Allerta Meteo rossa in Toscana, Giani: “Protezione Civile allertata, pronti all’intervento in caso di necessità”

Dopo le forti piogge di ieri e quelle in atto ancora oggi, la Toscana si prepara ad affrontare l’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, quando precipitazioni molto abbondanti andranno a cadere su suoli già saturi. “Tutto il sistema della Protezione Civile della Toscana è allertato: la Regione è in collegamento con tutte le organizzazioni, associazioni, forze d’ordine pubblico che a livello delle province e dei comuni sono pronte a intervenire in caso di necessità“, ha affermato il Presidente della Regione, Eugenio Giani, a proposito dell’allerta rossa sul nord-ovest della Toscana dalle 10 fino alla mezzanotte di domani. “Dopo un lungo periodo di bel tempo, perché noi abbiamo avuto un ottobre eccezionalmente positivo sul piano atmosferico in Toscana – ha detto, a margine della firma di un protocollo con Autolinee Toscane e l’Usr -, dopo che noi ci troviamo ad aver vissuto il cambiamento del clima all’inizio di novembre, era prevedibile che si arrivasse ora a una congestione di eventi calamitosi che dobbiamo prevenire”.

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