Calabria, tragedia sulla statale 107: scontro mortale tra due auto nella galleria Fiego a San Fili, quattro morti e un ferito grave

Le strade della Calabria continuano a macchiarsi di sangue in una giornata che si sta rivelando assolutamente drammatica e funesta per l’intera regione, aggiungendo dolore a una situazione viaria già messa a dura prova. Una nuova e devastante tragedia ha colpito il territorio della provincia di Cosenza, trasformando queste ore in un vero e proprio bollettino di guerra per gli automobilisti e per l’intera comunità. L’epicentro di questo dramma incommensurabile si colloca con estrema precisione geografica nel territorio del comune di San Fili, un punto di snodo nevralgico e cruciale per la circolazione locale e regionale che collega la costa tirrenica all’entroterra e al capoluogo.

In questo specifico scenario montano, un gravissimo incidente stradale sulla statale 107 Silana Crotonese ha paralizzato un’arteria fondamentale per i pendolari e per i trasporti commerciali. A darne immediata comunicazione iniziale era stata l’Anas, diramando un primo dispaccio che ha subito fatto presagire la gravità della situazione: “La strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 16,200, a San Fili in provincia di Cosenza, a causa di un incidente“. Un evento che ha richiesto da subito un coordinamento massiccio per fronteggiare un’emergenza di proporzioni enormi.

L’impatto fatale all’interno della galleria Fiego e i veicoli coinvolti

Il sinistro si è consumato in uno dei tratti più delicati e complessi dell’intero tracciato viario, un luogo dove l’attenzione alla guida deve essere sempre massima a causa della particolare conformazione del territorio. La dinamica, che ha trasformato un normale transito veicolare in una trappola mortale senza via di fuga, si è sviluppata all’interno di una infrastruttura chiusa, complicando fin dai primissimi istanti le operazioni di estrazione e la visibilità dell’intera scena del disastro. L’Anas aveva infatti successivamente precisato il punto esatto del violento scontro, chiarendo che l’epicentro della tragedia si trovava nel cuore della montagna: “Nel sinistro, avvenuto al km, 13,750 della SS107 all’interno della galleria ‘Fiego’ a San Fili (CS), quattro persone sono decedute e un’altra è rimasta ferita“. A fare totale chiarezza sulla dinamica e sui mezzi coinvolti in questo spaventoso inferno di lamiere è intervenuto il nuovo comunicato ufficiale diramato dalle autorità di soccorso. Il documento istituzionale ricostruisce la scena specificando testualmente: “Nella giornata odierna, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, sono intervenute per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 107, all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio comunale di San Fili (CS)”. Per quanto riguarda le automobili distrutte nell’impatto frontale, la nota aggiunge un dettaglio agghiacciante: “Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone“.

Il tragico bilancio definitivo: quattro vite spezzate e un superstite

La drammaticità di questa infausta giornata ha raggiunto il suo apice quando i primi mezzi di soccorso, accorsi a sirene spiegate nel buio della galleria Fiego, si sono resi conto della vera, immensa entità della catastrofe, trovandosi di fronte a uno scenario raccapricciante. Se le primissime e frammentarie informazioni parlavano di tre feriti o deceduti, il rapido evolversi della situazione clinica e le disperate operazioni di estrazione dagli abitacoli completamente accartocciati hanno costretto le autorità ad aggiornare la tragica conta. Il bilancio si è rivelato pesantissimo, configurando una delle peggiori stragi stradali avvenute di recente nel territorio calabrese. Il comunicato ufficiale chiarisce in modo inequivocabile e doloroso la suddivisione delle vittime all’interno dei due veicoli distrutti, togliendo ogni speranza residua: “Il bilancio è tragico: quattro persone hanno perso la vita nell’impatto (tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka), mentre una quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario“. Un evento traumatico che ha scosso profondamente non solo le famiglie coinvolte, ma l’intera collettività.

Macchina dei soccorsi in azione: Vigili del Fuoco, elisoccorso e Carabinieri

Di fronte a una simile ecatombe, la risposta della macchina delle emergenze è stata imponente, massiccia e tempestiva, richiedendo un coordinamento interforze senza precedenti per gestire contemporaneamente il disperato salvataggio dell’unico superstite, il delicatissimo recupero delle salme incastrate nelle lamiere e la messa in sicurezza di un’infrastruttura strategica come la galleria stradale. Le operazioni all’interno della galleria hanno richiesto estrema cautela, alta professionalità e mezzi speciali, operando in condizioni di spazio limitato e potenziale pericolo. Il dispiegamento di forze è stato totale e ha visto convergere sul posto le massime eccellenze del soccorso calabrese. Oltre all’impegno incessante dei pompieri, un ruolo cruciale è stato giocato dall’emergenza sanitaria avanzata, giunta persino dal cielo. Il comunicato delle autorità elenca minuziosamente gli attori intervenuti sul teatro della tragedia, documentando uno sforzo collettivo encomiabile: “Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza“. L’arrivo dell’elicottero medico testimonia l’estrema gravità delle condizioni della persona sopravvissuta all’impatto.

Viabilità bloccata, percorsi alternativi e l’attesa del magistrato

Le ricadute di questo gravissimo scontro mortale a San Fili sulla viabilità ordinaria sono state immediate, prolungate e paralizzanti, dividendo di fatto in due il transito in quell’area nevralgica della provincia cosentina. La chiusura totale della statale si è resa assolutamente inevitabile non solo per permettere le operazioni di salvataggio, ma anche per consentire i rigorosi rilievi scientifici delle forze dell’ordine, volti a stabilire le responsabilità e la dinamica esatta della strage. Per mitigare i pesantissimi disagi agli automobilisti rimasti bloccati, Anas aveva già in precedenza studiato dei percorsi alternativi, diramando un fondamentale aggiornamento: “Il traffico al momento viene deviato sulla strada ‘Della Falconara’, uscita in direzione Paola al km 16,800 sulla vecchia statale 107“. Tuttavia, la riapertura dell’arteria principale non potrà avvenire in tempi brevi, a causa di stringenti procedure legali e investigative che seguono i sinistri con esiti mortali plurimi. L’ultima nota ufficiale, infatti, gela le speranze di un rapido ripristino della circolazione, informando i cittadini sui prossimi dolorosi passaggi burocratici e investigativi che si stanno consumando direttamente sul luogo dello scontro: “Il tratto della SS 107 interessato dall’evento risulta attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del Magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti“. La Calabria intera, intanto, si ferma a piangere l’ennesima tragedia sull’asfalto.