Allerta Meteo, weekend molto vivace tra il gelo del Nord, il caldo del Sud e la nuova ondata di maltempo in arrivo sul Tirreno. Domenica di nubifragi!

L’autunno italiano continua a mostrare il suo volto più irrequieto e contrastato. La giornata di oggi, sabato 14 novembre, si è aperta con scenari meteorologici diametralmente opposti lungo lo Stivale, regalandoci uno spaccato didattico di come l’orografia e le dinamiche atmosferiche possano frammentare il clima della nostra Penisola. Se da un lato il ritorno del sole ha baciato gran parte delle regioni del Centro-Nord, la Toscana e tutto il Nord-Est, dall’altro lato proprio l’assenza di nuvolosità ha innescato un brusco, seppur temporaneo, tuffo nell’inverno. Ora, però, i radar meteorologici impongono un repentino cambio di attenzione, puntando i riflettori su un nuovo e insidioso peggioramento che, a partire da questa sera, farà da apripista alla burrascosa settimana atlantica ormai alle porte.

L’inversione termica gela il Nord-Est: brinate estese e temperature sottozero

Le prime luci dell’alba di oggi hanno svelato campagne imbiancate non dalla neve, ma da estese e candide brinate che hanno ammantato l’intera Pianura Padana orientale, abbracciando i territori compresi tra il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e l’Emilia-Romagna. Questo fenomeno è il classico risultato dell’inversione termica, un processo fisico che si verifica durante le notti serene e con scarsa ventilazione, quando il calore accumulato dal suolo si disperde rapidamente verso lo spazio, intrappolando uno strato di aria gelida e pesante a livello del suolo.

Le temperature minime registrate questa mattina raccontano di un freddo pungente e precoce. La colonnina di mercurio è precipitata fino a +1°C in molte località di pianura tra Pordenone, Treviso e Udine. In Friuli-Venezia Giulia il gelo ha fatto segnare valori negativi con 0°C in molte località, tra cui spiccano nel cuore della pianura i -0,2°C a Cormons, fino a toccare i -0,6°C nella stazione di Moruzzo, a nord di Udine. Molto freddo anche a Vicenza, ferma ad appena +2°C in città, mentre nelle vaste zone rurali dell’Emilia-Romagna, tra le campagne di Carpi, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Ferrara, i termometri si sono arrestati a +1°C. Una differenza marcata si è notata nei grandi centri urbani, dove il ben noto effetto “isola di calore” generato da asfalto, cemento e riscaldamenti ha mitigato la morsa del freddo: a Ravenna e Ferrara la minima in città non è scesa sotto i +5°C, mentre a Bologna e Modena si sono registrati +6°C.

Temperature rigide hanno interessato anche la Lombardia, con +4°C a Cremona, +5°C a Brescia e +4°C a Mantova. Curiosamente, il settore del Nord-Ovest è risultato nettamente più mite: la spessa coltre nuvolosa che ha coperto i cieli ha infatti agito come una vera e propria coperta, inibendo l’inversione termica e mantenendo le minime a +8°C sia a Milano che a Torino. Nel resto del Paese, la nottata è trascorsa all’insegna del freddo nelle zone interne del Centro, mentre al Sud il clima è rimasto incredibilmente dolce, culminando con la sorprendente minima di +20°C registrata a Messina.

L’Italia spaccata a metà in pieno giorno: pioviggini al Nord, tepore estivo in Sicilia

Con l’avanzare delle ore, la forbice termica tra il settentrione e il meridione si è ulteriormente allargata. Alle ore 13:00 di questo sabato, la situazione al Nord Italia si è addirittura capovolta rispetto alla notte: la coltre di nubi e le deboli precipitazioni mantengono il clima uggioso e freddo. Torino è inchiodata a +9°C sotto una debole pioggia, medesimo valore misurato ad Asti e Alessandria. Spostandoci verso il Nord-Est, si rilevano valori omogenei tra +11°C e +12°C, con la sola eccezione di Trieste, che fatica a superare i +10°C sferzata dai freddi colpi della Bora.

Scendendo lungo lo Stivale, il panorama meteorologico cambia radicalmente. Al Centro-Sud i valori termici, seppur in diminuzione rispetto agli eccessi dei giorni scorsi, regalano un clima piacevolmente mite: si registrano +17°C a Roma, +21°C a Napoli e +18°C a Bari. La nuvolosità irregolare porta instabilità e qualche pioggia sulla Calabria tirrenica, dove Cosenza segna +17°C. Ma è affacciandosi sui versanti ionici che sembra di tornare indietro nel tempo, in piena estate inoltrata: complice il bel tempo e il sole splendente, i termometri volano a +24°C a Crotone, +22°C a Reggio Calabria e raggiungono gli straordinari +27°C a Siracusa e Catania, regalando a queste zone della Sicilia e della Calabria meridionale e ionica un clima ideale per le passeggiate all’aperto.

Allerta per stasera: temporali violenti sul Mar Ligure e prime piogge in Piemonte

Questa parentesi di spiccata variabilità è destinata a chiudersi rapidamente, lasciando spazio all’ennesimo, serio peggioramento. I modelli meteorologici indicano che già a partire dalla serata e dalla notte di oggi, sabato 14 novembre, la prima avanguardia del nuovo sistema ciclonico innescherà una forte instabilità sul bacino del Mediterraneo. L’allerta meteo si concentra inizialmente sull’Alto Tirreno, dove prenderanno vita forti temporali tra la Sardegna, la Corsica e la Liguria, con i fenomeni più violenti ed elettricamente attivi che si accaniranno proprio in mare aperto sul Mar Ligure.

Contemporaneamente, il flusso umido andrà a intensificare le piogge sul Piemonte, dove le precipitazioni da deboli diventeranno via via più convinte e continue. Sull’altro estremo della Penisola, qualche pioggia residua di debole entità interesserà ancora a macchia di leopardo i settori tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, sintomo di un’atmosfera che fatica a trovare un vero punto d’equilibrio.

Domenica 15 novembre di massima allerta: nubifragi sul Tirreno e l’ombra sulle zone alluvionate

Il vero banco di prova per il nostro territorio sarà però la giornata di domani, domenica 15 novembre, quando il nuovo ciclone mediterraneo stringerà la sua morsa attorno a tutta l’Italia tirrenica. Sarà una giornata di forte maltempo e di allerta diffusa. Le precipitazioni si abbatteranno con forza sulla Toscana, destando enorme preoccupazione: la pioggia tornerà infatti a cadere in maniera abbondante esattamente sulle medesime zone appenniniche già martoriate e alluvionate dalle piogge monsoniche dei giorni scorsi, trovando bacini fluviali stressati e terreni totalmente saturi e a grave rischio frane.

Il maltempo non risparmierà il resto del Centro, con forti piogge estese a Umbria, Lazio e alle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud i fenomeni colpiranno la Campania, la Basilicata, il nord della Puglia (in particolare il Foggiano), oltre all’intero blocco insulare di Sardegna e Corsica.

La situazione si farà ancora più tesa tra il pomeriggio e la serata di domani. Mentre su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna continuerà a piovere con intensità moderata, il fronte temporalesco principale si sposterà verso sud-est, innescando veri e propri nubifragi tra Campania e Basilicata. L’attenzione massima in questa fase sarà rivolta ai settori di Salerno, Avellino e Potenza, dove si temono accumuli orari particolarmente elevati, per poi coinvolgere anche la Calabria tirrenica. Questa intensa fase di maltempo domenicale non sarà un episodio isolato, ma fungerà da severo preambolo: le piogge e i temporali di questo weekend spianeranno letteralmente la strada a quella che, tra pochi giorni, si trasformerà in una tempesta atlantica di proporzioni continentali.

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