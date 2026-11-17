Un intenso flusso di correnti atlantiche continua ad interessare gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando un marcato incremento della ventilazione su parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, martedì 17 novembre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, fino a burrasca forte su tutti i settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 18 novembre, allerta gialla su alcuni settori Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su zone alpine occidentali, Friuli Venezia Giulia meridionale, Veneto, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna, resto di Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su zone alpine occidentali, Toscana centrale e appenninica, settori interni e montuosi di Umbria e Marche e sul Lazio nord-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento su Toscana e Romagna, e su Puglia e Basilicata.

Venti: sud-occidentali, da forti a burrasca su tutto il Centro-Sud, specie sui settori appenninici, e su Liguria di levante, Toscana ed Emilia-Romagna. Forti di Garbino sui settori adriatici centrali e di Foehn sui settori alpini occidentali.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio al largo, fino ad agitati il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate e sparse, anche a carattere di rovescio, su settori alpini centro-occidentali, Toscana settentrionale ed appenninica, Umbria, Lazio nord-orientale e meridionale, settori occidentali di Sardegna,Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata occidentale e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie su Valle d’Aosta, settori nord-orientali e sud-orientali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento le minime al Centro-Sud; Massime in sensibile aumento al Nord, localmente marcato per effetto del vento di Favonio, e sui settori adriatici centrali per effetto del Garbino.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali su tutto il Centro-Sud e su Emilia-Romagna e Liguria, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori appenninici. Venti di Foehn sui settori alpini e valli adiacenti, specie quelli del Piemonte.

Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno centrale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 novembre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e meridionale, Friuli Venezia Giulia meridionale, Lazio settentrionale, nord-orientale e sud-orientale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone alpine occidentali, resto del Triveneto, Lombardia settentrionale ed orientale, Emilia-Romagna e resto di Centro, Molise, Basilicata tirrenica e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime. sui settori adriatici e localmente al Nord.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutto il Centro-Sud, fino a burrasca forte su Sardegna. Forti di Foehn sui settori alpini e valli adiacenti.

Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno; molto mossi i restanti bacini.



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