La delegazione dell’Unione Europea ha presentato in serata alla Presidenza della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, i suoi punti fermi per la Cover Decision, il documento politico finale della conferenza. Lo apprende l’ANSA da fonti del negoziato. L’Ue chiede che nel documento siano inseriti: l’accelerazione dell’attuazione dei risultati del Global Stocktake della COP28 di Dubai del 2023, che prevede obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni e delle fonti fossili; la realizzazione di un sistema globale di allarme rapido per gli eventi meteo eccezionali (questione che sta a cuore agli stati insulari dell’Aosis); la spinta allo sviluppo delle rinnovabili; l’obiettivo del 35% di elettrificazione dei consumi energetici al 2035; la riduzione delle emissioni di metano; l’accelerazione della CCS (Cattura e stoccaggio del carbonio), ma solo per le industrie hard to abate (per le quali è difficile o impossibile elettrificare i processi) e nell’ottica del mantenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali.

Sul tema della finanza climatica, l’Unione europea fa una notevole concessione ai Paesi in via di sviluppo. Propone che nella Cover Decision venga incaricata la Commissione Finanza dell’Unfccc (l’agenzia dell’ONU per il clima) di preparare un rapporto tecnico per individuare la cifra (baseline) sulla quale calcolare la triplicazione per ciascun stato dei suoi stanziamenti per l’adattamento al cambiamento climatico, entro il 2035. Le proposte dell’Ue sono sostenute da un’ampia coalizione di Stati, che comprende i Paesi meno sviluppati (che puntano molto sulla mitigazione, poiché pagano il prezzo maggiore del cambiamento climatico), Paesi sviluppati, piccoli Stati insulari, Paesi europei non della Ue.

Stallo nei negoziati

La COP31 avrebbe dovuto concludersi ufficialmente nella giornata di venerdì 20 novembre, ma la chiusura è stata rinviata prima a sabato e poi a domani, domenica 22 novembre. A bloccare il negoziato è il braccio di ferro fra Europa e Paesi petroliferi (con l’appoggio dell’India) per l’inserimento dell’uscita dalle fonti fossili nella Cover Decision finale. I negoziatori parlano di situazione estremamente complessa e bloccata. Il rischio è che alla fine non si arrivi a sottoscrivere la Cover Decision, e ci si limiti a una dichiarazione della presidenza.