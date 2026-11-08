Allerta Meteo, verso l’allarme ROSSO e le scuole chiuse per giovedì 12 e venerdì 13 novembre: un Ciclone profondo 980hPa minaccia l’Italia con alluvioni e tornado

La quiete che avvolge la nostra Penisola in questa giornata di domenica 8 novembre è una fragile maschera stesa sopra una dinamica atmosferica di rara pericolosità. Se volgiamo lo sguardo verso il cielo, osserviamo una spessa coltre di nubi grigie che non lascia spazio al sole, ma le precipitazioni hanno concesso una tregua quasi generale, rimanendo rilevanti e insistenti soltanto sul settore meridionale della Puglia. L’aria che respiriamo è tersa e rigida, intrisa di una severità tipicamente autunnale o quasi invernale, con i termometri che registrano valori termici compresi tra due e tre gradi al di sotto delle medie del periodo. Eppure si tratta del classico silenzio carico di tensione che precede l’esplosione della bufera. Nei prossimi giorni, proprio nel cuore della settimana che la tradizione popolare dedica a San Martino, l’atmosfera scatenerà sul Mediterraneo un’energia devastante, costringendo l’Italia a prepararsi a una vera e propria prova di forza contro gli elementi.

L’origine dell’estate di San Martino che quest’anno non ci sarà

Nell’immaginario collettivo dell’Europa contadina, l’estate di San Martino ha sempre rappresentato un momento quasi sacro di tregua e speranza. La memoria storica e la fede popolare ci riportano all’inverno del 335 dopo Cristo, alle porte della città francese di Amiens. Lì, secondo la celebre agiografia, il giovane soldato della cavalleria imperiale romana Martino di Tours incontrò lungo la via un mendicante seminudo, tremante per il gelo e sferzato dalla pioggia. Mosso da un moto spontaneo di pietà cristiana, Martino sguainò il gladio, tagliò a metà il pesante mantello di lana militare e ne donò una parte al povero per riscaldarlo. La tradizione racconta che, all’istante, le nubi si squarciarono, il vento gelido tacque e un sole tiepido e avvolgente inondò la campagna, regalando alla terra una parentesi di dolcezza quasi estiva a testimonianza del miracolo della carità.

Nel tessuto rurale dei secoli successivi, questa data dell’11 novembre è diventata il cardine del calendario agrario. Era il giorno del ringraziamento per la chiusura dei raccolti, la conclusione dei lavori nei campi prima del grande letargo dell’inverno e il momento cruciale della scadenza dei contratti di mezzadria. Se il patto col proprietario terriero non veniva rinnovato, i contadini dovevano caricare tutti i loro averi sui carri e partire in cerca di un nuovo podere, dando vita all’espressione popolare fare San Martino per descrivere un trasloco forzato. Ma era soprattutto la festa della socialità e del vino: le cantine aprivano i battenti per spillare il vino novello, consumato insieme alle caldarroste fumanti. Dal punto di vista scientifico, questa usanza poggia su una solida statistica climatologica, poiché nella prima metà di novembre il bacino del Mediterraneo sperimenta frequentemente l’espansione protettiva dell’alta pressione, che porta giorni di stabilità e cielo limpido. Tuttavia, quest’anno la natura ha deciso di ribaltare ogni regola, cancellando qualunque traccia di questa leggenda e spalancando le porte a un autentico incubo perturbato.

La genesi del ciclone esplosivo: un baratro barico da 980 hPa tra Costa Azzurra e mar Ligure

Le proiezioni sinottiche per la settimana in corso delineano una configurazione barica tra le più violente che la climatologia mediterranea possa registrare. Una poderosa discesa d’aria polare-marittima sprofonderà con furia sull’ovest europeo, andando a scavare una ferita depressionaria profondissima che andrà a posizionare il proprio perno tra la Costa Azzurra e la Liguria. Le elaborazioni numeriche indicano la formazione di un ciclone esplosivo capace di toccare valori barici minimi spaventosi, compresi tra 980hPa e 985hPa al suolo. Si tratta di una misura barometrica eccezionale, paragonabile a quella delle più profonde tempeste oceaniche, incastonata nel cuore di un mare chiuso come il Mediterraneo occidentale.

Contemporaneamente, sul versante orientale e sui settori meridionali italiani, la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1010 hPa, garantita da una resistente campana anticiclonica centrata sui Balcani. La vicinanza geografica tra questi due estremi genererà un gradiente barico pauroso, una pendenza di pressione concentrata in poche centinaia di chilometri che fungerà da gigantesca turbina. L’aria verrà risucchiata con inaudita violenza verso il centro motore della depressione, attivando venti furiosi e impetuosi di scirocco e libeccio che spazzeranno l’intero Stivale con raffiche superiori ai novanta o cento chilometri orari. Questo imponente flusso meridionale caricherà fiumi sterminati di vapore acqueo dalla superficie marina, trasformando le correnti in autentiche bombe cariche di energia cinetica e termodinamica dirette contro le coste italiane.

L’inizio delle ostilità: piogge battenti già tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre

L’illusione che il maltempo possa concentrarsi solo a fine settimana viene smentita dai primi fronti perturbati in arrivo. La devastazione potenziale di questo evento affonda le sue radici nella durata e nella reiterazione dei fenomeni. La situazione idrogeologica comincerà a farsi critica già tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, quando i primi sistemi frontali risaliranno dal mar Ligure e dal Tirreno, innescando precipitazioni insistenti, battenti e a tratti torrenziali.

A pagare il primo dazio saranno ancora una volta le regioni nord-occidentali e l’alto Tirreno. La Liguria, il Piemonte e la Toscana vedranno cadere quantitativi d’acqua ingenti che andranno a bagnare e inzuppare colline e montagne. Province come Genova, Savona, La Spezia, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Verbania, Biella e Cuneo riceveranno piogge incessanti che riempiranno gli alvei dei torrenti minori e satureranno completamente i terreni. Questa fase iniziale agirà come un silenzioso fattore di innesco per il disastro: quando un territorio riceve centinaia di millimetri d’acqua nei primi due giorni, perde ogni residua capacità di assorbimento, lasciando i suoli impermeabili e vulnerabili a qualsiasi apporto idrico successivo.

Giovedì 12 e venerdì 13 novembre da incubo: temporali autorigeneranti V-shaped e rischio alluvioni

Il culmine di questa tempesta d’autunno si consumerà nelle due giornate più temute e drammatiche della settimana: giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Siamo di fronte a una configurazione meteorologica che ricalca in modo fedele e spaventoso la matrice delle più tragiche grandi alluvioni della storia italiana, come la catastrofe di Firenze del 1966 e il dramma dell’alluvione di Genova del 2011. Quando una bassa pressione di tale portata staziona a ridosso dell’arco alpino occidentale e richiama correnti sciroccali e libecciate umide e bollenti dal mare, la struttura orografica italiana si trasforma in una micidiale trappola a stau orografico.

In queste quarantotto ore si innescheranno i temuti temporali autorigeneranti a mesoscala di tipo V-shaped. Questi mostri termodinamici prendono il nome dalla caratteristica sagoma a forma di freccia o di V visibile dalle mappe satellitari e radar. A differenza dei temporali comuni che si esauriscono nell’arco di un’ora, il temporale autorigenerante si fissa geograficamente lungo la linea di convergenza dove lo scirocco caldo si scontra con l’aria fredda discendente dai rilievi. Il vertice del sistema continua ad autoalimentarsi scaricando piogge continue, stazionarie e torrenziali sempre sulle medesime coordinate per molte ore consecutive. L’allarme per alluvioni lampo ed esondazioni di fiumi principali e secondari è ai massimi livelli per l’intero Nord Italia, per la Liguria, per il Piemonte, per la Lombardia da Varese a Milano e Bergamo, e per le regioni centrali tirreniche. A rendere la situazione ancora più logorante, il maltempo non allenterà la presa con il finire della settimana, ma persisterà con violenza anche durante la giornata di sabato 14 novembre, prolungando l’emergenza idraulica e ostacolando le prime operazioni di deflusso e soccorso.

L’allarme tornado e le aree più a rischio tra Liguria, Toscana e Lazio

Oltre all’immane carico d’acqua, il transito del ciclone porterà con sé un fattore di rischio distruttivo legato alla violenza dei venti e all’estremo shear verticale della colonna atmosferica: il concreto rischio di tornado. Lungo le coste del medio e alto Tirreno, il contrasto esplosivo tra l’aria calda e satura sollevata dal mare e i fronti freddi in quota creerà l’ambiente ideale per la nascita di supercelle tornadiche a mesociclone. Le aree costiere e l’immediato entroterra pianeggiante di Liguria e Toscana saranno le più esposte alla comparsa di trombe d’aria marine che impattando sulla costa possono tramutarsi in tornado distruttivi, capaci di sradicare alberi secolari, scoperchiare capannoni e spazzare via tetti e automobili.

Ma il pericolo non si fermerà a queste regioni. Anche il Lazio e l’area metropolitana di Roma si troveranno in prima linea sotto la traiettoria di questa furia marittima. La città di Roma, insieme alle province di Latina e Frosinone, si prepara ad affrontare temporali violenti a carattere di nubifragio, che risaliranno dal mar Tirreno accompagnati da violente raffiche di vento lineare e dal pericolo tangibile di trombe d’aria lungo i litorali da Civitavecchia fino al golfo di Gaeta. Nella Capitale la combinazione tra pioggia battente, fogliame autunnale e raffiche tempestose di libeccio rischia di causare gravissimi allagamenti stradali, paralisi del traffico urbano, black-out e crolli diffusi di alberi monumentali, trasformando la città in un catino d’acqua in continua emergenza.

Il paradosso della quota neve oltre i duemila metri e i fiumi a valle

Uno degli aspetti tecnici più insidiosi e preoccupanti per noi meteorologi è il marcato dislivello termico che si svilupperà tra l’alta quota e la pianura. L’impetuosa sciroccata pomperà masse d’aria calda di matrice subtropicale nei medi strati dell’atmosfera, determinando una rapida e vertiginosa ascesa dello zero termico. Su tutto l’arco alpino e lungo la dorsale appenninica settentrionale, la quota neve salirà bruscamente ben oltre i 2.000 metri di quota.

Questo comportamento atmosferico si traduce in un aggravante micidiale per il rischio di alluvioni a valle. A metà novembre la neve dovrebbe solitamente cadere a quote collinari o di media montagna, svolgendo una fondamentale funzione di riserva solida e trattenendo l’acqua in quota. Al contrario, la pioggia cadrà calda e liquida persino sulle cime più elevate, sciogliendo all’istante il manto nevoso accumulato nei giorni precedenti. Questa immensa massa di acqua di fusione si sommerà ai torrenti di pioggia torrenziale, scendendo a rotta di collo verso i fondovalle e gonfiando fiumi maestosi come il Po, il Tanaro, il Ticino, l’Adda, l’Arno e il Tevere, che vedranno le proprie portate idrometriche raggiungere livelli di piena straordinaria. Al suolo, invece, le grandi città della pianura padana e delle conche toscane rimarranno intrappolate sotto cieli plumbei con temperature fredde e tipicamente autunnali, non superiori a dieci o dodici gradi, a causa del costante raffreddamento per evaporazione e del ristagno d’aria umida e satura.

Italia blindata verso la chiusura delle scuole e il surreale paradosso del Sud

Di fronte a un quadro predittivo di tale severità, l’allerta meteo si appresta a raggiungere i livelli di allarme più alti. Con ogni probabilità, per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, le autorità locali decreteranno la chiusura delle scuole in moltissimi comuni della Liguria, della Toscana, del Piemonte, del Lazio e della Lombardia, oltre alla serrata preventiva di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi. L’Italia si avvia a blindarsi per contenere i rischi per la pubblica incolumità, riducendo al minimo gli spostamenti della popolazione lungo le arterie stradali e ferroviarie che potrebbero essere interrotte da frane, colate di fango e ponti allagati.

Nel frattempo, il Meridione vivrà una realtà climaticamente opposta ma altrettanto angosciante. Tra giovedì e venerdì, città come Palermo, Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Taranto e Bari vedranno le temperature impennarsi in maniera fittizia, superando con facilità i +25°C a causa della compressione dell’aria sollevata dallo scirocco. Ma non ci sarà spazio per alcuna estate di San Martino. Il cielo sarà spento, offuscato da una densa cappa lattiginosa e surreale provocata da tonnellate di sabbia del Sahara trasportate ad alta quota dai venti africani. L’aria si farà irrespirabile e polverosa, mentre violente mareggiate d’acqua salmastra colpiranno i porti e le coste ioniche e tirreniche, completando il ritratto di un Paese diviso tra il terrore dell’alluvione al Centro-Nord e la morsa soffocante della tempesta di sabbia al Sud. Un autunno implacabile che non lascia spazio alle favole, imponendo il massimo rispetto e la massima prudenza a ogni cittadino.

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