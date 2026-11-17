L’Unione europea ha aderito all’impegno globale per l’elettrificazione ’35-per-35′ (35-by-35 Global Electrification Pledge) in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) in corso ad Antalya, in Turchia. Lanciato dalla presidenza turca della COP31 sulla scia della campagna “Electrify Now”, questo impegno stabilisce un obiettivo globale collettivo: aumentare la quota di elettricità nel consumo finale di energia a livello mondiale del 35% entro il 2035. La transizione verso l’energia pulita è già in atto e, per l’UE, l’elettrificazione costituisce la via più efficiente per abbandonare i combustibili fossili e favorire ulteriormente l’adozione di fonti di energia rinnovabile.

Questa COP è incentrata sull’attuazione degli impegni già concordati. L’adesione odierna contribuirà a concretizzare gli esiti del “bilancio globale” (Global Stocktake) definiti durante la COP28 a Dubai. I Paesi si sono impegnati a triplicare la capacità globale di energia rinnovabile, a raddoppiare il tasso medio annuo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030 e ad abbandonare i combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo. L’elettrificazione sosterrà questo sforzo, accelerando la transizione verso l’energia pulita e limitando il riscaldamento globale, per mantenere l’aumento della temperatura terrestre il più vicino possibile a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Il Piano d’azione per l’elettrificazione dell’Ue

L’UE prosegue con determinazione verso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, ponendosi già all’avanguardia nell’elettrificazione basata su fonti pulite. La Commissione europea ha presentato un “Piano d’azione per l’elettrificazione“, che mira a rendere l’Europa il primo continente alimentato dall’elettricità, con un obiettivo indicativo di elettrificazione del 46% entro il 2040. Il raggiungimento di questo traguardo potrebbe ridurre la spesa dell’UE per l’importazione di combustibili fossili di 260 miliardi di euro all’anno.

Nel dicembre 2025, la Commissione ha inoltre proposto il “Pacchetto per le reti europee” (European Grids Package) e l’iniziativa “Autostrade energetiche” (Energy Highways), finalizzati a modernizzare ed espandere le reti di trasporto per elettricità, idrogeno e CO 2 , accelerando al contempo l’integrazione dell’energia pulita. Nel giugno 2026, la Commissione ha lanciato “Electrify Now“, un’iniziativa globale che riunisce governi, imprese, industria e settore finanziario per accelerare l’elettrificazione basata su fonti pulite.

La situazione in Ue

Per quanto riguarda la produzione, circa il 70% dell’elettricità nell’UE proviene già oggi da fonti pulite prodotte internamente e sono stati compiuti notevoli progressi in termini di efficienza; tuttavia, l’elettricità rappresenta solo il 23% del consumo energetico finale. In occasione della COP31, l’UE aderisce ad altri importanti impegni plurilaterali – come l’Antalya Green Industrialisation Compact, il Global SF6 Pledge e la Global Geothermal Ambition 2050 – che sosterranno la transizione verso l’energia pulita e l’elettrificazione.