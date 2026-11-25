Nuovi aiuti fino a 50mila euro per impresa nel primo semestre del 2027 per contrastare le conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente. La Commissione europea ha deciso di prorogare di sei mesi, fino al 30 giugno 2027, il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato denominato Metsaf, inizialmente adottato il 29 aprile 2026 e in scadenza il prossimo 31 dicembre. La decisione consentirà agli Stati membri di continuare a sostenere i comparti produttivi maggiormente esposti alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e dell’energia, garantendo la possibilità di accedere a nuove risorse anche alle imprese che hanno già beneficiato delle misure nel corso del 2026.

Crisi in Medio Oriente e caro energia: perché l’UE proroga gli aiuti di Stato

Alla base della decisione dell’esecutivo comunitario c’è la persistente volatilità dei prezzi dei carburanti, dei fertilizzanti e dell’elettricità all’ingrosso, che continua a incidere sui costi sostenuti da numerosi settori dell’economia europea. Particolarmente esposti alle conseguenze della crisi sono l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura, il comparto dei trasporti e le industrie ad alta intensità energetica. La proroga arriva al termine di una consultazione degli Stati membri, che si sono espressi favorevolmente rispetto alla prosecuzione delle misure straordinarie. La Commissione europea procederà a un nuovo esame della situazione nella primavera del 2027, mantenendo aperta la possibilità di un’ulteriore estensione del quadro temporaneo.

Aiuti alle imprese nel 2027: nuovo massimale da 50mila euro

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di un nuovo massimale di 50.000 euro per beneficiario per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2027. La modifica permetterà anche alle imprese che hanno già ricevuto sostegni economici nel 2026 di accedere a ulteriori aiuti nell’ambito del quadro temporaneo. Rimarrà inoltre disponibile la procedura semplificata per la concessione degli aiuti, attraverso la quale gli Stati membri potranno determinare gli importi dei contributi sulla base di parametri specifici del settore di appartenenza o delle dimensioni dell’impresa. Anche per questa modalità di sostegno continuerà ad applicarsi il limite di 50mila euro per beneficiario per ciascun periodo di applicazione.

Agricoltura, pesca e trasporti: compensazioni fino al 70% dei costi aggiuntivi

La proroga del Metsaf conferma la possibilità per gli Stati membri di compensare fino al 70% dei costi aggiuntivi di carburanti e fertilizzanti riconducibili alla crisi in Medio Oriente. La misura riguarda il settore agricolo, quello della pesca e diversi comparti del sistema dei trasporti europeo. Tra le attività interessate rientrano i trasporti terrestri su strada e ferrovia, quelli effettuati attraverso le vie navigabili interne e il trasporto marittimo a corto raggio all’interno dell’Unione europea. Il meccanismo consentirà ai governi nazionali di continuare a intervenire sui maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese appartenenti a questi comparti.

Caro elettricità, confermati gli sgravi per le industrie energivore

Particolare attenzione viene riservata alle industrie ad alta intensità energetica ammesse ai regimi temporanei di sgravio sui prezzi dell’elettricità previsti dal Cisaf, il quadro europeo per gli aiuti di Stato dell’industria pulita. Per queste realtà produttive rimarrà possibile incrementare l’intensità degli aiuti dal 50% fino al 70% dei consumi ammissibili. Gli interventi potranno riguardare fino al 50% del consumo complessivo di elettricità delle imprese interessate, senza l’introduzione di ulteriori obblighi in materia di decarbonizzazione. Viene confermata anche la possibilità di cumulare questi sostegni con gli aiuti concessi sulla base degli orientamenti relativi al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets), fino alla metà dell’importo erogato attraverso i regimi Cisaf. Le misure di sostegno predisposte dagli Stati membri nell’ambito del quadro temporaneo Metsaf dovranno essere notificate alla Commissione europea. L’esecutivo comunitario ha assicurato una procedura rapida di approvazione degli interventi nazionali, attraverso la quale sarà possibile dare attuazione alle misure economiche previste dal quadro prorogato.