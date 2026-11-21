Si sono concluse con successo intorno alle 19:30 di questa sera le complesse operazioni di soccorso sul Gran Sasso per il recupero dell’escursionista di 56 anni rimasto ferito nel pomeriggio nella zona della Sella dei Due Corni, tra il Corno Grande e il Corno Piccolo, a circa 2.500 metri di altitudine. L’uomo, che si trovava in escursione insieme alla moglie, era scivolato sulla neve ed era stato soccorso in prima battuta proprio dalla consorte, che aveva lanciato l’allarme. Dopo una prima fase in cui l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco decollato da Pescara aveva trasportato in quota le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) poco al di sopra del rifugio Franchetti, il calare dell’oscurità ha reso necessario l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al volo notturno. Determinante anche il supporto logistico a terra dei Vigili del Fuoco, che hanno installato una fotoelettrica per illuminare la zona e agevolare le manovre in sicurezza. Una volta imbarcato a bordo del velivolo militare, l’uomo è stato trasferito all’ospedale ‘Mazzini’ di Teramo per gli accertamenti e le cure del caso.