Brasile, crisi incendi in Amazzonia: aria irrespirabile in numerose città

L’ondata di incendi forestali in occasione della stagione secca sta provocando una grave emergenza ambientale e sanitaria nello stato brasiliano di Amazzonia. La nube di fumo che avvolge diversi centri ha portato la qualità dell’aria a livelli “pessimi“, con concentrazioni di particolato fino a 15 volte superiori alla soglia considerata accettabile. La situazione sta condizionando la vita quotidiana dei residenti. Molte famiglie tengono porte e finestre chiuse e sistemano asciugamani bagnati nelle fessure per limitare l’ingresso del fumo. Particolarmente esposte le persone anziane e chi soffre di patologie respiratorie. Gli esperti raccomandano di ridurre l’esposizione e, dove possibile, utilizzare ambienti chiusi, condizionatori e umidificatori. L’emergenza aveva già provocato la sospensione delle lezioni in presenza e la cancellazione di voli per la scarsa visibilità.

Intanto, nel vicino Stato del Pará, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di livello due per gli incendi che minacciano comunità indigene. Nella zona occidentale, le fiamme hanno raggiunto almeno otto riserve indigene e aree protette, minacciando le popolazioni originarie residenti.