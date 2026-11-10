Allerta meteo prolungata in Toscana: piogge e temporali continuano anche domani

Prolungata a domani l’allerta meteo sulla Toscana nordoccidentale in vigore da questa mattina. In seguito alle previsioni meteo diramate, la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha deciso di prorogare l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico fino alle ore 12 di domani, mercoledì 11 novembre. Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale e temporali forti dalle ore 12 alla mezzanotte di domani sulla Toscana nordoccidentale. Intanto, a seguito delle piogge odierne, il Carrione è al primo livello di guardia a Carrara e il Versilia ha raggiunto il primo livello di guardia a Seravezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.