Maltempo in Calabria, grave incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo: tamponamento a catena sotto la pioggia, tre feriti

La pioggia che da questa mattina infuria sulla Calabria tirrenica ha trasformato l’asfalto in una superficie insidiosa, contribuendo in maniera determinante a un grave incidente stradale che ha paralizzato la principale arteria di collegamento del Sud Italia. Le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da un cielo plumbeo e precipitazioni incessanti, hanno ridotto drasticamente la visibilità e l’aderenza degli pneumatici, creando le condizioni perfette per un disastro sfiorato. La dinamica si è sviluppata in un tratto particolarmente delicato del percorso, cogliendo di sorpresa gli automobilisti in transito. Come confermato dalla nota ufficiale diramata dall’ANAS, che spiega come “Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi, 14 novembre 2026, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 288, in direzione Sud, poco dopo una galleria“. L’incidente si è verificato in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi (Cosenza).

La dinamica dell’incidente e i veicoli coinvolti

L’uscita da un tunnel autostradale rappresenta sempre un momento critico per chi si trova alla guida, specialmente quando il maltempo in Calabria flagella il territorio in modo così violento. Il passaggio improvviso dalla luce artificiale della galleria alla semioscurità di una giornata tempestosa, unito all’asfalto bagnato, ha innescato una reazione a catena inevitabile. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata quella di un violento scontro multiplo, visibile chiaramente attraverso le immagini dal luogo del sinistro, dove un’autovettura blu ha impattato frontalmente contro la parte posteriore di un veicolo bianco, distruggendone il bagagliaio e accartocciando le lamiere, mentre una lunghissima coda di mezzi rimasti bloccati si perdeva all’orizzonte sotto nubi cariche di pioggia. A tracciare il perimetro esatto dei mezzi incidentati è il comunicato ufficiale dei soccorritori, il quale precisa testualmente: “Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture, di cui una alimentata a GPL, e un mezzo pesante“.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e il bilancio dei feriti

Di fronte alla gravità del tamponamento a catena sull’A2, la macchina dei soccorsi si è attivata con una tempestività encomiabile, dimostrando grande coordinamento tra i vari distaccamenti operativi del territorio. L’emergenza ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze per garantire la sopravvivenza delle persone intrappolate e prevenire ulteriori incidenti. La nota stampa riporta infatti: “Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Lamezia Terme e del Comando provinciale di Cosenza sede centrale, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti“. Gli operatori, affrontando la pioggia battente, hanno lavorato senza sosta. Purtroppo, l’impatto ha avuto conseguenze fisiche per alcuni degli occupanti. Le dichiarazioni ufficiali confermano che “Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso“.

Il pericolo scampato: la messa in sicurezza dell’auto a GPL

Uno degli aspetti più delicati e drammatici dell’intero intervento di soccorso stradale ha riguardato la presenza di un veicolo con impianto a gas, un elemento che in caso di forti urti rischia di trasformarsi in una potenziale bomba in grado di innescare esplosioni devastanti. Le squadre di emergenza, consapevoli dell’enorme rischio ambientale e umano, hanno isolato immediatamente l’area. In una delle fasi più critiche dell’intervento, si possono osservare due pompieri in tenuta protettiva completa mentre operano con precisione all’interno del vano motore aperto di una delle vetture bianche coinvolte, posizionata a ridosso del guardrail, per disinnescare qualsiasi minaccia. Il resoconto ufficiale delle operazioni sottolinea la gravità del momento chiarendo che: “Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL, al fine di scongiurare eventuali rischi connessi all’impianto di alimentazione“.

Viabilità in tilt e la parziale riapertura dell’autostrada

Le conseguenze sul traffico autostradale sono state immediate e pesantissime, tagliando di fatto in due la circolazione in un nodo nevralgico della regione. I detriti sparsi sull’asfalto, i mezzi distrutti e le operazioni di emergenza hanno reso incompatibile il transito di altri veicoli, costringendo le forze dell’ordine a prendere decisioni drastiche per tutelare la pubblica incolumità. Come recita il comunicato: “Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico“. Questo blocco ha generato lunghe code e notevoli disagi per i viaggiatori diretti verso il meridione. Tuttavia, l’incessante lavoro delle squadre operative ha permesso di risolvere la criticità principale in tempi relativamente brevi, permettendo un lento ritorno alla normalità. L’ultimo aggiornamento ufficiale sancisce infatti la fine della fase più acuta dell’emergenza: “A seguito delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco, alle ore 11:25 la carreggiata Sud dell’A2 è stata parzialmente riaperta alla circolazione, con il conseguente ripristino, seppur parziale, del transito veicolare“. L’allerta per il maltempo, in ogni caso, resta alta su tutta la costa tirrenica.