Covid, Speranza: “conoscevo gli effetti avversi dei vaccini”, è bufera sulle dichiarazioni in Commissione

Le dichiarazioni dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 riaccendono il confronto politico sulle decisioni adottate durante la pandemia, sulle informazioni relative agli effetti avversi dei vaccini e sulle finalità del Green Pass. Al centro delle polemiche sono finite le parole dell’ex titolare del dicastero della Salute, che ha riconosciuto di essere stato a conoscenza delle possibili reazioni avverse alla vaccinazione, difendendo contemporaneamente la scelta di promuovere la campagna vaccinale. La vicenda è stata approfondita dal quotidiano La Verità, che ha dedicato ampio spazio alle audizioni parlamentari. Il giornale ha concentrato la propria attenzione soprattutto sulla distanza che, secondo la sua ricostruzione, emergerebbe tra le dichiarazioni rese durante la pandemia e le spiegazioni fornite successivamente dall’ex ministro.

Speranza e gli effetti avversi dei vaccini Covid: cosa è emerso in Commissione

Uno degli aspetti maggiormente discussi riguarda la conoscenza degli effetti avversi associati alla vaccinazione anti-Covid. Durante l’audizione, Speranza ha affrontato le contestazioni relative alle informazioni ricevute dal ministero e alla comunicazione istituzionale rivolta alla popolazione. Secondo quanto riportato da La Verità, l’ex ministro ha ammesso di conoscere l’esistenza di effetti indesiderati, rivendicando tuttavia le ragioni che portarono il governo a sostenere la campagna vaccinale. In particolare, il giornale riporta questa sua dichiarazione: “conosceva tutto”, riferita alle informazioni sugli effetti avversi, e la spiegazione secondo cui “gli effetti avversi erano molto residuali”. Speranza ha inoltre ribadito la necessità di procedere con la vaccinazione durante l’emergenza sanitaria: “bisognava avviare la campagna di vaccinazione per salvare vite umane”. La questione sollevata dagli articoli riguarda soprattutto il rapporto tra le conoscenze disponibili alle autorità sanitarie, la valutazione dei rischi e la comunicazione pubblica. La consapevolezza dell’esistenza di possibili effetti avversi, di per sé, non dimostra che le autorità abbiano occultato informazioni: il punto della controversia politica è stabilire quali elementi fossero conosciuti, come siano stati valutati e quali informazioni siano state effettivamente trasmesse alla popolazione.

La polemica sul Green Pass: Speranza spiega perché venne utilizzato

Un secondo passaggio centrale riguarda il Green Pass, introdotto durante la pandemia e successivamente utilizzato per regolare l’accesso a diverse attività e luoghi di lavoro. Nel corso delle audizioni, secondo la ricostruzione giornalistica, Speranza ha sostenuto che lo strumento avesse anche una funzione di incentivo alla vaccinazione, distinguendo questo obiettivo dalla sua efficacia nel contrastare direttamente la diffusione del virus. La spiegazione è stata riassunta nell’espressione “esortazione a vaccinarsi”, riportata negli articoli dedicati alla vicenda. Le parole dell’ex ministro hanno alimentato nuove contestazioni sulle motivazioni con cui il certificato verde venne presentato e applicato. La discussione investe soprattutto il rapporto tra gli obiettivi dichiarati dalle istituzioni, l’efficacia sanitaria delle misure e le limitazioni introdotte per chi non disponeva della certificazione. Il tema è diventato uno dei punti principali dello scontro politico, anche alla luce delle dichiarazioni pronunciate dall’allora presidente del Consiglio Mario Draghi durante l’emergenza.

Fratelli d’Italia contro Speranza: le parole di Lucio Malan

Sulle spiegazioni fornite dall’ex ministro è intervenuto anche Lucio Malan, esponente di Fratelli d’Italia, che ha contestato la ricostruzione relativa alla funzione del Green Pass. Malan ha dichiarato: “ho ricordato all’ex ministro che l’allora premier Draghi parlò del green pass come garanzia contro il contagio, mentre lui sostiene di averla intesa come esortazione a vaccinarsi. Su questa presunta garanzia però milioni di italiani sono stati privati di diritti costituzionali”. La posizione espressa da Malan mette al centro la questione delle restrizioni introdotte durante la pandemia e delle motivazioni che ne accompagnarono l’applicazione. La critica politica riguarda in particolare il modo in cui venne presentata la certificazione verde e il peso attribuito alla sua funzione di protezione dal contagio.

Le domande sui monoclonali e la donazione di Eli Lilly

Nel corso dell’audizione è stato affrontato anche il tema degli anticorpi monoclonali, con riferimento a una donazione di medicinali destinati al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Secondo la ricostruzione pubblicata il 7 novembre da Patrizia Floder Reitter, il senatore Antonella Zedda, di Fratelli d’Italia, ha chiesto chiarimenti a Speranza sulla proposta avanzata dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, relativa a 10.000 dosi da destinare all’Italia. L’ex ministro ha risposto: “non ho mai parlato in vita mia con il dottor Silvestri, non ricordo nemmeno di aver avuto un’interlocuzione con lui”. Il senatore ha richiamato l’attenzione sulla documentazione e sulle comunicazioni relative a quella proposta, domandando per quale motivo non fosse stata accettata. Nel corso del confronto è stato citato anche il ruolo del dottor Guido Silvestri, indicato come il tramite attraverso il quale sarebbe stata avanzata l’offerta.

Le contestazioni della Commissione e le dichiarazioni di Augusta Montaruli

Le risposte fornite da Speranza hanno provocato ulteriori reazioni all’interno della Commissione parlamentare. Il deputato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha contestato la ricostruzione dell’ex ministro, soffermandosi sulle informazioni relative agli effetti avversi e sul comportamento tenuto durante l’emergenza. Secondo quanto riportato da La Verità, Montaruli ha sostenuto che Speranza avrebbe cercato di attribuire ad altri la responsabilità di alcune scelte, criticando anche la gestione della comunicazione sui rischi connessi alla vaccinazione. Il confronto si è sviluppato in un clima di forte contrapposizione politica, con richieste di chiarimento sulle decisioni assunte durante la pandemia e sul ruolo delle diverse istituzioni sanitarie.

Commissione Covid, il confronto politico sulle responsabilità della pandemia

Le audizioni di Roberto Speranza rappresentano un nuovo capitolo del confronto parlamentare sulla gestione dell’emergenza Covid-19 in Italia. Le questioni affrontate riguardano diversi aspetti delle politiche sanitarie: la conoscenza degli effetti avversi, il ruolo del Green Pass, la promozione delle vaccinazioni, gli investimenti nella ricerca e le modalità con cui furono comunicate le decisioni alla popolazione. Le dichiarazioni dell’ex ministro sono state interpretate in modo profondamente diverso. Da una parte Speranza ha difeso le scelte compiute nel contesto dell’emergenza, rivendicando l’obiettivo di proteggere la salute pubblica. Dall’altra, esponenti di Fratelli d’Italia e giornalisti critici verso le politiche pandemiche hanno contestato le spiegazioni fornite, chiedendo conto della coerenza tra le comunicazioni istituzionali del passato e le ricostruzioni attuali. Il confronto resta dunque concentrato sulle responsabilità politiche nella gestione del Covid e sulla ricostruzione delle decisioni adottate dalle istituzioni italiane durante una delle fasi più complesse dell’emergenza sanitaria.