Allerta Meteo, nuovo violento ciclone in rotta sull’Italia: SOS alluvione in Sardegna, forti temporali in Sicilia e Calabria, piogge e neve al Nord/Ovest

La giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, fotografa una penisola meteorologicamente spaccata in due metà distinte, testimone dei primi effetti dell’avanzata della saccatura atlantica verso il Mediterraneo occidentale. Sul nordovest italiano il tempo ha assunto connotati tipicamente tardo autunnali, con cieli coperti e precipitazioni diffuse che bagnano con insistenza la Liguria e le pianure del Piemonte. Sui rilievi alpini piemontesi, in particolare lungo le Alpi Marittime e le Alpi Cozie, le basse temperature favorite dal cuscinetto freddo padano consentono alla neve di scendere a quote di media montagna, imbiancando i passi alpini e creando i primi accumuli stagionali di rilievo.

Sul resto del Paese, mentre le regioni settentrionali orientali e il versante adriatico registrano una nuvolosità variabile e stratificata senza particolari scossoni, il Centro-Sud assiste a un progressivo degrado delle condizioni atmosferiche. L’aria umida e temperata richiamata dai quadranti meridionali alimenta addensamenti compatti e instabili sui mari circostanti la Sardegna, il basso Tirreno e lo Jonio. Si tratta della classica quiete prima della tempesta, con i primi nuclei temporaleschi prefrontali che iniziano a germogliare al largo delle coste insulari, preludio a una violenta recrudescenza del maltempo attesa a partire dalla serata.

Dinamica sinottica: la genesi del ciclone e lo scontro termico nel cuore del Mediterraneo

Il motore dell’ondata di maltempo è rappresentato da una marcata ondulazione del getto polare che sprofonda dalla Penisola Iberica verso il Nord Africa, per poi isolare una vera e propria goccia fredda foriera di un pericoloso ciclone mediterraneo. Le mappe sinottiche evidenziano una possente struttura anticiclonica di blocco posizionata sull’Europa centro-orientale e sulla Scandinavia con valori di pressione al suolo prossimi ai 1030hPa. Questo baluardo barico impedisce la naturale traslazione verso levante dei sistemi perturbati atlantici, costringendo il minimo depressionario tirrenico, profondo circa 1015–1020hPa, a rallentare la propria corsa proprio sopra i caldi mari italiani tra domani, giovedì 5, e dopodomani, venerdì 6 novembre.

Questo assetto barico genera una micidiale convergenza di masse d’aria eterogenee. Da un lato, l’alta pressione continentale convoglia aria fredda e densa nei bassi strati che si infiltra nella Pianura Padana e travasa verso il Mar Ligure; dall’altro lato, il vortice depressionario attiva un risucchio costante di aria caldo-umida di estrazione sub-tropicale marittima dai mari del sud. Quando correnti cariche di vapore acqueo e aria tiepida impattano con infiltrazioni più fresche in quota su una superficie marina ancora ricca di calore accumulato, l’atmosfera si satura di energia termodinamica trasformando il fronte perturbato in una miccia esplosiva.

Allarme alluvione in Sardegna: piogge torrenziali e rischio idrogeologico tra Ogliastra, Nuorese e Campidano

La Sardegna rappresenta il bersaglio primario e più vulnerabile di questa severa ondata ciclonica. Tra la notte e l’intera giornata di giovedì 5 novembre, l’isola si troverà sotto tiro di una micidiale linea di convergenza stazionaria che scaturirà direttamente dal Canale di Sardegna. L’interazione tra i venti marini orientali carichi di umidità e i rilievi del Gennargentu innescherà un violento effetto stau orografico capace di generare temporali autorigeneranti a struttura a V, noti per la loro estrema persistenza sulle medesime zone.

Le aree a massimo rischio comprendono le province di Nuoro, dell’Ogliastra e del Sud Sardegna, con particolare allarme per i comuni e le vallate di Lanusei, Tortolì, Siniscola, Dorgali e il comprensorio della Barbagia. I modelli ad alta risoluzione indicano accumuli di pioggia localmente superiori ai 150–200 millimetri nell’arco di sole dodici ore, con cumulate complessive nell’evento che potrebbero sfondare la soglia critica dei 300 millimetri. Il pericolo di piogge alluvionali è imminente: torrenti e corsi d’acqua a regime torrentizio rischiano esondazioni lampo, mentre sulle arterie stradali e nelle zone montane sussiste un elevatissimo rischio di frane, colate di detriti e allagamenti catastrofici sia nei centri abitati sia nelle campagne del Medio Campidano e dell’hinterland di Cagliari.

Sicilia e Calabria sotto tiro: l’insidia dei temporali prefrontali nello Stretto di Messina

Lo scenario si presenta drammatico anche all’estremo Sud, dove la Sicilia e la Calabria affronteranno ore di massima tensione per lo sviluppo di violenti sistemi convettivi a mesoscala. Già a partire dal pomeriggio e dalla serata odierna, masse d’aria instabili in risalita dallo Jonio e dal Canale di Sicilia scaveranno violenti temporali prefrontali in risalita verso la terraferma. Uno dei punti nevralgici più esposti a fenomeni di nubifragio violento sarà l’area dello Stretto di Messina, dove la particolare conformazione orografica a imbuto favorisce la rapida compressione e accelerazione dei moti verticali convettivi.

Sia la sponda siciliana, con la città di Messina e la dorsale dei Monti Peloritani, sia la sponda calabrese, con Reggio Calabria, Villa San Giovanni e le pendici dell’Aspromonte, sono ad altissimo rischio di nubifragi localizzati ma di devastante intensità. Nelle fiumare calabresi e siciliane, storicamente soggette a piene improvvise, potrebbero riversarsi decine di millimetri di pioggia in pochi minuti. Con il trascorrere delle ore e l’avanzamento della giornata di giovedì, le precipitazioni violente e i focolai temporaleschi si estenderanno rapidamente al resto della fascia jonica calabrese tra Catanzaro e Crotone, nonché lungo il versante tirrenico e le province siciliane di Catania, Enna e Caltanissetta, accompagnati da intensa attività elettrica e grandinate.

Il tempo al Nordovest: fredda tramontana scura sulla Liguria e neve a quote medie in Piemonte

Mentre il Mezzogiorno affronta un fronte caldo e tempestoso, il quadrante nord-occidentale sperimenta una complessa configurazione meteorologica dominata dalla circolazione depressionaria retrograda. In Liguria, il contrasto barico tra il cuscinetto freddo padano e la bassa pressione sul mare attiva il temibile fenomeno della tramontana scura, che soffia con raffiche burrascose attraverso i valichi dell’Appennino genovese e savonese. Questo vento catabatico, freddo e turbolento, non spazza via le nuvole ma, al contrario, si scontra con il flusso marittimo instabile generando cieli plumbei, piogge incessanti e un marcato tracollo termico percepito.

In Piemonte, l’effetto stau provocato dalle correnti orientali contro l’arco alpino mantiene precipitazioni continue e compatte, più abbondanti sui settori occidentali e meridionali. Qui la protagonista è la neve, che scende copiosa sulle Alpi Marittime e Cozie, con fiocchi che si spingono verso quote medie e accumuli significativi oltre i 1500 metri. I fiocchi imbiancano le valli del Cuneese e del Torinese, offrendo un primo assaggio invernale in netto contrasto con i rovesci torrenziali e l’aria mite che soffiano contemporaneamente sul Mezzogiorno.

Burrasche di vento e mari in tempesta: Scirocco furioso sui canali e raffiche tempestose sui golfi

La presenza di un gradiente barico orizzontale particolarmente ripido esaspera l’intensità della ventilazione su tutti i principali bacini della nostra penisola. Nelle prossime ore e per l’intera giornata di giovedì, un furente vento di scirocco spazzerà il Canale di Sicilia, il Basso Jonio e il Tirreno meridionale, risalendo con velocità medie ragguardevoli verso le coste sarde. Le raffiche potranno facilmente superare i 70–90km/h sui crinali esposti e in mare aperto, rendendo la navigazione marittima proibitiva e innescando violente mareggiate lungo i litorali orientali della Sardegna, della Sicilia jonica e della Calabria.

Diametralmente opposta per direzione ma altrettanto violenta è la circolazione sui mari settentrionali. Sul Golfo di Genova e sul Mar Ligure occidentale la tramontana scura raggiungerà velocità fino a 16-20 metri al secondo, con raffiche sferzanti capaci di creare improvvise burrasche sottocosta e disagi nelle attività portuali e viarie. Questo imponente flusso di correnti divergenti funge da immenso nastro trasportatore che convoglia vapore tropicale verso i centri convettivi del Sud, esasperando ulteriormente l’intensità delle piogge e alimentando il ciclo vitale del ciclone.

Evoluzione verso venerdì e raccomandazioni fondamentali di autoprotezione per i cittadini

Il quadro meteorologico manterrà connotati di elevata criticità anche nella giornata di venerdì 6 novembre, poiché il cuore del ciclone tenderà a traslare lentamente verso il Mar Tirreno centro-meridionale, prolungando le precipitazioni a carattere di nubifragio sul meridione peninsulare e sulle isole maggiori. Solo verso il fine settimana la morsa del maltempo potrebbe iniziare ad allentarsi gradualmente a partire da ovest, lasciando tuttavia in eredità una situazione idrogeologica estremamente fragile dopo le enormi quantità d’acqua cadute sui suoli saturi.

In presenza di una simile configurazione allarmante, è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse dalla Protezione Civile e dagli enti locali. Nelle zone contrassegnate dall’allerta meteo – che in Sardegna è già di livello rosso – in particolare nelle province a rischio alluvione di Sardegna, Sicilia e Calabria, i cittadini devono limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in auto, evitare di sostare nei locali seminterrati o al piano terra in prossimità di canali e fiumare, e non avvicinarsi ai ponti o ai litorali battuti da furiose mareggiate. Mantenersi costantemente informati sull’evoluzione del tempo attraverso i radar meteorologici e gli aggiornamenti delle autorità è il primo indispensabile presidio di sicurezza.

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