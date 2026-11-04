Allerta Meteo rossa in Sardegna, a Bitti scuole e strade chiuse, attivato il Coc: “limitare gli spostamenti”

La Sardegna orientale si prepara ad affrontare una violenta ondata di maltempo che ha fatto scattare l’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico idraulico e idrogeologico per temporali alla luce delle piogge intense e persistenti previste. Molti Comuni del versante orientale dell’isola stanno adottando ordinanze per tutelare la pubblica incolumità. Tra questi c’è Bitti, tra i Comuni più conosciuti della provincia di Nuoro. Il sindaco Giuseppe Ciccolini ha formato un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, in cui ordina la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026. Per la stessa giornata e negli orari dell’Avviso di criticità, viene ordinato:

il divieto di sosta sulla via Cavallotti e sulla via Gramsci

il divieto di sosta sulla via Brigata Sassari, dall’incrocio con la Piazza Asproni fino a Piazza San Giovanni (Uccula)

il divieto di sosta sulla via Brescia, Piazza Giovanni Falcone e via Karol Wojtyla

il divieto di sosta su via Salvemini e Piazza Doneddu

la chiusura della strada comunale denominata Cuccureddu – Culuchiri

la chiusura con divieto di transito della bretella di collegamento tra le vie Brigata Sassari e via degli Artigiani

la chiusura della bretella di collegamento tra la via Mazzini e la via Aldo Moro

la chiusura con divieto di transito del guado sul Rio Mannu in località “Guore”

la chiusura con divieto di transito dell’attraversamento sul Rio Mannu in località “Pischina e S’Eliche”

la chiusura con divieto di transito dell’attraversamento sul Rio Mannu in località “Prunedda”

la chiusura del sito archeologico di Romanzesu.

Inoltre, ordina alla locale sezione di Protezione Civile e alla Compagnia Barracellare, di attivarsi per la chiusura delle strade e attraversamenti su menzionati e demanda alla Forze di Polizia il controllo sul rispetto dell’ordinanza.

Le raccomandazioni per la popolazione

Il sindaco, inoltre, raccomanda alla popolazione: di evitare di occupare i piani terra ed interrati delle abitazioni se non assolutamente necessario; evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali e di seguire le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici. Il sindaco Ciccolini dispone, infine, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) in forma ridotta per il continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione metereologica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.