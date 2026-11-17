I rappresentanti europei hanno accolto con freddezza la bozza di decisione politica presentata ieri dalla presidenza australiana della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya (Turchia), ad avvio della seconda settimana di negoziati. Il documento chiede, tra l’altro, l’accelerazione nell’abbandono dei combustibili fossili e passare subito all’energia elettrica. Il Commissario europeo per l’Azione per il Clima, Wopke Hoekstra, ha avvertito che la bozza – contenente aspirazioni contraddittorie – potrebbe fungere da “distrazione” rispetto ai negoziati veri e propri, rischiando di rendere l’intero “processo insostenibile“.

L’Europa contraria alla bozza

Ieri, lunedì 16 novembre, l’Australia – che co-presiede la COP31 insieme alla Turchia – ha presentato un testo molto ricco, con una vasta gamma di richieste, alcune delle quali appaiono irraggiungibili come l’esortazione ai “Paesi sviluppati” a impegnarsi per raggiungere la “neutralità carbonica entro il 2030 ed emissioni negative entro il 2040″. L’Unione Europea, al contrario, punta alla neutralità climatica entro il 2050 e ha già affrontato complessi dibattiti interni per approvare una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040 (rispetto ai livelli del 1990) con l’inserimento di margini di flessibilità per convincere gli Stati membri più esitanti, come l’Italia. Una fonte di un Paese europeo ha descritto la bozza come una “lista dei desideri per Babbo Natale”. “Non la useremo come base per i negoziati“, ha affermato il funzionario, osservando che “c’è di tutto, non si è mai visto un documento così disordinato e frammentario“.

Circa 200 Paesi sono riuniti ad Antalya per la COP31, i cui lavori proseguiranno fino a venerdì 20, salvo slittamenti. Tra le altre cose, si sta negoziando la stesura di un testo politico che talvolta viene emesso durante le COP, parallelamente ad accordi di natura più tecnica. Se questa bozza di decisione dovesse essere adottata, rappresenterebbe il principale risultato concreto della conferenza; tuttavia, l’idea stessa di un documento del genere rimane oggetto di contestazione da parte di alcune nazioni.