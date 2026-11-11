Allerta Meteo ROSSA, l’Italia rischia una catastrofica alluvione nelle prossime ore: le mappe MOLOCH del CNR per giovedì 12 sono impressionanti!

La dinamica atmosferica che si sta consumando sul bacino del Mediterraneo centrale assume connotati di assoluta gravità per l’assetto idrogeologico del territorio nazionale. Dopo oltre 7 giorni di blackout tecnico, il portale del CNR è tornato pienamente operativo, restituendo alla comunità scientifica e ai previsori le simulazioni ad altissima risoluzione del modello Moloch. Sviluppato a Bologna dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, questo modello ad area limitata rappresenta da sempre il fiore all’occhiello della meteorologia previsionale italiana a brevissimo termine, grazie alla sua straordinaria capacità di leggere le complessità orografiche della nostra penisola, interpretando l’interazione tra masse d’aria eterogenee e rilievi montuosi con una precisione millimetrica.

Le nuove proiezioni termiche, eoliche e pluviometriche confermano l’innesco di una configurazione classica ma esplosiva. Si tratta della proverbiale tempesta autunnale alimentata da un profondo cavo d’onda depressionario atlantico che affonda le proprie radici nel Nord Africa, attivando un richiamo di correnti meridionali calde, umidissime e violente. Questa dinamica da manuale, tristemente nota agli esperti per aver generato alcune tra le più grandi calamità idrogeologiche del passato, dalla tragedia di Firenze nel 1966 fino al dramma di Genova nel 2011, rischia di replicare scenari di enorme criticità nelle prossime ore, con terreni già saturi e bacini idrografici ormai al limite della capacità di contenimento.

Liguria e Toscana già sotto l’acqua: accumuli mostruosi e scuole chiuse

La cronaca delle ultime ore racconta di una situazione emergenziale già in atto. Settori come lo Spezzino, la Versilia e la Garfagnana nell’alta Toscana sono stati investiti da violenti nubifragi autorigeneranti. Solo nel corso del pomeriggio odierno sono caduti ulteriori 180mm di pioggia, andati a sommarsi ai 250mm riversatisi sui medesimi bacini appena 24 ore prima. Il computo totale supera ampiamente la spaventosa soglia dei 430mm in meno di due giorni, un quantitativo che solitamente cade nell’arco di interi mesi autunnali.

Con un quadro idrologico compromesso, i fiumi hanno iniziato a gonfiarsi minacciosamente e la macchina della Protezione Civile è entrata in massima allerta meteo. Sull’Appennino tosco-emiliano è attiva l’allerta rossa, mentre per la giornata di domani è stata disposta la chiusura cautelativa delle scuole a La Spezia, nell’intera provincia di Massa Carrara, a Lucca e in numerosi comuni del Pistoiese e del Genovesato. Molti sindaci stanno continuando a firmare ordinanze restrittive per limitare gli spostamenti, poiché il rischio di frane, colate detritiche e allagamenti diffusi è al livello massimo.

Le nuove mappe del Moloch: fino a 300 mm di nuova pioggia e rischio piene devastanti

Il quadro delineato dai modelli previsionali per domani giovedì 12 novembre non concede alcuna tregua, evidenziando una recrudescenza del maltempo. Le proiezioni di precipitazione totale accumulata evidenziano una linea di convergenza severa che scaricherà ulteriori 200–300mm di pioggia sui settori già devastati e lungo l’intero crinale appenninico. A rendere il contesto ancora più allarmante concorre la quota dello zero termico: il violento afflusso d’aria calda meridionale fa piovere persino oltre i 2.200 metri di quota, investendo le cime più alte dell’Appennino. L’assenza di accumulo nevoso fa sì che ogni singola goccia d’acqua si trasformi immediatamente in deflusso superficiale, precipitando a valle senza alcun tipo di ritenzione naturale.

Nel corso della seconda parte della giornata, in particolare tra il pomeriggio e la serata, il fronte perturbato tenderà a espandersi minacciosamente verso est e verso sud. Verranno investite in pieno la restante parte della Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania, ma gli occhi sono puntati soprattutto sull’Emilia-Romagna. I fiumi emiliani e romagnoli, alimentati da precipitazioni continue sui versanti montani tosco-emiliani, convoglieranno ondate di piena massicce verso la Pianura Padana. Si preannunciano ore drammatiche per la tenuta degli argini nei corsi d’acqua di pianura, con il maltempo che raggiungerà con vigore estremo anche il Nord-Est, flagellando il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

Linee di convergenza esplosive, tornado e alluvioni al confine italo-balcanico

L’analisi dei campi di vento a 10 metri mette in risalto una struttura barica estremamente tesa, dominata da raffiche burrascose di scirocco e libeccio che risalgono il Mar Tirreno e il Mare Adriatico con velocità medie ragguardevoli e raffiche tempestose. Questa poderosa spinta eolica genera marcate aree di convergenza al suolo. Nel Tirreno, l’interazione tra venti da sud-sud-est e correnti più occidentali al largo di Liguria, Toscana e Lazio crea il terreno ideale per la genesi di violenti sistemi convettivi a mesoscala e temporali a supercella, con un elevatissimo potenziale tornadico lungo le fasce costiere e nelle immediate pianure adiacenti. Un analogo corridoio di convergenza si strutturerà sull’alto Adriatico, tra le coste emiliano-romagnole, venete e friulane, esponendo i litorali a fortissime mareggiate e a possibili trombe marine capaci di effettuare il land-fall.

Il medesimo fronte umido e violento impatterà duramente anche verso l’area balcanica. Le mappe ad alta risoluzione mostrano accumuli pluviometrici straordinari sulle zone di confine della Slovenia e lungo la fascia costiera e montuosa della Croazia. Su queste aree le precipitazioni orografiche assumeranno caratteri monsonici, innalzando esponenzialmente il pericolo di alluvioni lampo e tracimazioni su tutto l’arco carsico e l’Istria.

Caldo estivo al Sud e garbino bollente sull’Adriatico tra fisica e memoria storica

Mentre il Centro-Nord trema per l’acqua, l’Italia meridionale si trova proiettata all’interno di una bolla termica subtropicale di proporzioni sbalorditive. L’intensità del richiamo caldo è chiaramente visibile nei campi termici a 2 metri, con isoterme che sfiorano valori tipici della piena estate. Domani la fascia tirrenica della Sicilia vivrà una giornata dal sapore estivo, con la colonnina di mercurio pronta a raggiungere picchi di +32°C o +33°C in città e borghi costieri come Palermo, Bagheria, Termini Imerese, Cefalù, Capo d’Orlando, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Anche la Sardegna e la Calabria vedranno termometri stabilmente oltre i +30°C.

Lungo il versante adriatico si assisterà a un altro fenomeno caratteristico: il vento di caduta dall’Appennino, noto localmente come garbino. Quando la massa d’aria sciroccale umida impatta sulla dorsale appenninica, risale i versanti occidentali scaricando umidità e pioggia; una volta oltrepassato il crinale montuoso, riscende verso la costa adriatica comprimendosi adiabaticamente e riscaldandosi rapidamente secondo il principio dell’effetto Föhn. Questo processo favorirà picchi termici fino a +27°C o +28°C tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, accompagnati da cieli lattiginosi e aria secca.

Sebbene temperature di questo calibro a metà novembre destino enorme impressione, la memoria storica e i dati climatologici ci ricordano che queste ondate calde non costituiscono record assoluti. L’archivio meteorologico italiano testimonia come nel corso del Novecento e negli ultimi decenni si siano verificate sciroccate autunnali persino più intense, capaci di spingere le temperature su valori decisamente più alti. Il vero pericolo insito in queste configurazioni non risiede nel calore in sé, bensì nell’energia termica e nel vapore acqueo che masse d’aria così calde trasportano verso il Mediterraneo settentrionale, fungendo da vero e proprio carburante per i mostruosi temporali che si preparano a scaricare tutta la loro furia sui territori più fragili della penisola.

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