“La scienza climatica estremista finisce al tappeto“. Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta la conclusione della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è conclusa con un nulla di fatto, senza che le nazioni trovassero un accordo sul documento finale. Le dichiarazioni di Trump sono contenute in un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social. “Gli attivisti per il cambiamento climatico hanno sempre descritto le loro teorie scientifiche più estreme sul clima come ‘scienza consolidata’“, ha scritto Trump, “mentre gli scenari di catastrofe e distruzione basati sul ‘cambiamento climatico’ dominavano la loro visione“. Il Presidente statunitense ha continuato: “ebbene, la loro scienza del clima è stata ora smentita, ritirata e cancellata dall’IPCC delle Nazioni Unite“.

In Turchia, la mancanza di un’intesa tra i Paesi partecipanti alla COP31 ha riguardato anche il bilancio e il calendario dei lavori dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, un comitato che cura annualmente analisi e rapporti scientifici. Nel post, Trump ha aggiunto: “niente più previsioni catastrofiche. Sparite! Sparite! Sparite!“.

A determinare il naufragio dell’accordo sul documento finale della COP31, preparato da Turchia e Australia, è stata la mancata menzione esplicita dei combustibili fossili, un’omissione che ha provocato un forte rifiuto da parte dell’Unione Europea, del Regno Unito e di diverse altre delegazioni. In molti sostengono che l’assenza degli Stati Uniti alla COP31 abbia favorito l’imposizione da parte dei Paesi produttori di idrocarburi. L’assenza degli Stati Uniti ha alterato in modo evidente i rapporti di forza, dimostrando che l’Unione Europea, pur mantenendo una linea rigorosa e coerente con gli obiettivi scientifici, non dispone ancora del peso negoziale necessario per piegare le resistenze del blocco fossile.