Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani venerdì 13 novembre in tantissimi Comuni: l’ELENCO aggiornato in diretta

L’ondata di maltempo estremo non accenna a placarsi e sta già scaricando piogge alluvionali su tutto il Nord e su buona parte del Centro Italia, mettendo a dura prova la tenuta dei corsi d’acqua e dei versanti collinari. Già nella giornata odierna, giovedì 12 novembre, centinaia di amministrazioni hanno disposto la chiusura preventiva dei plessi scolastici per tutelare la sicurezza di studenti e famiglie, a partire da La Spezia, dove lo stop ha riguardato anche tutte le scuole superiori della provincia, insieme a diversi centri del Levante genovese come Chiavari, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Casarza Ligure e San Colombano Certenoli. Analoga decisione è stata adottata oggi in gran parte della Toscana settentrionale e centrale, coinvolgendo i capoluoghi e numerosi comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato, oltre a realtà della piana fiorentina come Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

Per la giornata di domani, venerdì 13 novembre, la Protezione Civile ha confermato un quadro di marcata criticità idrogeologica e idraulica, diramando il codice arancione su ampie porzioni del territorio nazionale. In Toscana l’allerta arancione abbraccia tutto il settore settentrionale e orientale della regione, estendendosi dalla Lunigiana, dalla Versilia e dalla Garfagnana fino ai bacini del Bisenzio, dell’Ombrone Pistoiese, del Mugello, del Casentino, del Valdarno superiore e della Valtiberina. Contemporaneamente, il livello di allerta arancione resta attivo in Liguria sul comparto marittimo di Levante, interessando l’intero Spezzino e il Tigullio, mentre in Emilia-Romagna il codice arancione riguarda da vicino la pianura modenese e la pianura bolognese per il transito delle piene fluviali, accompagnato da un’allerta gialla estesa al resto della dorsale appenninica e alla Romagna.

Scuole chiuse domani per maltempo: attesa per Veneto e Friuli Venezia Giulia

Con i terreni ormai completamente saturi e la persistenza di rovesci intensi anche nelle prossime ore, molti sindaci delle aree interessate dai bollettini di criticità si apprestano a valutare il prolungamento delle misure emergenziali o l’emissione di nuove ordinanze sindacali per mantenere le scuole chiuse anche domani, venerdì 13 novembre. Nei Centri Operativi Comunali si monitorano costantemente i livelli idrometrici dei fiumi e l’evoluzione delle celle temporalesche per decidere se prorogare la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

Lo sguardo dei meteorologi e delle autorità di protezione civile è inoltre rivolto verso il settore nord-orientale della Penisola. Si attendono infatti nelle prossime ore i bollettini ufficiali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, due regioni considerate ad alto rischio nella giornata di venerdì a causa dello spostamento del cuore perturbato verso levante e dell’impatto dei forti venti meridionali contro l’arco alpino e prealpino. Anche in questi territori le prefetture e le amministrazioni locali sono pronte a intervenire tempestivamente con lo stop alle lezioni qualora i livelli di allertamento dovessero confermare criticità elevate.

Elenco dei comuni con lezioni sospese venerdì 13 novembre in costante aggiornamento

La situazione resta in rapida evoluzione e le decisioni ufficiali verranno formalizzate dai primi cittadini nelle prossime ore. Nel corso di tutto il pomeriggio aggiorneremo costantemente questo articolo pubblicando l’elenco completo di tutti i comuni che disporranno la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 13 novembre, non appena verranno rese note le relative ordinanze municipali. L’elenco dei Comuni è aggiornato in diretta di seguito:

Chiavari (Genova)

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: