Allerta Meteo Protezione Civile 17 novembre, piogge e venti forti al Centro-Nord: allarme arancione in una regione, giallo in altre 5

Intense correnti atlantiche interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento con piogge ad iniziare dai settori più occidentali ed una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente sud-occidentale su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ad ovest.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 novembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Toscana; allerta gialla meteo-idro su settori di Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria centro-settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, Toscana settentrionale, orientale e tirrenica, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, Molise occidentale, resto di Campania, Basilicata e Calabria, su Puglia meridionale e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1700 m sulle zone alpine con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: forti occidentali con locali rinforzi di burrasca sulla Sardegna; forti occidentali su Sicilia, Calabria e restanti settori tirrenici.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno, il Mar Ligure e lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone alpine nord-occidentali, Friuli Venezia Giulia orientale, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana centrale ed orientale, settori orientali di Umbria e Lazio e Marche occidentali, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Triveneto, Lombardia settentrionale ed orientale, resto dei settori alpini, di Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, su settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Sardegna occidentale, Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1700 m sulle zone alpine con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: da forti a burrasca su tutto il Centro-Sud, sui settori alpini occidentali, Liguria di Levante e su Emilia-Romagna.

Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna; molto mossi il Tirreno e localmente lo Ionio e l’Adriatico settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone alpine occidentali, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, resto di Basilicata e Calabria e su Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1700 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime sulle due isole maggiori ed al Sud peninsulare; in sensibile aumento le massime al Nord, localmente marcato sul Nord-Ovest.

Venti: di burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare; da forti a burrasca occidentali al Centro peninsulare e su Liguria di Levante ed Emilia-Romagna.

Mari: agitati il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

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