Forte terremoto scuote il Tirreno: paura sulla costa siciliana | DATI e MAPPE

Alle 06:12 di questa mattina la terra ha tremato intensamente, svegliando di colpo numerosi cittadini lungo la costa tirrenica siciliana e creando apprensione. La Sala Sismica INGV di Roma ha localizzato un terremoto magnitudo 4.1 nel bacino del Tirreno meridionale, con un epicentro in mare aperto situato a una profondità di soli 8 km. La scossa si è propagata rapidamente verso Sud, raggiungendo i centri abitati della fascia costiera settentrionale dell’isola. La zona maggiormente interessata dal risentimento sismico è stata senza dubbio quella palermitana, dove molti residenti hanno avvertito il tremore prolungato e i vetri delle finestre vibrare. Fortunatamente, nonostante il forte spavento iniziale e il risveglio improvviso, al momento non sono segnalati danni a strutture, edifici pubblici o persone. L’evento sismico odierno rientra perfettamente in una dinamica geologica ben nota agli scienziati.

Perché si verificano terremoti in questa zona del Tirreno

L’area del bacino tirrenico meridionale rappresenta uno dei settori geologicamente più attivi e complessi dell’intero bacino del Mediterraneo. Questa elevata vivacità sismica è il risultato diretto del lento ma inesorabile scontro tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica, che continuano ad avvicinarsi costantemente. In questa specifica regione a Nord della Sicilia, il quadro tettonico è dominato da estesi sistemi di faglie compressive e trascorrenti che si muovono nel fondale marino. Nel corso dei decenni, le rocce della crosta terrestre accumulano un’enorme quantità di energia elastica a causa di queste immense spinte geologiche. Quando lo stress accumulato lungo le faglie supera il limite di rottura, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche. La modesta profondità dell’ipocentro dell’evento di oggi, calcolata a 8 km, giustifica la netta percezione del terremoto da parte della popolazione costiera, poiché l’energia ha percorso una distanza verticale breve prima di colpire la superficie terrestre.

La sismicità storica dell’area palermitana

Il settore marittimo situato a Nord della Sicilia vanta una lunga storia di eventi tellurici, alcuni dei quali hanno lasciato un segno profondo nella memoria delle comunità locali. Analizzando attentamente i cataloghi sismici, emerge chiaramente come la fascia costiera palermitana sia stata colpita in passato da terremoti di magnitudo ben superiore a quella registrata questa mattina. Tra gli eventi più significativi dell’epoca recente spicca il forte terremoto del 6 settembre 2002, che raggiunse una magnitudo 5.9 e causò danni diffusi nel capoluogo siciliano e nei comuni limitrofi, provocando danni e l’evacuazione di numerose abitazioni. Andando più indietro nel tempo, i documenti storici riportano il devastante sisma del 1° settembre 1726, che distrusse una parte consistente della città di Palermo e causò la morte di quasi 3mila persone.