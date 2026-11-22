La COP31 si conclude senza un accordo sul testo finale, segnando una battuta d’arresto nei negoziati internazionali sul cambiamento climatico. Nonostante un ampio consenso sull’agenda generale e gli sforzi delle delegazioni, impegnate nelle trattative anche durante la notte, alcune divergenze si sono rivelate impossibili da superare. A esprimere tutta la propria amarezza è stato il presidente dei negoziati, Chris Bowen, che ha definito il mancato raggiungimento di un’intesa “molto deludente”. Il fallimento dell’accordo assume particolare rilevanza alla luce delle parole dello stesso Bowen, secondo cui le distanze tra le delegazioni riguardavano soltanto alcune questioni rimaste irrisolte nella fase conclusiva dei colloqui. Un risultato che mette in evidenza le difficoltà della diplomazia climatica internazionale nel trasformare una convergenza generale in un documento condiviso da tutte le parti.

COP31, perché è saltato l’accordo finale sul clima

Secondo quanto dichiarato da Chris Bowen ai giornalisti, il confronto tra le delegazioni aveva prodotto una sostanziale convergenza sui temi generali della conferenza, ma non è stato sufficiente a garantire l’approvazione del testo conclusivo. “C’era un ampio consenso sull’agenda generale. Solo un paio di questioni, alla fine, si sono rivelate inconciliabili”, ha spiegato il presidente dei negoziati, individuando nelle ultime divergenze il principale ostacolo alla conclusione positiva della COP31. Il nodo centrale è rappresentato dall’impossibilità di trovare una formulazione accettabile per tutte le delegazioni sulle questioni ancora controverse. Bowen ha parlato di “linee rosse insuperabili”, descrivendo posizioni dalle quali alcune parti non hanno ritenuto possibile arretrare. Il mancato accordo evidenzia così una delle difficoltà fondamentali dei negoziati sul clima: anche quando esiste un’intesa di massima sugli obiettivi generali, il confronto sulle singole formulazioni può impedire il raggiungimento di una posizione comune.

Chris Bowen: negoziati fino a notte fonda per cercare un’intesa

Le trattative sono proseguite con particolare intensità fino alle fasi conclusive della conferenza. Chris Bowen ha elogiato l’impegno delle delegazioni, sottolineando come i rappresentanti coinvolti abbiano continuato a negoziare anche durante la notte nel tentativo di superare le divergenze. Gli sforzi diplomatici non sono tuttavia riusciti a evitare la rottura sul documento finale della COP31. La disponibilità a proseguire il confronto non si è tradotta in un’intesa sulle questioni considerate irrinunciabili da alcune delegazioni. Le dichiarazioni del presidente dei negoziati distinguono quindi due aspetti della conferenza: da un lato, l’esistenza di un ampio consenso sull’impostazione generale; dall’altro, l’impossibilità di raggiungere un compromesso sulle ultime questioni rimaste aperte.

Crisi geopolitiche e cambiamento climatico: il contesto difficile della COP31

Un elemento determinante nell’andamento dei negoziati è stato il contesto geopolitico internazionale, descritto da Bowen come particolarmente complesso e caratterizzato da tensioni profonde. “Siamo arrivati a questa Cop nel contesto geopolitico più complesso e teso a memoria d’uomo”, ha osservato il presidente, richiamando le difficoltà che hanno accompagnato il confronto diplomatico. Alle tensioni internazionali si è aggiunto l’aggravarsi degli effetti del cambiamento climatico, un fattore che, secondo Bowen, ha inciso sull’andamento dei colloqui. La conferenza si è quindi svolta in una situazione nella quale la crescente gravità delle conseguenze climatiche si è intrecciata con le difficoltà delle relazioni internazionali. Questo scenario ha contribuito a rendere più difficile la ricerca di un punto di equilibrio tra le diverse posizioni, aumentando il peso delle questioni sulle quali le delegazioni non erano disposte a cedere.

Dalle precedenti COP alla COP31: perché le parole del testo finale sono diventate decisive

Nel commentare l’esito della conferenza, Bowen ha richiamato direttamente quanto accaduto durante le due precedenti edizioni dei negoziati climatici, evidenziando una differenza significativa nel modo in cui sono state affrontate le divergenze sulla formulazione dei documenti. “Questioni che in passato erano gestibili, come nelle ultime due Cop, quando alcuni volevano che nel testo comparissero determinate parole senza riuscire a ottenerlo, questa volta sono diventate una linea rossa”, ha detto. Il riferimento mette in evidenza il cambiamento intervenuto nella gestione dei compromessi diplomatici. Questioni che nelle precedenti conferenze non avevano necessariamente impedito di proseguire verso un’intesa sono diventate, durante la COP31, condizioni considerate imprescindibili. La scelta delle parole da inserire nel testo finale ha dunque assunto un peso decisivo. Le divergenze sulle formulazioni non sono rimaste semplici ostacoli negoziali, ma si sono trasformate in posizioni incompatibili, rendendo impossibile il raggiungimento dell’accordo.

Combustibili fossili, Bowen ribadisce che la transizione energetica è inevitabile

Nonostante l’esito negativo dei negoziati, Chris Bowen ha ribadito un punto fondamentale per il futuro delle politiche climatiche internazionali: la necessità di procedere verso un sistema energetico meno dipendente dai combustibili fossili. Il presidente ha affermato che la transizione dai combustibili fossili è “inevitabile”, distinguendo così il processo di trasformazione energetica dalle difficoltà emerse durante il confronto diplomatico. Il messaggio assume un significato particolare proprio in relazione al mancato accordo conclusivo. Per Bowen, l’impossibilità di approvare un testo condiviso non modifica il carattere inevitabile della transizione energetica, che resta una questione centrale nel contrasto al riscaldamento globale. La COP31 si chiude dunque con un contrasto evidente tra la convergenza generale emersa durante i negoziati e l’incapacità di superare alcune divergenze decisive. Le parole di Bowen restituiscono il quadro di una conferenza segnata da un intenso lavoro diplomatico, dalle tensioni geopolitiche e dalla crescente pressione esercitata dagli effetti del cambiamento climatico, nella quale le posizioni irrinunciabili di alcune delegazioni hanno impedito di arrivare a un testo finale condiviso.