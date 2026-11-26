Si è chiarito nelle ultime ore il mistero del forte boato a Marsala che intorno alle 11:35 di oggi, giovedì 26 novembre 2026, ha fatto tremare vetri, finestre ed edifici in gran parte del territorio comunale e in diverse zone limitrofe del Trapanese. Non si è trattato di una scossa di terremoto, ipotesi già esclusa in mattinata dai rilevamenti della rete sismica dell’INGV, e nemmeno di un boom sonico provocato da un aereo militare. A generare l’onda d’urto avvertita con estrema nitidezza dalla popolazione è stato il brillamento di un ordigno bellico eseguito in mare, lungo la costa sud di Marsala.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal Comune di Marsala, che ha diffuso una nota dettagliata per ricostruire l’accaduto e allo stesso tempo esprimere forte disappunto per le modalità di gestione della comunicazione istituzionale. L’episodio, infatti, ha colto completamente di sorpresa sia i cittadini sia gli uffici comunali, innescando minuti di forte tensione, centralini presi d’assalto e l’evacuazione precauzionale di diversi edifici scolastici e uffici pubblici.

Brillamento di un ordigno bellico a Marsala: svelata la causa del boato

Per oltre un’ora, subito dopo il colpo sordo percepito in tarda mattinata, in città si sono rincorse le ipotesi più disparate. Centinaia di residenti avevano segnalato un rumore secco e profondo, del tutto simile a un’esplosione, accompagnato da una netta vibrazione degli infissi. L’assenza di terremoti registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva inizialmente fatto convergere l’attenzione sul possibile passaggio supersonico di un velivolo, data la vicinanza con la base aerea di Trapani-Birgi.

Gli accertamenti svolti dall’Amministrazione comunale hanno però permesso di individuare la reale origine del fenomeno: un’operazione di bonifica e brillamento di un residuato bellico condotta in mare aperto al largo del versante meridionale della costa marsalese. La potenza della detonazione controllata, unita alla propagazione dell’onda acustica sulla superficie marina, ha fatto sì che il boato raggiungesse la terraferma con un’intensità tale da far vibrare le abitazioni e mettere in allarme l’intera area urbana.

Panico in città, scuole e uffici pubblici evacuati per paura del terremoto

L’impatto psicologico sulla popolazione è stato immediato. Colti alla sprovvista da un boato così violento e improvviso, moltissimi cittadini hanno subito pensato a una scossa di terremoto o a un grave incidente sul territorio. La reazione a catena non si è fatta attendere: in diverse zone di Marsala si sono registrate evacuazioni in alcune scuole e in pubblici uffici, con studenti, insegnanti e lavoratori usciti rapidamente all’aperto secondo le procedure di sicurezza previste in caso di emergenza sismica.

La situazione di allarme è rientrata gradualmente soltanto quando è stata accertata con sicurezza la causa dell’esplosione in mare. Per arginare la diffusione di notizie infondate e rassicurare la cittadinanza nel più breve tempo possibile, il sindaco Andreana Patti ha scelto di diffondere un video ufficiale, spiegando l’origine del boato e confermando l’assenza di qualsiasi pericolo per la popolazione. Un intervento ritenuto necessario proprio per evitare l’amplificazione del panico in una mattinata già segnata da grande agitazione.

La protesta del sindaco Andreana Patti contro la Capitaneria e la nota alla Prefettura

Chiarita la natura dell’episodio, l’Amministrazione comunale ha deciso di prendere posizione in modo formale, inviando una nota ufficiale indirizzata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala e alla Prefettura di Trapani. Al centro della protesta c’è la mancata comunicazione preventiva sui possibili effetti avvertibili a terra in seguito alle operazioni di brillamento in mare, una lacuna che ha impedito al Comune di avvisare per tempo la cittadinanza e le dirigenze scolastiche.

Il sindaco Andreana Patti ha ricostruito con precisione la cronologia degli atti ricevuti dall’Ente, sottolineando come non vi fosse alcun segnale di allerta destinato alla popolazione. Nel documento ufficiale, il primo cittadino ha evidenziato che l’Ordinanza della Capitaneria comunicava esclusivamente avvisi e prescrizioni relativi alla navigazione nello specchio d’acqua circostante l’area interessata dal brillamento, senza evidenziare né l’urgenza dell’operazione né la necessità di un pre-allarme rivolto ai cittadini. A rendere ancora più critica la gestione dei tempi, ha precisato il sindaco Patti, è stato il momento della ricezione del documento: l’ordinanza è infatti pervenuta al Protocollo generale del Comune soltanto nella giornata di ieri, 25 novembre 2026, alle ore 13:17, senza alcun preavviso per le vie brevi come invece la delicatezza dell’intervento avrebbe richiesto.

La ferita aperta del tornado di ottobre e la sensibilità della comunità marsalese

Nella sua presa di posizione, il sindaco di Marsala ha voluto richiamare l’attenzione delle istituzioni sovracomunali anche sul particolare stato d’animo che attraversa oggi la città. Il territorio marsalese, infatti, porta ancora i segni profondi del tornado dello scorso ottobre, un evento meteorologico estremo che ha lasciato strascichi materiali ed emotivi difficili da superare nel giro di poche settimane.

Proprio per questa ragione, il sindaco Patti ha ribadito la necessità di una sensibilità ancora maggiore nella gestione di operazioni potenzialmente percepibili dalla popolazione. Marsala è una città che ha ancora aperta la ferita causata dal tornado di ottobre e, come sottolineato dal primo cittadino, occorre riservare la massima attenzione verso una comunità che resta ancora traumatizzata dall’evento calamitoso. Un boato improvviso e non annunciato, in un contesto emotivo così fragile, finisce inevitabilmente per riaccendere paure recenti e amplificare il senso di vulnerabilità tra i residenti.

Perché il brillamento in mare di un ordigno bellico si sente così forte a terra

Dal punto di vista tecnico, non è affatto raro che il brillamento di un ordigno bellico in mare produca effetti acustici e vibrazioni avvertibili anche a diversi chilometri di distanza dalla zona delle operazioni. I residuati risalenti alla Seconda guerra mondiale, spesso rinvenuti sui fondali del Canale di Sicilia e lungo le coste siciliane da pescatori o subacquei, vengono messi in sicurezza dagli specialisti attraverso procedure rigorose che prevedono, quando il trasporto non è sicuro o possibile, la detonazione controllata in acqua a distanza di sicurezza dalla riva.

Quando una carica esplosiva viene fatta brillare in mare, l’energia rilasciata genera una potente onda di pressione che si propaga sia nell’acqua sia nell’atmosfera. Sulla superficie marina, priva di ostacoli fisici come colline o edifici, il suono viaggia con pochissima dispersione e può essere ulteriormente amplificato dalle condizioni meteorologiche e dalla direzione del vento. Una volta raggiunta la costa, questa onda d’urto investe le facciate degli edifici e le superfici vetrate, provocando quel caratteristico tremolio delle finestre che porta facilmente chi si trova al chiuso a confondere l’esplosione con una scossa tellurica.

L’appello del Comune per il futuro e il ritorno alla normalità

Archiviata la paura della mattinata, in città la situazione è tornata progressivamente alla normalità e non risultano danni a persone o cose legati all’operazione di bonifica in mare. Resta però aperto il tema del coordinamento tra gli enti coinvolti nella sicurezza del territorio e dello spazio marittimo, affinché episodi di questo genere non si ripetano più senza un’adeguata informazione preventiva.

L’Amministrazione comunale di Marsala ha infatti espresso formalmente l’auspicio che, in occasione di eventuali future operazioni analoghe lungo la costa, venga garantito un preavviso per le vie brevi accompagnato da una chiara indicazione degli effetti acustici o vibratori attesi a terra. Una comunicazione tempestiva consentirebbe al Comune di informare in anticipo residenti, scuole e uffici pubblici, trasformando un potenziale momento di panico collettivo in una normale operazione di sicurezza gestita con piena serenità da tutta la comunità.