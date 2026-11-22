Il maltempo è entrato nel vivo sull’Italia. Si registra neve su tutto l’arco alpino, mentre le piogge interessano gran parte delle regioni settentrionali. Fenomeni più isolati, al momento, sulle regioni centrali. A determinare questa fase instabile è una rapida ma intensa saccatura atlantica, in movimento dalla Penisola Iberica verso l’Italia, accompagnata da correnti occidentali particolarmente intense. Nel corso della giornata odierna le precipitazioni raggiungeranno tutto il Nord e Toscana, Umbria e Marche, per poi estendersi nella seconda parte del giorno alle restanti regioni centrali. Rovesci isolati potranno interessare anche Abruzzo, Molise interno, Sardegna centro-settentrionale, Campania e Calabria settentrionale. Particolare attenzione alla Liguria centro-orientale e all’alta Toscana, dove gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere o superare i 100 mm, con il rischio di locali allagamenti e frane, anche a causa dei terreni già saturi. Temporali e forti raffiche di vento sono attesi lungo la fascia che dalla Liguria si estende fino alla Campania.

La neve cadrà sulle Alpi generalmente intorno ai 1.000 metri, ma localmente potrà spingersi fino a 600-800 metri nei fondovalle del Trentino-Alto Adige e delle Dolomiti, in presenza delle precipitazioni più intense. Qualche fiocco potrà raggiungere anche l’Appennino emiliano e quello toscano limitrofo, intorno ai 1.300-1.500 metri. A rendere ulteriormente difficile il quadro meteorologico saranno i venti occidentali, molto forti e localmente superiori ai 100 km/h sulle Alpi occidentali, sui rilievi appenninici e sul medio-alto Tirreno, oltre che al largo dell’alto Adriatico.

La perturbazione tenderà ad allontanarsi nella giornata di domani, favorendo ampie schiarite soprattutto al Nord-Ovest. Sul resto del Paese persisterà invece una maggiore variabilità.

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