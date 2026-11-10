COP31, al via la Coalizione per aiuti all’elettrificazione: obiettivo arrivare a un terzo del consumo energetico globale

La Presidenza della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sta intensificando gli sforzi per elettrificare l’economia globale, con Paesi, imprese e investitori che sostengono l’iniziativa della Turchia a favore dell’elettrificazione in occasione del vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima. Oggi, infatti, al vertice di Antalya è stata lanciata “Electrify Now Finance Coalition”, una coalizione di governi, banche di sviluppo e finanza privata che punta a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. La Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo ricopriranno il ruolo di copresidenti inaugurali della Coalizione Finanziaria Electrify Now nel 2027. Questa mattina, la COP31 ha lanciato anche la sua iniziativa di bandiera alla conferenza, il “35-by-35 Global Electrification Pledge“, l’impegno globale all’elettrificazione del 35% dei consumi energetici al 2035.

La Presidenza della COP31 ha inoltre instaurato una partnership strategica con l’OCSE, che sta supportando la Presidenza turca della COP31 e il Presidente australiano dei Negoziati con due note informative per la COP31 sul finanziamento dell’elettrificazione e sulle opportunità economiche derivanti da un’azione accelerata. Queste note contribuiranno a orientare gli sforzi globali per mobilitare gli investimenti e accelerare l’elettrificazione. Chris Bowen, Presidente dei negoziati della COP31, ha affermato: “alla COP31 puntiamo a ottenere un ampio sostegno per un’elettrificazione più rapida, accompagnata da percorsi di attuazione concreti. Quando l’elettrificazione è sostenuta da energia pulita, reti più solide e sistemi di stoccaggio, è possibile migliorare l’accesso all’energia, rafforzare la sicurezza energetica e ridurre le emissioni nelle famiglie, nei trasporti e nell’industria. La transizione globale verso l’energia pulita è già ben avviata e il compito della COP31 è quello di accelerarla. L’ambizione è importante, ma deve essere supportata da investimenti, infrastrutture e una concreta messa in atto”.

L’Electrification Forum

Questo pomeriggio, la Presidenza della COP31 ospita, insieme all’Unione Europea, il primo Forum sull’Elettrificazione (Electrification Forum). Tale forum proseguirà anche dopo la COP, configurandosi come un incontro periodico tra governi, istituzioni, imprese e finanziatori. L’iniziativa sarà gestita dall’Electrification Board, presieduto dalla Presidenza della COP31, con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) nel ruolo di segretariato. Nell’ambito della stessa iniziativa, l’IEA guiderà il “Global Electrification Tracking Mechanism”, un meccanismo destinato a monitorare le tendenze dell’elettrificazione a livello globale e regionale.

L’impegno di IRENA

Anche l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) sosterrà la Presidenza della COP31 attraverso il programma “Enabling Distribution Grids for Electrification” (D-GRIDS), volto ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a individuare le necessità di investimento nelle reti, preparare progetti e accedere a finanziamenti. Il Direttore Generale dell’IRENA, Francesco La Camera, ha affermato: “l’impegno globale sull’elettrificazione ’35-by-35′ si basa solidamente sulle analisi dell’IRENA e siamo lieti di offrire il nostro sostegno alla Presidenza della COP31. Sono particolarmente soddisfatto che all’IRENA sia stato affidato il compito di guidare il D-GRIDS, il pilastro infrastrutturale dell’Iniziativa Globale per l’Elettrificazione, finalizzato a potenziare le reti di distribuzione e favorire l’elettrificazione. Insieme ai nostri partner e alla ‘Utilities for Net Zero Alliance’ – promossa dall’IRENA – accelereremo lo sviluppo delle reti, integreremo una maggiore quota di energia rinnovabile e promuoveremo l’elettrificazione in tutto il mondo”.

La “Global Green Freight Corridors Initiative”

La Presidenza della COP31 lancia inoltre, in collaborazione con l’International Transport Forum, la “Global Green Freight Corridors Initiative“, volta a creare corridoi per il trasporto merci più ecologici e resilienti. Nel corso della settimana, alla COP31 verranno presentate ulteriori iniziative, in occasione delle giornate tematiche dedicate a Città Resilienti (12 novembre), Finanza (13 novembre) e Industria (16 novembre).