Chi dorme male o trascorre a letto almeno 9 ore a notte dopo aver compiuto 50 anni rischia di abbandonare il lavoro con circa 9 mesi di anticipo rispetto ai colleghi che riposano in modo regolare. È quanto emerge da un’ampia indagine scientifica pubblicata sulla rivista Occupational & Environmental Medicine, che ha analizzato per la prima volta il legame tra le abitudini del sonno nella mezza età e l’aspettativa di vita lavorativa. In un contesto globale in cui più della metà dei Paesi dell’OCSE ha innalzato l’età pensionabile per fronteggiare l’invecchiamento della popolazione, comprendere quali fattori aiutino a restare attivi più a lungo diventa cruciale. Lo studio ha preso in esame i dati di 2 grandi progetti osservazionali finlandesi: il Finnish Public Sector (FPS), che ha coinvolto 70.339 dipendenti pubblici tra il 2000 e il 2016 (per l’80% donne), e l’Health and Social Support (HeSSup), basato su un campione casuale di 6.071 adulti in età lavorativa seguiti dal 1998 al 2013. Incrociando i questionari sulle abitudini notturne dopo i 50 anni con i registri pensionistici ufficiali fino ai 68 anni, i ricercatori hanno tracciato una mappa precisa dell’impatto del sonno sulle carriere.

L’impatto dei disturbi notturni sulla permanenza al lavoro

Analizzando la frequenza con cui i partecipanti sperimentavano difficoltà ad addormentarsi, risvegli precoci o una sensazione di stanchezza al mattino nelle 4 settimane precedenti al sondaggio, gli scienziati hanno suddiviso i lavoratori in 3 fasce: chi non aveva disturbi (al massimo 1 notte a settimana), chi ne soffriva in forma moderata (da 2 a 4 notti a settimana) e chi presentava problemi gravi (5 o 6 notti a settimana, fino a quasi ogni notte). I risultati parlano chiaro: rispetto a chi dorme senza intoppi, chi accusa disturbi moderati lavora quasi 5 mesi in meno, mentre chi soffre di insonnia grave vede la propria carriera accorciarsi di ben 8 mesi.

In termini assoluti, a partire dai 50 anni, l’aspettativa di vita lavorativa si attesta a 13 anni e 5 mesi per chi riposa bene, scende a 13 anni per chi ha problemi moderati e cala fino a 12 anni e 10 mesi nei casi più severi. Questa tendenza si è dimostrata costante sia tra gli uomini sia tra le donne, attraversando trasversalmente tutte le categorie professionali, dai lavori manuali più ripetitivi fino ai ruoli dirigenziali.

Perché anche dormire 9 ore o più riduce la carriera

Oltre alla qualità, i ricercatori hanno valutato la durata del riposo, distinguendo tra sonno breve (meno di 7 ore), intermedio (tra 7 e 8,5 ore) e lungo (9 ore o più). Sorprendentemente, tra chi dorme poco e chi mantiene una durata intermedia non sono emerse differenze significative nella durata della carriera, con un’aspettativa lavorativa stimata intorno ai 13 anni e 2 mesi nel campione FPS.

Al contrario, dormire abitualmente 9 ore o più a notte si associa a un’uscita anticipata dal mercato del lavoro. Nel gruppo FPS l’aspettativa lavorativa per i grandi dormitori scende a 12 anni e 5 mesi, segnando una perdita di circa 9 mesi rispetto a chi dorme tra le 7 e le 8,5 ore. Nel campione HeSSup il divario risulta ancora più marcato, superando i 30 mesi di lavoro in meno. Gli autori spiegano che un bisogno eccessivo di sonno nella mezza età spesso nasconde condizioni fisiche o psicologiche sottostanti che favoriscono il ritiro anticipato.

Il peso delle disuguaglianze sociali e professionali

Incrociando i dati sul sonno con il livello di istruzione e la tipologia di impiego, lo studio ha messo in luce profonde disparità socioeconomiche. Le donne con ruoli professionali qualificati e nessun disturbo del sonno vantano la carriera più lunga a partire dai 50 anni, arrivando a quasi 14 anni nel gruppo FPS, mentre gli uomini impegnati in mansioni di routine con gravi problemi di riposo si fermano a meno di 12,5 anni.

Il divario tra i lavoratori più avvantaggiati (alta istruzione o ruoli dirigenziali, associati a un riposo sano o breve) e quelli più svantaggiati (bassa istruzione o lavori ripetitivi, combinati con insonnia grave o sonno eccessivo) raggiunge 1 anno e 5 mesi nello studio FPS e tocca addirittura i 5 anni nel campione HeSSup. Nei casi più critici tra entrambe le coorti, gli uomini con lavori di routine o bassa scolarizzazione che dormono molto a lungo registrano un’aspettativa di vita lavorativa di appena 6 anni e 5 mesi dopo i 50 anni.

Prevenzione aziendale per proteggere il futuro lavorativo

Trattandosi di un’indagine osservazionale, gli autori precisano che non è possibile stabilire un rapporto diretto di causa-effetto, anche perché l’analisi non ha potuto isolare completamente fattori come patologie pregresse, salute mentale, stili di vita a rischio o l’impatto dei turni di lavoro. Ciononostante, le implicazioni pratiche per le politiche sanitarie e aziendali appaiono evidenti. Secondo i ricercatori, promuovere la salute del sonno nella mezza età rappresenta una strategia fondamentale per sostenere l’occupazione dei lavoratori più anziani, con particolare attenzione alle fasce socioeconomiche più fragili. L’introduzione di percorsi mirati nei luoghi di lavoro, come la terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia gestita dai servizi di medicina occupazionale o programmi educativi dedicati all’igiene del sonno, potrebbe rivelarsi decisiva per garantire carriere più lunghe e sostenibili.