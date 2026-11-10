COP31, l’Ue aderisce all’impegno globale sull’energia geotermica: cosa prevede

L’Unione europea ha aderito al nuovo impegno globale sull’energia geotermica nel corso dei negoziati sul clima appena avviati alla COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. La ‘Global Geothermal Ambition 2050‘ è stata lanciata dalla presidenza turca della COP31 in collaborazione con l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, con l’obiettivo di aumentare collettivamente l’offerta globale di energia geotermica per la produzione di elettricità e calore fino a 12 volte i livelli del 2025 entro il 2050. “L’energia geotermica ha un ruolo fondamentale da svolgere nel rafforzamento della sicurezza energetica, della competitività e della resilienza dell’Europa”, sottolinea il Commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen. “Sfruttando questa fonte di energia pulita, possiamo ridurre le emissioni, garantire energia a prezzi accessibili ai nostri cittadini e alle nostre imprese e rafforzare la nostra autonomia strategica”, aggiunge.

L’impegno conferma la volontà dei firmatari di rafforzare i quadri normativi e le opportunità di investimento che promuoveranno l’uso dell’energia geotermica. Fa inoltre riferimento alla ricerca e allo sviluppo, al rafforzamento delle catene di approvvigionamento, alla cooperazione internazionale e all’assistenza tecnica, nel rispetto della responsabilità ambientale e sociale.