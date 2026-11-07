Carburanti, rischio rincari per il gasolio da domani: non c’è proroga del taglio delle accise in GU

Rischio rincari per il gasolio da domani, domenica 8 novembre. Scade oggi, infatti, il taglio delle accise per 4,9 centesimi al litro (iva compresa) deciso con il decreto del 28 ottobre scorso che prevedeva “una riduzione di 632,90 euro per mille litri“. In Gazzetta ufficiale, oggi, non compare alcuna indicazione su una proroga. L’ultimo provvedimento, per la copertura della misura, indicava una “quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dall’1 settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto“. Da domani, dunque, con il venire meno dello sconto di 4,9 centesimi al litro, sono possibili dei rincari.