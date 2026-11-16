Allerta Meteo Martedì 17 Novembre: sull’Italia si abbatte la tempesta perfetta, le previsioni dettagliate per un’altra giornata di forte maltempo

La dinamica di questo severo guasto atmosferico prenderà ufficialmente il via durante le prossime ore, inaugurando una fase di allerta meteo che terrà con il fiato sospeso molte regioni italiane. Già a partire dalla serata e dalla nottata di oggi, lunedì 16 novembre, le prime intense avvisaglie del fronte perturbato inizieranno a colpire duramente il nostro territorio. Le mappe ad alta risoluzione indicano infatti che le precipitazioni abbondanti si concentreranno inizialmente sui settori alpini occidentali, estendendosi rapidamente verso le regioni di nord-ovest e l’alto versante tirrenico.

In queste aree, i cieli si chiuderanno in una spessa coltre di nubi minacciose, dando vita a rovesci continui che andranno ad ingrossare i corsi d’acqua, preparando il terreno per l’escalation di maltempo estremo prevista per il giorno successivo. I terreni inizieranno a saturarsi, creando i primissimi presupposti per un monitoraggio attento e costante da parte delle autorità competenti, in una serata che si preannuncia decisamente autunnale e turbolenta. Attenzione alle forti piogge al Sud, tra Campania e Calabria tirrenica, ma anche nella Sicilia nord/orientale sul messinese tirrenico:

Il martedì di passione: nubifragi dal nord-est all’intero bacino tirrenico

Il vero cuore di questa ondata di maltempo si manifesterà però nel corso di domani, martedì 17 novembre, una giornata che si prospetta campale dal punto di vista meteorologico. Fin dalle prime luci dell’alba e per tutta la mattinata, il nucleo delle piogge torrenziali si abbatterà inesorabilmente sulle Regioni dell’intera fascia tirrenica, in particolare Liguria orientale, Toscana e Lazio, con le ultime piogge residue in Calabria e forti precipitazioni in Piemonte e Valle d’Aosta per lo sfondamento alpino rispetto ad intense e abbondanti piogge in Francia e Svizzera:

Con il trascorrere delle ore e l’arrivo della serata, la fenomenologia subirà un’ulteriore e pericolosa recrudescenza, entrando nella fase clou: gigantesche celle temporalesche, alimentate dal calore latente del mare, scaricheranno veri e propri nubifragi su Toscana, Lazio, Campania e sui settori tirrenici della Calabria settentrionale. In queste zone costiere e nell’immediato entroterra, gli accumuli pluviometrici potrebbero risultare eccezionali, innalzando drasticamente il rischio idrogeologico. L’effetto stau sui versanti montuosi esposti a ovest fungerà da moltiplicatore per le piogge, costringendo i bacini fluviali a sopportare un carico d’acqua impressionante in pochissime ore, con il concreto pericolo di allagamenti, frane e smottamenti che richiederanno la massima allerta da parte della protezione civile. Il maltempo si estenderà anche alla pianura Padana e al Nord/Est, con nuovi nubifragi su Trieste.

La furia della burrasca: il ritorno impetuoso del libeccio

A rendere ancora più drammatico e complesso il quadro sinottico di questa violenta perturbazione sarà l’andamento dei venti. Domani assisteremo al ritorno impetuoso del libeccio, che spazzerà la Penisola con una forza devastante. Fin dalle ore mattutine di martedì, le correnti sudoccidentali inizieranno a soffiare con intensità crescente, investendo in pieno la Sardegna e i settori tirrenici centro-settentrionali. Tuttavia, sarà nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata che la tempesta di vento raggiungerà il suo apice massimo. I venti di libeccio si trasformeranno in vere e proprie raffiche da uragano, incanalandosi sui crinali appenninici e spazzando le coste esposte con picchi di velocità che potranno sfiorare e superare i 120km/h. Questa burrasca estrema solleverà il moto ondoso fino a renderlo agitato o molto agitato, scatenando mareggiate furiose che andranno a flagellare i litorali di Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, erodendo le spiagge e minacciando le infrastrutture portuali e i lungomari. Le raffiche più forti, tuttavia, saranno lungo il crinale adriatico tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia:

L’Italia spaccata in due: gelo sulle Alpi e clima mite al sud

Mentre i cieli scaricheranno pioggia e vento, un altro elemento di assoluto rilievo sarà la distribuzione clamorosa delle temperature, che dipingerà un’Italia letteralmente spaccata in due. L’irruzione dell’aria più fredda in quota porterà un clima dal sapore decisamente invernale sulle regioni settentrionali: già dall’alba di martedì e per tutto il resto della giornata, le temperature minime e massime crolleranno bruscamente sull’arco alpino, portando gelo diffuso e valori termici rigidissimi, capaci di far scendere la quota neve a quote di assoluto interesse per il periodo. Al contrario, lo scudo protettivo dei monti e il richiamo prefrontale delle correnti meridionali garantiranno un clima mite e a tratti sorprendentemente caldo sulle regioni del centro e, in particolar modo, al sud. Nel pomeriggio di martedì, mentre il nord batterà i denti, le temperature massime su Sicilia, Calabria e gran parte del versante adriatico registreranno valori termici eccezionalmente miti per il mese di novembre, creando un dislivello termico impressionante tra i due estremi del nostro Paese. Questa profonda anomalia termica rappresenta l’ennesima firma di un’atmosfera sempre più estrema e ricca di energia, pronta a scaricare tutta la sua furia nelle prossime, delicatissime, ventiquattro ore.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: