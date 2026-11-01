Allerta Meteo, la bora sfonda l’Adriatico e flagella l’Italia: freddo, neve eccezionali e un Mega-Ciclone in arrivo al Centro/Sud con tornado e alluvioni. Sarà un lunedì terribile

Oggi, domenica 1 novembre, stiamo assistendo in diretta a una drammatica e turbolenta svolta delle condizioni atmosferiche sul nostro Paese. È ufficialmente in corso una severa irruzione di freddo polare proveniente dalla Russia, una dinamica atmosferica di eccezionale portata che ha assunto in tutto e per tutto le caratteristiche di un vero e proprio Burian, il quale in queste ore spalanca le porte alle gelide e rafficate correnti della Bora. I dati meteorologici aggiornati alle ore 12:00, quindi in pieno giorno, confermano una situazione limite per il periodo autunnale: sulla città di Trieste soffia forte una Bora a oltre 50km/h e la temperatura fatica a salire, rimanendo incastrata tra +10°C e +11°C.

L’aria fredda continentale sta dilagando inesorabilmente sulla Pianura Padana e lungo i settori adriatici, generando fenomeni localmente violenti. La grandine, infatti, ha già imbiancato le città di Cesena e Forlì, regalando un paesaggio surreale per l’inizio del mese. Anche a Bologna si registrano appena +11°C in pieno giorno, accompagnati da una sensazione di freddo molto pungente. Spostandoci verso l’Emilia occidentale, i termometri segnano +12°C a Modena, Reggio Emilia e Parma, valori che rappresentano a tutti gli effetti delle temperature invernali, mentre a Torino la temperatura è rimasta letteralmente ferma ai valori registrati alle ore 10:00, bloccando ogni tentativo di riscaldamento diurno.

Il crollo termico lungo l’Adriatico e i primi intensi rovesci

Il nucleo d’aria gelida scivola implacabile lungo il versante orientale della penisola, scavando un profondo solco termico. Fa ancora più freddo nelle Marche, attualmente una delle regioni più colpite dalla fenomenologia legata al fronte freddo. In questa area sta piovendo senza sosta e i valori termici sono crollati: si registrano appena +9°C ad Ancona, a Falconara Marittima e a Porto Sant’Elpidio, direttamente sulla linea di costa. Addentrandosi nelle zone interne, l’atmosfera si fa ancora più rigida e inospitale, con i termometri che sprofondano a +7°C a Jesi e addirittura a +6°C a Fabriano, segnando temperature molto basse ed eccezionali. Scendendo ulteriormente lungo l’Adriatico, l’impatto di questa imponente ondata di aria fredda è lampante: troviamo +11°C a Pescara e +13°C a Peschici, sul promontorio del Gargano, dove la furia del vento ha sfiorato la spaventosa soglia dei 90km/h. Più a sud, rileviamo +15°C a Bari e a Taranto, in Puglia, preludio del grave peggioramento in arrivo. L’instabilità si fa sentire in modo capillare anche sulle estreme regioni meridionali, con rovesci che stanno già interessando lo Stretto: piove copiosamente a Messina e Reggio Calabria con +16°C, e piove intensamente a Cosenza e Vibo Valentia con appena +12°C. Si tratta a tutti gli effetti di una domenica tipicamente invernale, caratterizzata da temperature in netto calo per questa epocale irruzione di freddo che, nelle prossime ore, scatenerà un maltempo terribile al centro-sud, innescando il concreto pericolo di vere e proprie alluvioni tra la serata odierna e l’intera giornata di domani, lunedì 2 novembre.

La genesi del ciclone esplosivo e l’evoluzione del pomeriggio

Questa drammatica e pericolosa fase di maltempo nasce da una complessa dinamica atmosferica su scala europea. Ci troviamo di fronte alle conseguenze dirette di un profondo ciclone innescato dai contrasti termici violentissimi tra il freddo in arrivo dalla Russia, il vero e proprio Burian che scivola con moto retrogrado lungo il bordo meridionale dell’imponente ponte di Woeikoff, e il preesistente, forte maltempo mediterraneo. Analizzando con precisione la tempistica del maltempo, oggi pomeriggio, domenica 1 novembre, il fronte freddo continuerà a colpire in modo incessante la Romagna, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, il Lazio e il Molise. L’elemento saliente di questa fase sarà rappresentato dalle temperature in picchiata, che porteranno a un crollo verticale della quota neve. I fiocchi bianchi si spingeranno a quote bassissime, eccezionali per il periodo, raggiungendo addirittura gli 800–900 metri di altitudine sull’Appennino centrale. Intanto, l’instabilità prefrontale alimenta la genesi di forti temporali sul Tirreno, pronti a scaricarsi con violenza tra la Sardegna, il Lazio, la Campania, la Sicilia e la Calabria, attivando un imponente rimescolamento delle masse d’aria.

Allerta meteo massima per lunedì 2 novembre: rischio alluvioni al sud

Se la giornata di domenica si sta mostrando particolarmente ostile, domani, lunedì 2 novembre, sarà la giornata peggiore in assoluto. Un’allerta meteo di altissimo livello coinvolgerà il meridione, in quanto i forti temporali si concentreranno al sud colpendo in modo pesante e ininterrotto l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Questa grave ondata di maltempo è legata alla complessa traiettoria del minimo depressionario: assisteremo allo spostamento del ciclone sul basso Tirreno e poi, nel corso della giornata, alla sua insidiosissima risalita sullo Ionio, scivolando lungo la Calabria orientale fino ad incastrarsi all’interno del Golfo di Taranto. Nel pomeriggio-sera di domani avremo la temutissima ritornante, ovvero il rientro del fronte freddo nel basso Tirreno che si accanirà con nubifragi su Palermo, Trapani, Messina e su tutta la Sicilia settentrionale. Tuttavia, il clou del maltempo, la fase più critica e distruttiva, sarà quello che colpirà senza pietà la Puglia, la Basilicata e le zone interne della Campania, con particolare accanimento su Sannio e Irpinia.

Dettagli sulle precipitazioni estreme: oltre 200 mm provincia per provincia

Focalizzando l’attenzione sulle zone che subiranno il contraccolpo più duro, i massimi effetti si registreranno soprattutto tra la Basilicata e la Puglia, oltre che sul nord della Calabria. Analizzando la situazione provincia per provincia, il quadro meteorologico appare drammatico. Sulla Basilicata, le province di Potenza e Matera verranno letteralmente sommerse da un flusso ininterrotto di precipitazioni convettive. Lo stesso tragico copione andrà in scena in Puglia, dove la provincia di Foggia, la provincia di Bari, e ancora le province di Taranto, Lecce e Brindisi, subiranno la furia di continui sistemi temporaleschi auto-rigeneranti. In Calabria, l’allarme massimo riguarderà la provincia di Cosenza, duramente colpita dallo stau ionico, insieme al crotonese. In tutte queste aree nevralgiche, i modelli previsionali indicano che cadranno oltre 200mm di pioggia in un lasso di tempo estremamente ristretto, provocando inevitabilmente fenomeni estremi. Questo impressionante e rapido accumulo d’acqua scaturirà in allagamenti diffusi, esondazioni di corsi d’acqua a regime torrentizio e un gravissimo dissesto idrogeologico.

Venti impetuosi da uragano e minaccia di tornado

Oltre all’emergenza idraulica, non bisogna assolutamente sottovalutare la violenza eolica di questo sistema perturbato. Occorre prestare la massima attenzione ai venti impetuosi che, nella prossima notte e durante l’intera giornata di domani, lunedì 2 novembre, spazzeranno il centro-sud. Sulle acque aperte e sulle coste esposte del Tirreno, le raffiche di burrasca supereranno agevolmente i 120–130 km/h, sollevando onde gigantesche e mareggiate devastanti. L’impatto del ciclone sarà catastrofico soprattutto nelle ore centrali della giornata su Palermo e Trapani. In questi settori siciliani l’energia in gioco è talmente elevata che c’è il gravissimo rischio di altri tornado, dinamiche vorticose che minacciano di replicare i danni dei fenomeni estremi già osservati nelle scorse settimane. Questa sinistra minaccia non si limiterà alla Sicilia: altri tornado potranno colpire Taranto a causa di un furioso e umido scirocco prefrontale che interesserà pesantemente il Salento prima del transito dell’asse di sacca. Questo scontro frontale tra il calore residuo dello scirocco e il nocciolo gelido in quota costituirà l’innesco perfetto per correnti ascensionali rotanti.

Neve abbondante sull’Appennino meridionale: un anticipo d’inverno

A completare lo scenario di questa imponente ondata di maltempo terribile, c’è l’affascinante quanto precoce arrivo dell’elemento bianco. È d’obbligo mantenere altissima l’attenzione ai fenomeni alluvionali e ai fenomeni estremi indotti da questo ciclone, ma bisogna altresì prepararsi a un paesaggio montano stravolto. Al sud, infatti, cadrà tantissima neve in montagna a causa dei violenti rovesci associati all’aria artica. Naturalmente, a causa delle latitudini inferiori, la quota neve sarà più alta rispetto agli Appennini centrali: tra la Sicilia, la Calabria e la Basilicata i fiocchi si spingeranno soltanto oltre i 1.400–1.600 metri di altitudine. Nonostante questo limite altimetrico, parliamo di accumuli eccezionali, veri e propri blizzard capaci di depositare spessori nivometrici sorprendenti in poche ore. Anche in questo caso, analizzando la climatologia del sud Italia, si tratta di quote molto basse per i primi giorni di novembre. In un contesto normale, quando dovremmo essere ancora in pieno autunno, le nostre montagne dovrebbero essere frequentate dai cacciatori di funghi e castagne, godendo degli ultimi tepori stagionali e dei colori del foliage. Invece, la furia degli elementi stravolgerà questo panorama silvestre: la neve ammanterà tutto e congelerà i boschi esattamente come se fossimo a gennaio o a febbraio, dimostrando la forza bruta di un Burian che ha deciso di saltare a piè pari la stagione autunnale.

Rischio alluvioni e chiusura delle scuole: l’allarme per Abruzzo, Puglia e Basilicata

Di fronte a un quadro previsionale così allarmante, sale la massima allerta anche per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità, con i sindaci che nelle prossime ore potranno valutare la tempestiva chiusura delle scuole attraverso specifiche ordinanze prefettizie e comunali. I riflettori sono puntati con urgenza su tre territori chiave, ovvero Abruzzo, Puglia e Basilicata, le uniche regioni ad altissima criticità in cui domani, lunedì 2 novembre, le lezioni sono regolarmente previste e i plessi scolastici risultano ufficialmente aperti, ma dove incombe il concreto rischio di alluvioni e nubifragi devastanti. Nelle altre regioni del centro-sud minacciate dalla furia del ciclone, infatti, le aule rimarranno comunque sbarrate poiché gli istituti risultano già chiusi per delibera del rispettivo calendario scolastico regionale in occasione della ricorrenza del 2 novembre, una festività sentita ma tradizionalmente non segnata in rosso sul calendario civile. Nelle restanti aree del Paese in cui l’attività didattica si svolgerà normalmente, invece, le condizioni atmosferiche risulteranno decisamente più stabili o prive di criticità rilevanti, senza alcuna minaccia di fenomeni meteo estremi.

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