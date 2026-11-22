Il Piemonte si è risvegliato sotto cielo grigio, accompagnato dal ritorno della pioggia e dal profumo inconfondibile dell’inverno. Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto la regione nel corso della notte, distribuendo precipitazioni deboli o moderate su gran parte del territorio. È però soprattutto sulle montagne che si concentra lo spettacolo più suggestivo: la neve è tornata a imbiancare l’intero arco alpino piemontese, inizialmente oltre i 1.200-1.400 metri, con la quota destinata a scendere progressivamente fino a circa 1.000 metri nelle prossime ore. Non si escludono fiocchi anche a quote inferiori.

Le precipitazioni continueranno a interessare buona parte della regione, con fenomeni più intensi sulle Alpi, sull’Appennino e tra Alessandrino e pianure orientali. Più intermittenti, invece, le piogge tra Cuneese e basso Torinese, così come nel Monregalese e nel basso Astigiano, dove si registra una parziale ombra pluviometrica. A rendere ancora più evidente il cambio di scenario sarà il calo delle temperature, regalando una giornata dal sapore decisamente invernale. Dal primo pomeriggio è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni, dopo una mattinata caratterizzata da cieli chiusi, pioggia e montagne nuovamente vestite di bianco.

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