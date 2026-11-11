Terremoto nel Tirreno meridionale, oggi nuova forte scossa: continua la sequenza iniziata a ottobre

Una nuova scossa di terremoto ha interessato il Tirreno meridionale nella mattinata di oggi mercoledì 11 novembre 2026. Il sisma, di magnitudo locale ML 4.1, è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 06:12, a una profondità di 8,2 km, con epicentro in mare, circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, nell’arcipelago delle Isole Eolie. Secondo le informazioni fornite dagli esperti INGV, l’epicentro si trova a circa 91 km a Nord-Est di Bagheria e 95 km a Nord-Est di Palermo. La scossa è stata avvertita in diverse località della Sicilia settentrionale e nelle Isole Eolie, come confermano le segnalazioni raccolte attraverso il servizio “Hai sentito il Terremoto”.

Una sequenza sismica iniziata il 20 ottobre

Il terremoto di questa mattina non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una sequenza sismica che interessa la stessa area del Mar Tirreno meridionale dallo scorso 20 ottobre. Come riportato dagli esperti INGV, “da quel giorno sono stati registrati 306 eventi“, con una distribuzione delle magnitudo che evidenzia un’attività sismica significativa: 2 terremoti hanno raggiunto o superato magnitudo 5, 6 hanno avuto una magnitudo compresa tra 4 e 5 e altri 34 si sono attestati tra magnitudo 3 e 4. L’evento più intenso della sequenza, almeno fino a oggi, risale al 23 ottobre 2026, alle ore 12:19. In quell’occasione è stata registrata una magnitudo momento Mw 5.5, corrispondente a una magnitudo locale ML 5.0. L’epicentro si trovava leggermente più a Nord-Est rispetto a quello della scossa registrata questa mattina.

Gli effetti dello scuotimento: cosa indica la mappa ShakeMap

Per valutare gli effetti del terremoto sul territorio, gli esperti hanno elaborato una mappa di scuotimento sismico (in alto), denominata ShakeMap, utilizzando i dati provenienti dalle reti sismiche e accelerometriche dell’INGV e del Dipartimento della Protezione Civile (DPC). La mappa mostra livelli di scuotimento stimati prossimi al IV grado della scala MMI nelle Isole Eolie e, localmente, lungo la costa settentrionale della Sicilia. La scala MMI (Mercalli modificata) misura l’intensità degli effetti di un terremoto sulla popolazione, sugli edifici e sull’ambiente, distinguendosi dalla magnitudo, che invece quantifica la dimensione dell’evento sismico. Il IV grado corrisponde generalmente a una scossa percepita da molte persone all’interno degli edifici e da alcune all’esterno, con possibili vibrazioni di porte, finestre e oggetti.