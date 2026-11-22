Le immagini riprese lungo una strada bagnata della prefettura di Niigata mostrano uno spettacolo naturale tanto inquietante quanto affascinante mentre le ultime luci del crepuscolo lasciano spazio a una fitta coltre di nuvole basse e alle sagome delle montagne innevate sullo sfondo. Centinaia di uccelli scuri si sono radunati improvvisamente sopra la carreggiata occupando ogni centimetro disponibile dei cavi elettrici aerei in lunghe file ordinate e lanciandosi contemporaneamente in evoluzioni aeree sincronizzate che hanno trasformato il cielo urbano in un organismo vivo e pulsante.

Gli storni guancebianche del Giappone e il fenomeno della murmuration

Gli esperti identificano questi esemplari principalmente negli storni guancebianche chiamati in Giappone mukudori oppure nei corvi cittadini che durante i mesi più freddi abbandonano le campagne e le risaie circostanti per convergere verso i centri abitati proprio all’ora del tramonto. Questo fenomeno noto nel mondo anglosassone come murmuration rappresenta uno degli esempi più straordinari di intelligenza collettiva in natura poiché lo stormo non segue alcun leader né obbedisce a una gerarchia prestabilita ma si muove come una singola entità fluida grazie alla capacità di ciascun individuo di reagire in pochi millisecondi ai movimenti dei sette compagni più vicini.

Perché gli uccelli si radunano sui cavi elettrici prima del tramonto?

La scelta di radunarsi sopra le strade asfaltate e lungo le infrastrutture elettriche non è affatto casuale ma risponde a precise strategie di sopravvivenza perfezionate nel corso dell’evoluzione e adattate al paesaggio moderno. L’ambiente urbano garantisce infatti temperature leggermente più elevate rispetto alle aree rurali aperte e offre un riparo sicuro dai predatori notturni che raramente si avventurano tra i lampioni e il traffico automobilistico, trasformando i fili della corrente in una sorta di sala d’attesa collettiva dove lo stormo si compatta prima di raggiungere i dormitori notturni nei parchi o tra gli alberi dei viali.

La convivenza tra gli stormi di mukudori e le città giapponesi

Se per gli automobilisti di passaggio questa danza crepuscolare regala un momento di pura meraviglia visiva capace di interrompere la routine quotidiana, per molte amministrazioni municipali giapponesi la presenza massiccia dei mukudori costituisce ormai una sfida complessa di convivenza tra fauna selvatica e tessuto urbano.

Dalla perdita degli habitat naturali alla colonizzazione dei centri urbani

La progressiva riduzione dei boschetti di bambù e delle aree forestali di pianura ha spinto infatti decine di migliaia di storni a colonizzare stabilmente i centri cittadini, dove l’incredibile bellezza delle loro coreografie aeree si accompagna spesso al frastuono assordante dei richiami serali e alla necessità di gestire la pulizia delle strade sottostanti.