioni cominceranno a cadere in modo diffuso e battente, inzuppando i terreni e saturando rapidamente la capacità di assorbimento del suolo. Ma il momento culminante, quello in cui la prudenza dovrà essere massima, si consumerà tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. In queste quarantotto ore, il centro di bassa pressione raggiungerà il suo massimo approfondimento a ridosso della Corsica e del mar Ligure, dando vita a linee temporalesche autorigeneranti di tipo V-shaped. I pluviometri registreranno accumuli eccezionali, con millimetri di pioggia concentrati in poche ore capaci di innescare esondazioni rapide, frane sui pendii montani e allagamenti diffusi nei centri urbani. L’insistenza dei fenomeni anche nelle prime ore di sabato testimonierà la lentezza esasperante con cui questo mostro depressionario abbandonerà il Mediterraneo centrale.

Le mappe con le piogge previste dal modello europeo ECMWF

Il paradosso termico e l’insidia della quota neve oltre i duemila metri

Un elemento tecnico di cruciale importanza, che noi meteorologi guardiamo con estrema preoccupazione, risiede nel comportamento della colonna termica tra la pianura e le quote montane. Lo scirocco è per sua natura un vento caldo e invadente negli strati intermedi dell’atmosfera. Risalendo lungo l’Adriatico e il Tirreno, questa corrente provocherà un’impennata termica repentina a metà troposfera, spingendo l’isoterma di zero gradi a quote elevatissime per la stagione, ben oltre i 2.000 metri di altitudine su tutto l’arco alpino e persino più in alto sulla dorsale appenninica.

Questo significa che la neve, che in questa stagione dovrebbe fungere da spugna naturale trattenendo sui rilievi ingenti quantitativi di risorsa idrica, cadrà soltanto sulle vette più impervie. Fino alle quote di media e alta montagna pioverà copiosamente. L’acqua battente andrà a sciogliere rapidamente le spruzzate di neve cadute nei giorni precedenti, moltiplicando a dismisura il volume idrico che si riverserà nei torrenti e nei fiumi di fondovalle. L’onda di piena dei corsi d’acqua principali e secondari risulterà così improvvisa e devastante. Al tempo stesso, a livello del suolo, nelle pianure settentrionali e nelle conche toscane e laziali, la presenza di sacche d’aria fredda preesistente e il continuo raffreddamento per evaporazione causato dalla pioggia incessante manterranno le temperature su valori bassi, crudi e tipicamente tardo-autunnali, non superiori a dieci o dodici gradi, creando un contrasto termodinamico formidabile che fornirà ulteriore energia alle celle temporalesche.

Il dettaglio geografico: regioni e città nella traiettoria della tempesta

Scendendo nell’analisi capillare del territorio, la geografia dell’impatto evidenzia aree che rischiano di pagare un prezzo altissimo a questa furia d’autunno. La prima linea di difesa sarà costituita dalla Liguria, storicamente vulnerabile a queste dinamiche. Città come Genova, Savona e soprattutto La Spezia dovranno fare i conti con l’effetto stau dell’Appennino ligure: lo scirocco carico di vapore marino si schianterà contro le montagne riversando quantitativi pluviometrici mostruosi sia sui bacini costieri che su quelli padani retrostanti. Situazione identica e ad altissimo rischio per l’alto Piemonte, dove le province di Verbania, Biella e Vercelli, insieme alla pianura di Torino e al Cuneese, vedranno fiumi come il Po, il Sesia e il Tanaro gonfiarsi rapidamente.

In Lombardia, la pioggia cadrà a secchiate per giorni interi senza sosta. I grandi laghi lombardi subiranno un repentino innalzamento dei livelli idrometrici, mentre città come Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia rischiano gravi paralisi urbane per l’esondazione del Seveso e del Lambro e per il rigurgito dei reticoli idrici minori. Spostandoci verso nord-est, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia si troveranno sotto il tiro incrociato della tempesta. Città come Trento, Belluno, Vicenza, Treviso e Udine vedranno piovere con intensità eccezionale sui bacini montani del Brenta, del Piave e del Tagliamento, con il pericolo concreto di dissesti idrogeologici di vasta portata e colate di fango lungo i versanti montuosi.

Lungo la fascia tirrenica, la Toscana vivrà giornate di massima tensione. Il litorale e l’entroterra compresi tra Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e l’area metropolitana di Firenze saranno bersagliati da violenti nubifragi alimentati dall’energia del mar Ligure e del Tirreno. I terreni già colmi d’acqua faticheranno a contenere gli apporti dell’Arno e dei suoi affluenti. Scendendo verso il Centro, il Lazio subirà l’impatto dei fronti prefrontali più violenti: la città di Roma, insieme alle province di Latina e Frosinone, sperimenterà allagamenti, caduta di alberi per le raffiche tempestose di vento meridionale e violenti temporali marittimi che risaliranno dal mare. Anche la Campania, con Napoli, Salerno e la costiera amalfitana, vedrà scatenarsi tra giovedì e venerdì rovesci violenti capaci di provocare smottamenti sulla fragile roccia vulcanica e calcarea.

Mentre il Centro-Nord farà i conti con la minaccia dell’acqua, città meridionali come Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Bari e Lecce si troveranno avvolte da una cappa opprimente di vento secco o umidiccio, con il cielo dipinto di arancione dalla sabbia sahariana e l’aria resa irrespirabile dalle polveri fini sospese. Un’Italia spaccata in due dalla violenza del medesimo ciclone, dove l’illusione di un clima mite al Sud si trasformerà in una sferzata di polvere e burrasca, mentre al Nord si consumerà l’ennesima battaglia contro la furia delle piogge d’autunno. La leggenda del mantello di San Martino dovrà cedere il passo alla realtà cruda della natura, ricordandoci che nel cuore di novembre l’atmosfera non concede sconti.

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