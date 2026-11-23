Keiko Fujimori, Presidente del Perù, ha avvertito che il Paese si prepara a “tempi molto difficili” per il fenomeno climatico El Niño. “Si manifesterà con grande forza, ma il governo del Perù risponderà con una forza ancora maggiore“, ha detto Fujimori a Pucusana, alla periferia sud di Lima. Il Ministro dello Sviluppo agrario, Marco Vinelli, che guida la Commissione governativa per l’emergenza, ha detto che El Niño quest’anno si presenta più intenso che nel 1982 e nel 1997. Il Paese ha ricevuto 14 macchinari pesanti donati dal Giappone, tra cui escavatori, trattori e pale caricatrici, per un valore di oltre 7,7 milioni di dollari. I mezzi serviranno a pulire gli alvei dei fiumi nella regione settentrionale di Lambayeque, per ridurre il rischio di alluvioni.

Le piogge hanno già colpito il nord del Paese. Domenica a Tambogrande, nella regione di Piura, sono caduti 134mm di pioggia in poche ore, secondo il Servizio meteorologico nazionale: diverse strade sono state allagate e alcune famiglie sono state evacuate. Fujimori ha annunciato l’invio di aiuti umanitari nelle zone colpite.

Intesa USA-Perù per fronteggiare un El Niño eccezionale

Il Perù e gli Stati Uniti hanno rafforzato la cooperazione nella prevenzione e nella gestione delle calamità naturali, mentre il Paese sudamericano si prepara ad affrontare un fenomeno di El Niño di intensità eccezionale. I due governi hanno firmato un memorandum d’intesa per potenziare le capacità di risposta alle emergenze e coordinare il supporto tecnico e operativo, in vista dei possibili effetti del fenomeno climatico.

Cos’è El Niño e le sue conseguenze

El Niño è un fenomeno climatico associato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico tropicale. Le sue conseguenze si manifestano, in particolare, con precipitazioni particolarmente intense lungo le coste dell’Ecuador e del Perù settentrionale, favorendo l’esondazione dei fiumi e il verificarsi di estesi allagamenti. L’attuale episodio desta particolare preoccupazione per la sua intensità: le temperature delle acque del Pacifico tropicale orientale superano di circa cinque gradi i valori medi storici del periodo. Una condizione che lascia prevedere conseguenze potenzialmente più gravi rispetto a quelle dei precedenti grandi eventi di El Niño del 1982-1983, 1997-1998 e 2016-2017.