Allerta Meteo, scuole chiuse anche martedì 3 novembre in molti comuni del Sud per il maltempo: l’ELENCO aggiornato in diretta

La morsa del maltempo provocato dal violento ciclone nel basso Tirreno continua a tenere con il fiato sospeso ampi settori del Centro-Sud, dove la situazione idrogeologica e idraulica ha ormai raggiunto livelli di enorme criticità. I terreni, già saturi dopo precipitazioni incessanti e accumuli pluviometrici eccezionali, non sono più in grado di assorbire i violenti nubifragi che continuano a rigenerarsi senza sosta. L’allarme è massimo in particolar modo tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove il rischio di esondazioni, frane, colate di fango e allagamenti estesi nei centri abitati ha costretto le autorità di protezione civile a mantenere il livello di vigilanza al punto più alto della scala di emergenza.

Di fronte a condizioni meteorologiche così proibitive, la priorità assoluta delle amministrazioni locali è la tutela dell’incolumità pubblica. Già nella giornata odierna tantissimi primi cittadini hanno optato per la misura più drastica, disponendo la serrata delle aule. Tra i centri principali che oggi hanno tenuto i cancelli sbarrati per l’allerta meteo figurano capoluoghi e grandi città come Lecce e la vicina Squinzano, l’intero asse brindisino con Brindisi, San Pietro Vernotico, Carovigno, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Oria e Torchiarolo, tre importanti centri della provincia BAT con Barletta, Trani e Bisceglie, oltre a San Severo nel foggiano, Alberobello e Locorotondo nel barese e Martina Franca nel tarantino.

L’emergenza non si esaurirà oggi: anche per la giornata di domani, martedì 3 novembre, le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo in numerosi comuni. Con il vortice ciclonico ancora attivo nella prima parte del giorno e le verifiche strutturali da compiere su edifici e viabilità, i sindaci stanno predisponendo nuove ordinanze urgenti proprio in queste ore. La redazione di MeteoWeb sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione in tempo reale e fornirà minuto per minuto tutte le comunicazioni ufficiali e l’elenco completo dei centri coinvolti. La lista dettagliata di tutti i comuni con le scuole chiuse per domani verrà pubblicata e integrata nel corso del pomeriggio all’interno di questo stesso articolo: invitiamo i lettori ad aggiornare costantemente la pagina premendo il tasto F5 da computer o effettuando il refresh su smartphone per verificare l’inserimento dei singoli provvedimenti man mano che i sindaci firmeranno le relative ordinanze.

Chieti

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