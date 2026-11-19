Il maltempo torna a colpire con forza l’Italia e porta con sé anche i primi provvedimenti di chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 20 novembre 2026. Le prime ufficializzazioni sono arrivate dalla Toscana, dove la perturbazione di origine atlantica sta determinando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con particolare riferimento ai venti forti e alle mareggiate lungo il litorale centro-settentrionale. La situazione più delicata riguarda proprio la regione tirrenica, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per diverse aree costiere. L’intensificazione dei venti e le condizioni del mare rappresentano gli elementi di maggiore attenzione per le prossime ore, in un contesto meteorologico caratterizzato dal passaggio della perturbazione atlantica e da un generale cambiamento della circolazione atmosferica sull’Italia. Le prime decisioni relative alla sospensione delle attività scolastiche sono state ufficializzate in alcuni Comuni toscani. Il peggioramento previsto per venerdì si inserisce in una fase di maltempo che interesserà anche altre regioni italiane, con precipitazioni localmente intense tra Campania e Calabria e un deciso calo delle temperature sulle regioni meridionali.

Toscana, allerta arancione per vento forte dalla mezzanotte di venerdì 20 novembre

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta arancione per vento valida dalla mezzanotte fino alle ore 12 di venerdì 20 novembre. Il provvedimento interessa il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e le zone a nord di Piombino, comprese le isole. Per le stesse aree, a partire dalle ore 12 e fino alla mezzanotte di venerdì, il livello di allerta passerà da arancione a giallo. La previsione indica quindi una prima parte della giornata caratterizzata da condizioni di maggiore criticità per il vento, seguita da una seconda fase nella quale resterà comunque attivo un livello di attenzione meteorologica. Un’ulteriore allerta gialla per vento riguarda le zone costiere più meridionali della Toscana, con validità dalla mezzanotte alle ore 12 di venerdì. L’intero settore tirrenico regionale sarà quindi interessato, con livelli di criticità differenti, dagli effetti della perturbazione atlantica.

Mareggiate sulla costa toscana: codice arancione per tutta la giornata

Accanto al vento forte, l’altro fenomeno meteorologico particolarmente rilevante sarà rappresentato dalle mareggiate. La Protezione Civile della Toscana ha infatti stabilito un’allerta arancione per rischio mareggiate valida per l’intera giornata di venerdì 20 novembre, lungo il tratto di costa che si estende dalla Versilia fino alle zone a nord di Piombino. A differenza dell’allerta per vento, che passerà da arancione a gialla nella seconda parte della giornata, il livello di criticità per le mareggiate rimarrà arancione per tutte le 24 ore di venerdì. Per l’Arcipelago Toscano è invece previsto un codice giallo per il medesimo fenomeno, anch’esso valido per tutta la giornata. La contemporanea presenza di vento intenso e moto ondoso sostenuto rende particolarmente delicata la situazione lungo il litorale centro-settentrionale della Toscana. È in questo quadro che sono arrivate le prime ufficializzazioni delle chiusure scolastiche in alcuni Comuni, in relazione alle condizioni meteorologiche previste per domani.

Previsioni meteo per venerdì 20 novembre: forti piogge tra Campania e Calabria, poi il crollo delle temperature

Il peggioramento meteorologico non riguarderà soltanto la Toscana. Tra la Campania e la Calabria, infatti, sono attese precipitazioni che potranno risultare a tratti anche di forte intensità fino alla giornata di domani, venerdì 20 novembre. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da una profonda trasformazione delle condizioni atmosferiche, soprattutto dal punto di vista termico. Le giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre sono state caratterizzate da un caldo anomalo su ampie porzioni delle regioni meridionali e lungo il settore medio e basso adriatico. A determinare questa situazione è stato il forte richiamo prefrontale di correnti di Scirocco e Libeccio, ulteriormente accentuato dall’effetto di caduta del Garbino, che ha favorito un marcato aumento delle temperature. In numerose località si sono registrati valori eccezionalmente elevati per il periodo, con temperature diffusamente prossime ai +25°C e punte fino a +26°C.

Una situazione decisamente insolita per la seconda metà di novembre, che ha determinato condizioni termiche molto differenti rispetto a quelle osservate contemporaneamente nelle regioni settentrionali. Al Nord Italia, infatti, si è già fatto strada un clima dalle caratteristiche invernali. La presenza di un cuscino di aria più fredda ha mantenuto le temperature massime su valori particolarmente contenuti, generalmente compresi tra +10°C e +12°C anche nelle ore centrali della giornata. Il contrasto termico tra le diverse aree del Paese è destinato a ridursi sensibilmente proprio nella giornata di venerdì. La rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, con l’affermazione di correnti di Maestrale, determinerà infatti un brusco calo delle temperature su tutto il Sud Italia, ponendo fine alla fase di caldo anomalo alimentata dai venti meridionali. L’arrivo delle correnti settentrionali spazzerà via le ultime sacche di aria mite, favorendo un cambiamento rapido della sensazione termica. Dopo i valori quasi estivi registrati nelle ultime 48 ore, le regioni meridionali dovranno quindi confrontarsi con condizioni decisamente più fredde, in un contesto ancora caratterizzato da instabilità atmosferica.

Vento forte e wind chill: perché venerdì farà sentire ancora più freddo

Uno degli aspetti meteorologici più significativi della giornata di venerdì 20 novembre sarà ancora una volta rappresentato dal vento forte. L’ingresso delle correnti di Maestrale, oltre a determinare il calo termico, contribuirà ad accentuare la percezione del freddo attraverso il fenomeno del wind chill. Si tratta dell’effetto prodotto dal vento sulla dispersione di calore del corpo umano: quando l’aria si muove rapidamente, la perdita di calore aumenta e la temperatura percepita può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quella effettivamente misurata dai termometri. Questo fenomeno assumerà particolare importanza nelle regioni meridionali, dove il passaggio dalle temperature eccezionalmente miti delle ultime giornate a un quadro meteorologico dominato da venti settentrionali determinerà un cambiamento molto evidente delle condizioni percepite. La giornata di domani sarà dunque segnata da forte vento, mareggiate lungo le coste toscane, piogge anche intense tra Campania e Calabria e un netto raffreddamento al Sud. Un’evoluzione meteorologica che accompagna il progressivo superamento dell’anomalia termica dei giorni scorsi e l’affermazione di condizioni atmosferiche più tipiche della stagione avanzata.

Elenco dei Comuni con scuole chiuse (Aggiornamento in diretta)

Di seguito l’elenco dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse venerdì 20 novembre:

Provincia di Livorno

Campo nell’Elba

Cecina

Porto Azzurro

Portoferraio

Rosignano Marittimo

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