Frana Niscemi, crepe nel piazzale del cimitero: “stiamo facendo le verifiche necessarie”

Tensione e apprensione a Niscemi (Caltanissetta) dopo le segnalazioni sulle crepe apparse nel piazzale del cimitero monumentale, a breve distanza dalla scuola elementare “Manzoni”. In un momento in cui la comunità guarda con timore alla stabilità del territorio, dopo l’enorme frana avvenuta lo scorso gennaio, il primo cittadino Massimiliano Conti interviene per chiarire la situazione, rassicurare i cittadini sui controlli in corso ed escludere, al momento, un collegamento diretto con nuovi fronti franosi. “Comprendo la legittima preoccupazione dei miei concittadini, ma devono avere fiducia nelle istituzioni e in tutti coloro che in questo momento stanno lavorando. Stiamo effettuando tutte le verifiche necessarie“, ha affermato Conti, dopo l’allarme scattato ieri sera per la comparsa di alcune crepe nel piazzale antistante il cimitero monumentale.

“Anche se ci troviamo sul lato opposto del versante franato lo scorso 25 gennaio – ha aggiunto Conti – Niscemi sorge su una collina e l’attenzione resta quindi altissima. Si tratta di un avvallamento del manto stradale, peraltro già noto. Esattamente in quel punto, prima che venisse realizzato il parcheggio, sorgeva un vecchio immobile. Non ci sono fessurazioni riconducibili a un fronte franoso. In ogni caso, chiederemo alla Protezione Civile nazionale i dati satellitari e le verifiche sul campo verranno effettuate attraverso un vero e proprio scavo“. Poco distante dal parcheggio, il terreno continua a scivolare. Ad appena un centinaio di metri si trova infatti la scuola elementare “Manzoni”. “L’istituto – ha tenuto a precisare il sindaco – è costantemente monitorato attraverso sofisticate apparecchiature”.