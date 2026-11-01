Allerta Meteo, scuole chiuse lunedì 2 novembre: arrivano le ordinanze dei Sindaci per il maltempo, l’elenco dei Comuni in aggiornamento

La giornata di domani, lunedì 2 novembre si preannuncia estremamente critica sul fronte meteorologico, confermando in pieno l’allerta meteo per gran parte della Penisola. L’aria gelida in discesa dalla Russia sta innescando un violento contrasto termico, con la bora che sfonda prepotentemente sull’Adriatico portando un freddo eccezionale e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo autunnale. Contemporaneamente, la formazione di un mega ciclone sulle calde acque del Mar Tirreno rischia di generare fenomeni di rara violenza sulle regioni del Centro-Sud. Si temono infatti nubifragi autorigeneranti, raffiche di vento tempestose e il rischio concreto di tornado e alluvioni lampo, specialmente nelle aree costiere ed esposte. Questo quadro di maltempo estremo sta spingendo le autorità locali a valutare provvedimenti urgenti per tutelare l’incolumità dei cittadini, a partire proprio dalla gestione della viabilità e della sicurezza degli studenti, per evitare che le famiglie si trovino in strada nel momento in cui la perturbazione colpirà con maggiore forza.

L’elenco delle Regioni con scuole già chiuse per calendario scolastico

Prima di attendere le ordinanze dei sindaci legate all’emergenza idrogeologica, è fondamentale ricordare che in diverse aree d’Italia il problema della sospensione delle lezioni non si pone minimamente. In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, infatti, nonostante la giornata feriale, numerosi uffici scolastici regionali hanno già previsto a inizio anno un giorno di vacanza aggiuntivo. Ecco le Regioni in cui le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in automatico per delibera del calendario regionale:

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Emilia Romagna

Umbria

Campania

Molise

Calabria

Sicilia

Sardegna

Per queste 9 Regioni, quindi, il problema non si pone in ogni caso. Il maltempo colpirà in modo intenso alcune di queste, e in particolare Campania, Molise, Calabria e Sicilia. Ma le scuole sono comunque già tutte chiuse.

L’elenco delle Regioni con scuole regolarmente aperte

Di contro, per fornire ai lettori un quadro completo della situazione nazionale, in molte altre zone d’Italia la giornata del 2 novembre è considerata un normale lunedì lavorativo e scolastico. Nelle seguenti Regioni il calendario didattico non prevede alcun “ponte”, pertanto le lezioni si terranno in modo del tutto regolare (salvo specifiche delibere di autonomia dei singoli istituti o, appunto, cause di forza maggiore come l’allerta meteo):

Piemonte

Lombardia

Liguria

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Toscana

Marche

Lazio

Abruzzo

Basilicata

Puglia

Non sono solo 11 Regioni, ma anche le più grandi e popolose d’Italia: questo significa che domani sarà una normalissima giornata lavorativa e scolastica per oltre il 65% della popolazione italiana. E tra queste Regioni, almeno tre rischiano ordinanze di chiusura per il forte maltempo.

I Comuni a rischio chiusura: aggiornamenti in tempo reale su MeteoWeb

Guardando la mappa dell’Italia e sovrapponendo l’elenco delle scuole aperte con la traiettoria del ciclone, balza subito all’occhio come l’attenzione massima sia ora rivolta in particolar modo a regioni come Abruzzo, Basilicata e Puglia. In queste aree, dove le lezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, si attende il picco del maltempo. In queste ore i sindaci sono in stretto contatto con i centri funzionali della Protezione Civile per valutare i bollettini ufficiali.

Nel caso in cui venisse diramata un’allerta arancione o rossa, i primi cittadini firmeranno immediatamente i provvedimenti per disporre le scuole chiuse per allerta meteo, al fine di limitare gli spostamenti e decongestionare il traffico durante le ore di pioggia più intensa. Nel corso del pomeriggio, non appena verranno emanati i documenti ufficiali di criticità idrogeologica, la redazione di MeteoWeb pubblicherà proprio all’interno di questo articolo l’elenco ufficiale e costantemente aggiornato dei Comuni che decideranno di sospendere la didattica. Vi invitiamo pertanto a premere il tasto F5 sulla tastiera o a ricaricare la pagina dal vostro smartphone per non perdervi nessun aggiornamento in tempo reale sulle chiusure confermate.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: