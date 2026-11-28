L’Italia è piombata bruscamente nel cuore dell’inverno con quasi un mese di anticipo sul calendario, stretta nella morsa di un’irruzione di aria fredda artico-continentale che sta spaccando in due la Penisola e innescando una fase di forte maltempo su gran parte del Centro-Sud. Mentre il violento vortice ciclonico scivola verso i Balcani e la Grecia, il suo bordo occidentale continua a flagellare le nostre regioni adriatiche e meridionali con piogge battenti, temporali intensi, venti di burrasca e un crollo termico impressionante. La giornata di oggi, sabato 28 novembre, rappresenta il preludio di un weekend di piena allerta meteo che accompagnerà milioni di italiani fino alla serata di domani, domenica 29 novembre, aprendo poi le porte a una prima settimana di dicembre dal sapore pienamente invernale.

Maltempo in atto e temperature in picchiata: i dati shock delle ore 12:15

Già nelle ore centrali e nella tarda mattinata di oggi, sabato 28 novembre, lo scenario meteorologico sul versante orientale e meridionale del Paese appare decisamente crudo e perturbato. Piove con insistenza e fa molto freddo su tutte le regioni adriatiche, dalle Marche all’Abruzzo, passando per il Molise e diverse aree della Puglia, mentre al Sud il peggioramento sta entrando nel vivo su Calabria e Sicilia. Proprio sulla Sicilia tirrenica sono già in corso i primi forti temporali, autentici nuclei convettivi alimentati dal contrasto tra l’aria gelida in quota e le acque ancora tiepide del Tirreno meridionale, destinati a intensificarsi ulteriormente nel corso del pomeriggio e della serata.

A impressionare maggiormente gli esperti e i cittadini è il tracollo delle temperature in pieno giorno, con valori degni di metà gennaio. Alle ore 12:15 i termometri fanno registrare appena +9°C ad Ancona, mentre scendono addirittura a +8°C lungo la costa a Pescara e a Termoli, sotto cieli plumbei e pioggia battente. Scendendo verso sud la situazione resta freddissima per il periodo, con appena +12°C a Foggia, +14°C a Bari e +15°C a Brindisi, Lecce e Taranto. Persino nell’estremo Meridione il freddo si fa sentire con forza: sulla costa messinese e alle Isole Eolie la colonnina di mercurio non supera i +16°C sotto rovesci torrenziali che stanno già scaricando decine di millimetri d’acqua, in un contesto di giornata gelida e grigia su gran parte del territorio nazionale.

Allerta meteo per il pomeriggio e la sera di sabato 28 novembre: Calabria e Sicilia nel mirino

Nelle prossime ore, tra il pomeriggio e la tarda serata di oggi, sabato 28 novembre, l’instabilità subirà un’ulteriore, decisa accelerazione. I modelli previsionali confermano l’arrivo di forti piogge e temporali localmente violenti che colpiranno a macchia di leopardo il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Le due regioni maggiormente esposte al rischio di criticità idrogeologiche saranno senza dubbio la Calabria e la Sicilia, dove i fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio con accumuli pluviometrici compresi tra 50mm e 80mm in poche ore e punte localizzate fino a 100mm sui settori tirrenici e nei comprensori montuosi esposti allo stau da nord-est.

In Calabria l’attenzione è massima lungo tutta la fascia tirrenica e sulle zone interne del Cosentino, del Catanzarese e del Reggino, oltre che sui versanti ionici settentrionali, dove i rovesci saranno accompagnati da intensa attività elettrica e locali grandinate. In Sicilia la linea temporalesca si accanirà soprattutto tra il Palermitano e il Messinese, estendendosi progressivamente verso il Catanese e l’entroterra ennese, con il rischio concreto di allagamenti urbani, smottamenti e ingrossamento repentino dei torrenti. Contemporaneamente, il continuo afflusso di aria fredda farà scendere la quota neve sull’Appennino meridionale, imbiancando le vette del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e dei Nebrodi già a partire dai 1.300–1.400 metri entro la notte.

Previsioni per domenica 29 novembre: la coda del ciclone balcanico non molla il Sud

Il maltempo non concederà tregua nemmeno nella giornata di domani, domenica 29 novembre, che si preannuncia nuovamente perturbata, ventosa e freddissima su tutto il Mezzogiorno. L’Italia continuerà infatti a trovarsi lungo il bordo occidentale del violento ciclone che starà imperversando sui Balcani e sulla Grecia, subendo il passaggio continuo di bande nuvolose cariche di precipitazioni. In Sicilia le piogge e i temporali insisteranno con forza per gran parte della giornata su tutto il versante tirrenico e orientale, lungo l’intera direttrice che va da Palermo a Messina fino a Catania e Siracusa, con fenomeni intermittenti ma localmente molto intensi.

Situazione analoga in Calabria, dove l’instabilità continuerà a colpire duramente il territorio e in particolare il massiccio della Sila, interessato da precipitazioni persistenti e nevicate copiose in quota. Il maltempo coinvolgerà ancora una volta anche la Puglia, la Basilicata e il Molise, con piogge sparse, rovesci a tratti forti e un clima decisamente invernale accentuato dal vento teso. Soltanto nella serata di domenica si osserverà una graduale tendenza all’attenuazione, con le ultime precipitazioni residue del ciclone che interesseranno ancora le stesse regioni meridionali — Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia — prima di una breve pausa parziale nella notte verso lunedì.

Allarme vento di bora, tramontana e grecale: raffiche oltre 90km/h e mare in burrasca

Accanto alle piogge intense, uno degli elementi più pericolosi di questa ondata di maltempo è senza dubbio il vento tempestoso. Il forte gradiente barico tra l’alta pressione in rimonta sull’Europa occidentale e il profondo minimo depressionario sui Balcani sta attivando correnti furiose di bora, tramontana e grecale, con una netta prevalenza dai quadranti nord-orientali. La ventilazione si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e raggiungerà il suo apice nella giornata di domani, domenica 29 novembre, concentrando la sua furia soprattutto sul basso Adriatico e sul Mar Ionio.

Sulle coste del Salento e lungo l’intera Calabria ionica le raffiche supereranno agevolmente i 100km/h, con picchi locali persino superiori sui promontori esposti e lungo il Canale d’Otranto. La conseguenza diretta sarà un mare in burrasca o localmente grosso, con onde alte diversi metri che provocheranno mareggiate violente sui litorali esposti a nord-est e possibili disagi o cancellazioni nei collegamenti marittimi con le isole minori e verso la Grecia e l’Albania. Il vento gelido, inoltre, amplificherà enormemente l’effetto wind chill, facendo percepire sulla pelle temperature di diversi gradi inferiori rispetto a quelle reali rilevate dai termometri.

Sole ma gelo intenso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche

Uno scenario completamente diverso dal punto di vista del cielo, ma altrettanto rigido sul piano termico, caratterizzerà il resto della Penisola. Al Nord Italia e sulle regioni centrali tirreniche — tra Toscana, Umbria e Lazio — splende già il sole e il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend. Tuttavia, l’assenza di nubi non deve trarre in inganno: l’aria fredda di origine balcanica ha già invaso anche queste aree, facendo crollare le temperature sia di giorno che soprattutto durante le ore notturne.

Nel corso di questo fine settimana l’irraggiamento notturno favorito dai cieli sereni porterà a gelate diffuse fino in pianura su tutta la Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, con valori minimi che scenderanno facilmente tra -2°C e -5°C nelle campagne e nelle zone periferiche delle grandi città, mentre anche le massime diurne faticheranno a superare i +7°C o +9°C al Nord. Sarà dunque un fine settimana dal cielo terso e luminoso ma dal clima pungente e pienamente invernale.

Tendenza per la prima settimana di dicembre: l’anticiclone sul Regno Unito apre la porta al gelo dai Balcani e alla neve sull’Etna

Chi sperava in un rapido ritorno a condizioni più miti resterà deluso: la configurazione barica su scala europea sembra ormai bloccata su binari decisamente invernali anche per la prossima settimana, che inaugurerà la prima settimana di dicembre. Le proiezioni dei principali centri di calcolo confermano infatti una spettacolare risalita dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito e il Mare del Nord. Questo possente muro di alta pressione garantirà bel tempo e un clima più secco al Centro-Nord, dove però continuerà a fare molto freddo, con gelate persistenti al mattino e temperature ben al di sotto delle medie del periodo.

Sul fianco orientale di questo anticiclone, invece, rimarrà spalancata una vera e propria autostrada per nuovi impulsi freddi dai Balcani diretti verso l’Italia. L’aria molto fredda e umida in discesa da nord-est continuerà a pescare energia dal mare, mantenendo condizioni di maltempo reiterato sulle regioni adriatiche e al Sud. In questo contesto, la Sicilia sarà ancora una volta grande protagonista: oltre a forti piogge lungo le coste e le pianure, l’afflusso gelido in quota regalerà nevicate eccezionali sui rilievi dell’isola, con accumuli abbondanti sull’Etna oltre i 1.000 metri di altitudine, trasformando il vulcano in una spettacolare montagna alpina già nei primissimi giorni di dicembre.

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