Allerta Meteo, per giovedì 12 novembre è UFFICIALE l’allarme ROSSO e ARANCIONE: scattano le scuole chiuse, l’ELENCO dei Comuni

L’imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche ha spinto la Protezione Civile a emanare bollettini di massima severità per la giornata di giovedì 12 novembre 2026. Le piogge torrenziali e il pericolo di dissesti idrogeologici diffusi hanno fatto scattare il codice rosso dell’allerta meteo sul nord della Toscana, con particolare riferimento ai bacini della Lunigiana, della Garfagnana, della Valle del Serchio e dell’area appenninica tosco-emiliana. Nella medesima regione vige inoltre un’allerta arancione per la Versilia e la fascia costiera nord-occidentale, territori già duramente provati dalle alluvioni delle scorse ore.

Il quadro di marcata instabilità interessa da vicino anche le regioni confinanti, dove è stato dichiarato il codice arancione. In Liguria il livello di attenzione arancione riguarda i bacini marittimi di Levante e l’intero comprensorio della provincia della Spezia, mentre sul centro della regione vige un’allerta gialla. Parallelamente, in Emilia-Romagna l’allerta arancione copre una vasta fascia compresa tra la montagna, la collina e le pianure occidentali e centrali, interessando da vicino i bacini idrografici delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Scuole chiuse per maltempo: i primi provvedimenti e l’attesa per Veneto e Friuli Venezia Giulia

La dichiarazione dei massimi livelli di rischio idraulico e idrogeologico induce le amministrazioni locali a valutare provvedimenti straordinari a tutela della pubblica incolumità, primo fra tutti quello relativo alle scuole chiuse per maltempo. Nei territori posti in allerta rossa e arancione, i prefetti e i sindaci stanno riunendo d’urgenza i Centri Operativi Comunali per esaminare i modelli previsionali e predisporre le relative ordinanze sindacali volte a sospendere le attività didattiche in presenza per gli istituti di ogni ordine e grado. L’obiettivo primario di tali misure è limitare gli spostamenti privati, azzerare la circolazione degli scuolabus ed evitare che studenti e personale scolastico si trovino lungo la rete viaria durante le ore di massima intensità delle precipitazioni.

Resta intanto altissima la tensione anche verso il versante nord-orientale del Paese. Si attendono nelle prossime ore le valutazioni ufficiali e i bollettini dei centri funzionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, due comparti territoriali considerati ad alto rischio a causa dei violentissimi flussi meridionali e dei picchi pluviometrici stimati lungo la fascia prealpina e alpina. Anche in queste due regioni le autorità locali sono in costante contatto con le sale operative regionali e non si esclude che le prefetture e le municipalità possano decidere tempestivamente di bloccare le lezioni qualora i livelli di allertamento dovessero confermare criticità elevate.

Elenco dei comuni con lezioni sospese in costante aggiornamento

La decisione di chiudere i plessi scolastici ricade sotto la diretta responsabilità dei singoli primi cittadini attraverso appositi atti formali. Per supportare famiglie, studenti e lavoratori del comparto scolastico, questo articolo seguirà l’evoluzione passo dopo passo nel corso di tutto il pomeriggio, registrando e pubblicando l’elenco completo e aggiornato dei comuni che disporranno la chiusura delle scuole per la giornata di giovedì 12 novembre man mano che le notifiche ufficiali verranno rilasciate dai canali istituzionali degli enti locali.

Si raccomanda a tutta la cittadinanza residente nelle zone soggette ad avvisi di criticità di prestare la massima attenzione, di consultare costantemente gli aggiornamenti emessi dagli organi di soccorso e di evitare ogni tipo di tragitto superfluo in prossimità di canali, corsi d’acqua, ponti e sottopassi fino al completo esaurimento dell’emergenza meteo.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: