Allerta Meteo per la prossima settimana: tempesta atlantica da 955hPa sull’Europa, forte maltempo sulle Regioni tirreniche e caldo oltre i +26°C al Sud

L’atmosfera europea si prepara a vivere una delle settimane più turbolente e spettacolari dell’intero autunno. Le ultime proiezioni dei principali centri di calcolo internazionali confermano infatti che tra lunedì 16 e domenica 22 novembre il Vecchio Continente sarà investito da una violentissima tempesta atlantica, destinata a dare continuità a quel teso flusso oceanico che già in questi giorni sta dettando legge sul nostro bacino. Non si tratterà di un semplice passaggio perturbato, bensì di una vasta e profonda circolazione depressionaria capace di abbracciare contemporaneamente gran parte dell’Europa, spaccando letteralmente l’Italia in due sotto il profilo termico e pluviometrico e riaccendendo purtroppo i riflettori sulle aree più fragili del nostro territorio.

L’eredità drammatica delle piogge monsoniche sull’Appennino tosco-emiliano

Per comprendere la delicatezza della situazione attesa nei prossimi giorni occorre guardare alle ferite ancora aperte lasciate dall’ondata di maltempo appena trascorsa. Il flusso zonale atlantico ha infatti scaricato sull’Italia quantità d’acqua semplicemente eccezionali, paragonabili per intensità e persistenza ai regimi monsonici delle latitudini tropicali. Sull’Appennino tosco-emiliano i pluviometri hanno registrato valori da capogiro, con punte impressionanti di 800mm di pioggia caduti sull’Abetone, e più precisamente sul Monte Gomito, accompagnati dai 730mm rilevati al Lago Scaffaiolo e dai 590mm di Prato Spilla.

Si tratta di accumuli pluviometrici fuori scala, equivalenti in pochissimi giorni a gran parte della pioggia che normalmente cade in un intero anno su molte città italiane. L’impatto sul territorio è stato devastante, innescando una lunga scia di frane, smottamenti e dissesti idrogeologici che ancora oggi costringono centinaia di persone a restare evacuate e sfollate lontano dalle proprie abitazioni. Dal punto di vista meteorologico, questo fenomeno trova spiegazione nel cosiddetto effetto stau, o sbarramento orografico: quando le masse d’aria cariche di umidità provenienti dal mare impattano perpendicolarmente contro la barriera naturale dell’Appennino, sono costrette a salire rapidamente di quota, raffreddandosi e condensando tutta la loro umidità come una gigantesca spugna strizzata contro la montagna. La notizia più preoccupante fornita dalle mappe è che la nuova perturbazione della prossima settimana andrà a colpire esattamente le medesime zone, trovando terreni già completamente saturi e incapaci di assorbire ulteriore acqua.

Dal gelo russo di inizio novembre al dominio del flusso zonale atlantico

Questa fase meteorologica così estrema rappresenta la risposta diametralmente opposta a quanto accaduto soltanto poche settimane fa. Tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, infatti, l’Italia aveva sperimentato un’anomalia di segno contrario, governata dai cosiddetti scambi meridionali, ovvero quei movimenti ondulatori dell’atmosfera che spingono l’aria calda verso il Polo e fanno scendere masse d’aria gelida direttamente dalle latitudini artiche o continentali. Per circa dieci o quindici giorni il nostro Paese era stato bersagliato da impulsi freddi provenienti dalla Russia, accompagnati da forte maltempo, temperature ben al di sotto delle medie stagionali e nevicate precoci fino a quote insolitamente basse per il periodo.

Oggi la circolazione emisferica ha ribaltato completamente lo spartito, passando dagli scambi meridionali a un imponente flusso zonale atlantico. In meteorologia si definisce zonale una circolazione in cui le correnti scorrono veloci lungo i paralleli, da ovest verso est, guidate da una corrente a getto particolarmente tesa e rettilinea. Questa sorta di autostrada atmosferica impedisce alle irruzioni fredde artiche di raggiungere il Mediterraneo e spalanca invece le porte alle grandi depressioni oceaniche, che si susseguono una dopo l’altra cariche di aria mite e umida. È proprio questo meccanismo a spiegare perché, dopo il freddo precoce di inizio mese, l’Italia stia per immergersi in una settimana dominata dai miti venti di Libeccio.

Martedì 17 novembre nasce il mostro barico da 955 hPa: tempesta su tutta Europa

Il cuore pulsante di questo peggioramento prenderà forma all’inizio della prossima settimana lontano dalle nostre coste, ma con effetti destinati a propagarsi su scala continentale. Nella giornata di martedì 17 novembre un profondissimo ciclone extratropicale raggiungerà un minimo di pressione stimato intorno ai 955hPa al largo dell’Irlanda. Un valore barico così basso è indice di una ciclogenesi esplosiva, alimentata dallo scontro violentissimo tra l’aria gelida polare in uscita dal continente nordamericano e le acque più miti dell’Oceano Atlantico.

Da quella posizione strategica il vortice si espanderà verso oriente, dando vita a uno di quei rari eventi sinottici in cui l’intera Europa si ritrova a vivere simultaneamente la stessa grande tempesta. Il momento clou si consumerà tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, quando il fronte principale affonderà sul cuore del continente scatenando venti tempestosi su vasta scala. Le raffiche supereranno agevolmente i 140-150km/h su gran parte dell’Europa centro-occidentale, toccando punte estreme di 160–170km/h in Scozia e sferzando con furia le coste della Spagna, della Galizia e della Francia. Anche l’arco alpino sarà investito in pieno da questa burrasca in quota, con venti tempestosi che sulle creste e sui rilievi più esposti potranno superare la soglia impressionante dei 200km/h.

Italia spaccata in due: nubifragi sul Tirreno, neve in Piemonte e oltre +26°C al Sud

Sulla nostra Penisola gli effetti di questa maestosa macchina atmosferica disegneranno un quadro dai contrasti affascinanti ma insidiosi. L’avvio della settimana risentirà ancora dell’aria fredda affluita nel weekend con i venti di Bora e il calo termico al Settentrione: proprio nella giornata di lunedì 16 novembre, il transito di una goccia fredda in quota sopra questo strato di aria più densa e rigida intrappolata nei bassi strati permetterà alla neve di scendere fino alle aree collinari del Piemonte, imbiancando i rilievi già a partire dai 900–1.000 metri di altitudine. Sarà tuttavia una parentesi effimera, perché l’ingresso prepotente delle correnti occidentali spingerà rapidamente la quota neve oltre i 1.200–1.300 metri nei giorni successivi.

A partire da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì, l’Italia sarà sferzata da impetuosi venti di Ponente e di Libeccio che convoglieranno sistemi nuvolosi molto organizzati verso le regioni occidentali. Piogge torrenziali e intensi rovesci torneranno a battere il versante tirrenico e gran parte del Nord, coinvolgendo in modo particolare Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, dove si renderà necessaria la massima attenzione per il rischio di nuovi allagamenti e criticità idrogeologiche. All’opposto, il versante adriatico e tutto il Mezzogiorno vivranno una settimana radicalmente diversa, protetti dalla catena appenninica e baciati da un sole generoso. Su queste regioni non si prevedono precipitazioni degne di nota, mentre il richiamo caldo prefrontale spingerà le colonnine di mercurio su valori eccezionalmente miti per la seconda metà di novembre, con temperature massime che al Sud supereranno stabilmente i +25°C e i +26°C in un contesto quasi primaverile.

Il segreto di Favonio e Garbino: perché farà caldo anche in Emilia-Romagna e basso Piemonte

Un dettaglio particolarmente interessante per gli appassionati di meteorologia riguarderà l’andamento termico di alcune zone del Nord Italia, che nonostante il maltempo generale sperimenteranno improvvise fiammate miti. In Emilia-Romagna e sul basso Piemonte, infatti, il clima risulterà a tratti sorprendentemente gradevole grazie all’azione del Garbino e del Favonio. Dal punto di vista didattico, si tratta dello stesso fenomeno fisico conosciuto sulle Alpi come Foehn e sull’Appennino adriatico come Garbino: quando il vento umido di Libeccio risale il versante tirrenico perde la sua umidità sotto forma di pioggia, per poi scavalcare il crinale e precipitare verso le pianure sottovento.

Durante la discesa lungo i pendii emiliani e piemontesi, l’aria ormai secca subisce una compressione adiabatica che la riscalda rapidamente (aumentando la temperatura di circa +1°C ogni cento metri di dislivello verso il basso), spazzando via le nebbie e facendo schizzare verso l’alto i termometri in poche ore. Questo affascinante gioco di equilibri atmosferici accompagnerà l’Italia fino al termine della settimana, offrendo giornate luminose e tiepide a chi vive lungo l’Adriatico e al Sud, ma imponendo la massima prudenza nelle regioni tirreniche e appenniniche, dove la furia dell’Atlantico continuerà a mettere a dura prova un territorio già fortemente segnato dalle piogge record di questo straordinario novembre.

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