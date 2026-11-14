Energia, Orsini (Confindustria) sul nucleare in Italia: “il Paese ha bisogno di energia costante, basta ideologie”

Il futuro energetico dell’Italia passa attraverso un mix equilibrato tra fonti rinnovabili, gas e nucleare, superando le contrapposizioni ideologiche e puntando su tecnologie capaci di garantire continuità, sicurezza e affidabilità dell’approvvigionamento. È questa la posizione espressa dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto al XXII Forum della Piccola industria di Confindustria, dove ha rilanciato la necessità di affrontare le scelte energetiche del Paese con una visione rivolta al futuro. Al centro del suo intervento, la convinzione che le sole energie rinnovabili non possano garantire una produzione costante e che, accanto al ruolo del gas, sia necessario considerare anche il nucleare come parte della strategia energetica nazionale. Orsini ha inoltre richiamato l’attenzione sulle 1400 richieste di concessioni nelle Regioni italiane, sollecitando un’accelerazione delle procedure e un maggiore impegno delle amministrazioni regionali.

Energia in Italia, Orsini: il futuro passa dal mix tra rinnovabili, gas e nucleare

Il presidente di Confindustria ha indicato nell’esperienza europea un riferimento per comprendere l’importanza di diversificare le fonti energetiche, evitando di concentrare la produzione su un’unica tecnologia. Secondo Orsini, la possibilità di combinare differenti sistemi di generazione rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento del sistema energetico. “L’Europa insegna una cosa, dove c’è il mix energetico migliore funziona meglio. Allora la verità è che non possiamo continuare a dire che si fa solo energia con le rinnovabili, perché l’energia rinnovabile va se c’è il vento, se c’è il sole e se c’è l’acqua che scende. Dall’altra parte il gas è quel cuscinetto che fa sì che alla sera noi accendiamo e spegniamo la luce. Dall’altra parte, questo paese ha bisogno di un’energia costante che si chiama nucleare”. Una riflessione che pone al centro del dibattito la continuità della produzione elettrica e il ruolo delle diverse fonti nel soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. Nel ragionamento del presidente degli industriali, le rinnovabili costituiscono una componente del sistema, ma la loro dipendenza dalle condizioni naturali rende necessario affiancarle ad altre forme di produzione.

Rinnovabili e gas, il nodo della continuità energetica

Uno degli aspetti evidenziati da Orsini riguarda la variabilità delle fonti rinnovabili. La produzione di energia attraverso il vento, il sole e l’acqua dipende infatti dalla disponibilità delle rispettive risorse naturali, una caratteristica che il presidente di Confindustria considera determinante nella definizione delle politiche energetiche. Da qui il richiamo al gas come elemento di compensazione all’interno del sistema. Nella visione illustrata al Forum, questa fonte svolge una funzione essenziale per garantire la disponibilità di elettricità anche quando la produzione rinnovabile non è sufficiente a soddisfare la domanda. La questione, dunque, non viene posta come una scelta alternativa tra rinnovabili e altre tecnologie, ma come la necessità di costruire un sistema energetico diversificato, nel quale ciascuna fonte possa contribuire secondo le proprie caratteristiche.

Nucleare in Italia, Confindustria chiede di guardare alle tecnologie del futuro

È soprattutto sul ritorno del nucleare nel dibattito energetico italiano che si concentra il passaggio più significativo dell’intervento. Orsini considera necessario valutare questa tecnologia per assicurare al Paese una disponibilità costante di energia, ponendo però una condizione precisa: l’individuazione di soluzioni tecnologiche adeguate sotto il profilo della sicurezza e dell’affidabilità. “Quindi trovata la tecnologia migliore, che sia seria, sicura e certa – ha aggiunto – io credo che oggi non pensare al futuro con una tecnologia che comunque possa risolvere i problemi del futuro sia miope, non ci può essere ideologia sull’energia”. Il presidente di Confindustria invita quindi a superare le posizioni ideologiche sulle scelte energetiche, sostenendo la necessità di considerare le possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica. La prospettiva indicata è quella di una politica energetica orientata alle esigenze future, nella quale la valutazione delle tecnologie sia legata alla loro capacità di fornire risposte concrete. Il riferimento alla sicurezza assume un ruolo centrale nel suo ragionamento: l’eventuale contributo del nucleare, secondo l’impostazione espressa, deve essere accompagnato dalla scelta di una tecnologia considerata seria, sicura e certa.

Energia e autorizzazioni, l’appello di Orsini alle Regioni: accelerare sulle 1400 richieste di concessioni

Accanto alle riflessioni sulla composizione del mix energetico nazionale, Orsini ha affrontato anche il tema delle procedure autorizzative, richiamando la necessità di accelerare le decisioni a livello territoriale. Nel suo intervento ha fatto riferimento a 1400 richieste di concessioni nelle Regioni, chiedendo alle amministrazioni competenti di assumere un ruolo più attivo per consentire un avanzamento delle procedure. “Dall’altra parte – ha aggiunto – 1400 richieste di concessioni in tutte le regioni, facciamo in modo che queste benedette regioni facciano la loro parte…bisogna fare presto. Speriamo che qualcuno si muova”. Un appello che introduce un ulteriore elemento nella posizione di Confindustria: oltre alla scelta delle fonti e delle tecnologie, il futuro dell’energia in Italia dipende anche dalla capacità delle istituzioni di dare seguito alle richieste e accelerare i procedimenti. Le parole del presidente degli industriali mettono così in relazione due questioni fondamentali per la politica energetica nazionale: da un lato la definizione di un mix energetico capace di garantire continuità nella produzione, dall’altro la rapidità delle decisioni necessarie a favorire lo sviluppo del sistema. Il messaggio rivolto alle Regioni è quello di intervenire senza ulteriori rallentamenti sulle procedure di loro competenza.