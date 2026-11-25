A pochi giorni dall’ingresso in orbita attorno a Mercurio della sonda BepiColombo, un gruppo internazionale di ricercatori ha dimostrato che l’utilizzo combinato di tre strumenti scientifici a bordo della missione congiunta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) potrebbe risolvere uno dei principali enigmi del pianeta: la composizione mineralogica della sua superficie. Lo studio, pubblicato sulla rivista Planetary and Space Science, è stato coordinato da Oceane Barraud del Centro aerospaziale tedesco (DLR), con il contributo del Planetary Science Institute (PSI) e di istituzioni scientifiche europee e statunitensi, comprese alcune italiane. La precedente missione Messenger della NASA, che ha orbitato attorno a Mercurio dal 2011 al 2015, aveva permesso di mappare la distribuzione degli elementi chimici sulla superficie del pianeta, senza tuttavia identificare con certezza i minerali che la compongono.

Lo studio

Per verificare le capacità degli strumenti di BepiColombo, gli scienziati hanno distribuito a una rete internazionale di laboratori un campione denominato Mercury Y, realizzato per riprodurre le caratteristiche della superficie del pianeta sulla base delle osservazioni di Messenger. La sua composizione, mantenuta segreta ai gruppi incaricati delle analisi, comprendeva cinque componenti: plagioclasio, pirosseno, olivina, vetro vulcanico e grafite. Le analisi hanno riprodotto le misurazioni che saranno effettuate da tre strumenti della sonda: lo spettrometro a raggi X MIXS, il sistema di spettrometri e telecamere SIMBIO-SYS e lo spettrometro termico MERTIS. Il primo ha consentito di ricostruire la composizione elementare del campione, compreso il basso contenuto di ferro. Le osservazioni nel visibile e nel vicino infrarosso hanno ristretto il numero dei minerali compatibili, mentre quelle nel medio infrarosso hanno permesso di identificarne alcuni attraverso le loro caratteristiche spettrali.

“La composizione della superficie di Mercurio è fondamentale per comprenderne la formazione e l’evoluzione“, ha spiegato Deborah Domingue, del Planetary Science Institute. Tra gli interrogativi che BepiColombo dovrà affrontare figura la presenza di elementi volatili nella crosta del pianeta, particolarmente sorprendente considerata la sua vicinanza al Sole.